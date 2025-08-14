В Швейцарии люди сами решают, как им жить

Такая живая и осязаемая форма прямой демократии сегодня доступна почти половине всех швейцарцев с избирательным правом. Thomas Kern / SWI swissinfo.ch

Во многих швейцарских регионах важные решения по местным вопросам принимаются не чиновниками и не депутатами, а самими жителями прямо на общих собраниях. Такая форма прямой демократии уходит корнями в Средневековье, но и сегодня остаётся живой частью политической культуры страны. Как устроена эта система и почему она до сих пор работает?

9 минут

Собраться вместе, чтобы обсудить и решить вопросы, напрямую касающиеся жизни местного сообщества, — это, пожалуй, самая непосредственная форма демократии. «Собрание граждан считается не только самой древней, но и самой прямой формой демократического устройства общества», — поясняет швейцарский политолог Филипп Роша (Philippe RochatВнешняя ссылка). В её основе лежит простая идея: все участники равны и принимают решения на равных.

Такая живая и осязаемая форма прямой демократии сегодня доступна почти половине всех швейцарцев с избирательным правом. Они живут в одной из 1 650 общин, где решения принимаются не избранным парламентом, а непосредственно на общем собрании граждан. Этот механизм работает как в небольших деревнях с несколькими десятками жителей, так и в более крупных населённых пунктах, например в городе Рапперсвиль-Йона (Rapperswil-Jona), где проживает около 30 000 человек.

Встань и скажи

В большинстве таких общин жители дважды в год получают по почте официальное приглашение прийти на общее собрание. К приглашению прилагаются повестка дня и информационные материалы — например, проект бюджета. Собрание проходит в актовом зале муниципалитета или в местном спортивном зале. Жители обсуждают предложения, а затем голосуют поднятием руки или, если хотя бы один из присутствующих на этом настаивает, в форме тайного голосования. Местные традиции могут отличаться друг от друга.

Например, в городе Хорген (Horgen, кантон Цюрих), где проживает около 22 000 человек, голосуют не поднятием руки, а вставанием с места. «В Хоргене человек должен иметь мужество открыто заявить о своей позиции», — пояснил нам бывший председатель правления. И, наконец, важно помнить: без политической работы на общественных началах, без вовлечения в управление обществом граждан даже без профессиональной политической карьеры за плечами, швейцарская демократия не могла бы функционировать.

Опыт США и Германии: сходство со швейцарской моделью

Общинные собрания, равно как и кантональные народные сходы ландсгемайде (Landsgemeinde), например, в Гларусе, о которых недавно написал даже журнал National Geographic, вызывают широкий международный интерес в качестве особенности швейцарской политической культуры. Однако тот факт, что решения на уровне общин в Швейцарии принимаются на общих собраниях граждан на основе элементов прямой демократии — это скорее характерная черта швейцарской модели, чем признак ее уникальности.

Как говорит швейцарский политолог Михаэль Штребель (Michael StrebelВнешняя ссылка), общинные собрания были широко распространены, например, в послевоенной Германии. Основной закон ФРГ допускаетВнешняя ссылка их как альтернативу местному парламенту. По данным М. Штребеля примерно 25 небольших деревень в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн до сих пор используют эту форму самоуправления. Он также усматривает тут «определённые параллели» с городскими собраниями (town meetings) в отдельных регионах США. Это, уточним, такие формы гражданских собраний, где жители, имеющие право голоса, обсуждают и решают вопросы местной политики, и иногда они принимают даже юридически обязательные решения.

В отличие от голосования при помощи избирательной урны на таких собраниях можно выразить не только свое «твёрдое мнение», но и озвучить свои сомнения, поставить вопросы, сделать какие-то предложения. Keystone / Gian Ehrenzeller

Демократия, в которой люди протягивают друг другу руку

«Чему может научиться остальная страна?» — так назывался репортажВнешняя ссылка агентства Associated Press об одном таком городском собрании в американском штате Вермонт. Жители на таких сходах открыто высказывают друг другу своё мнение и не лезут за словом в карман, но в конце концов они всё равно пожимают друг-другу руки. Аналогичным образом и швейцарские общинные собрания граждан рассматриваются тут как пространство для обмена мнениями и поиска решения на основе «непротивления сторон».

