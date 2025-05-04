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Демократия

Что решил народный сход в Гларусе

В это воскресенье граждане швейцарского кантона Гларус собрались на свою традиционную Landsgemeinde — народный законодательный сход.
В это воскресенье граждане швейцарского кантона Гларус собрались на свою традиционную Landsgemeinde — народный законодательный сход. Keystone / Gian Ehrenzeller

В это воскресенье граждане швейцарского кантона Гларус собрались на свою традиционную Landsgemeinde — народный законодательный сход. Это, напомним, одна из последних в Швейцарии форм прямого народного волеизъявления под открытым небом, унаследованная из седого средневековья и дожившая до наших дней.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Как и прошлом году, как и пятьсот лет назад, в это воскресенье на площади Цаунплац (Zaunplatz) участники схода образовали плотный круг и