Внешний контент

Здесь граждане могут напрямую обратиться к местным политическим деятелям, а люди с противоположными взглядами имеют шанс вступить в открытый диалог. «По моему опыту, очень высоко в Швейцарии ценится именно возможность прямого участия в политике, особенно в сочетании с традиционным историческим характером этих собраний», — говорит политолог Михаэль Штребель. Он подчёркивает: «Общинные собрания имеют чёткие полномочия и сферы ответственности, а их решения обязательны к исполнению». Михаэль Штребель посещает такие собрания не только как исследователь, но и как избиратель, зарегистрированный в городе Золотурн.

Политолог Филипп Роша в свою очередь подчеркивает важность возможности обсуждения (делиберации) сложных проблем. В отличие от голосования при помощи избирательной урны на таких собраниях можно выразить не только свое «твёрдое мнение», но и озвучить сомнения, поставить вопросы, сделать какие-то предложения. По словам Филиппа Роша, такая форма политического управления возможна только в обществе, в котором существует культура цивилизованного выражения разных точек зрения, в котором можно говорить, не опасаясь последствий.

Внешний контент

Эта модель особенно распространена в немецкоязычной части Швейцарии, тогда как, например, в кантонах Женева и Невшатель первую скрипку играют местные парламенты. А вот немецкоязычных регионах общинные собрания граждан до сих пор популярны, более того, большинство предложений о замете там собраний местным парламентом как правило выносились на референдум и однозначно отвергались. Интересно, что число сторонников этой формы демократии зачастую превышает число фактических участников общинных собраний: в некоторых крупных общинах явка на такие собрания составляет менее 1%, в то время как в небольших муниципалитетах она доходит до 45%.

Согласно оценке недавно, увы, умершегоВнешняя ссылка политолога Андреаса Ладнера (Andreas Ladner), сделанной ещё в 2016 году, ежегодно общинные собрания в Швейцарии посещают около 300 000 человек. Надёжной статистики тут нет, однако в проанализированных М. Штребелем случаях доля участвующих в собраниях находилась в пределах не более 9 процентов — как правило, такой показатель был характерен для общин, в которых как раз и обсуждался возможный переход к парламентской системе. «Общинные собрания независимо от явки рассматриваются, тем не менее, в качестве самоценного формата принятия решений и реальной практики непосредственного народоправства», — подчёркивает М. Штребель. По словам Ф. Роша, даже несмотря на низкую явку, такие собрания чаще всего приводят к решениям, которые находят широкую поддержку населения.

Особый вопрос: предоставление гражданства

Противники общинных собраний критикуют их за низкую явку и за то, что решения, касающиеся всей общины, часто принимает малочисленное активное меньшинство. В некоторых случаях звучат опасения, что местная исполнительная власть может мобилизовать лояльных избирателейВнешняя ссылка и таким образом обеспечить себе нужное большинство голосов. Особенно острые дискуссии вызывает практика принятия решений о предоставлении гражданства. Подобные случаи регулярно вызывают общественный резонанс, а иногда и обвинения в произволе или дискриминации — особенно если отказ в натурализации мотивируется неформальными критериями, например тем, что человек косит газон в воскресеньеВнешняя ссылка или носит в повседневной жизни «треники» с пузырями на коленях.

Критике подвергаются и те случаи, когда гражданские объединения или группы граждан по интересам используют низкую явку для того, чтобы целенаправленно продвигать свои собственные интересы. Так, например, так они могут «выбить» средства на строительство дорогостоящего футбольного поля с искусственным покрытием. Политолог Михаэль Штребель называет это «широко известным явлением», но как часто подобное происходит в целом по стране, точно неизвестно. В качестве одного из возможных решений проблемы такой «односторонней мобилизации» он предлагает введение двухступенчатой модели, когда окончательное решение по особо спорным вопросам может выноситься уже в ходе всеобщего голосования на избирательных участках.

Противники общинных собраний критикуют их за низкую явку и за то, что решения, касающиеся всей общины, часто принимает малочисленное активное меньшинство. Thomas Kern / SWI swissinfo.ch

В ряде швейцарских муниципалитетов и общин такая практика существует: при достижении определённого порога бюджетных расходов предусмотрено обязательное голосование с походом к избирательной урне. Тем не менее, судя по наблюдениям политолога Филиппа Роша, негативные сценарии не отражают ещё всей картины. В своей исследовательской работе он описывает случаи, когда участники собраний — особенно в крупных общинах — осознанно берут на себя ответственность не только за собственное мнение, но и за интересы тех, кто не пришёл. Решения в таких случаях принимаются не из узкого корыстного интереса, а с оглядкой на общее благо.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.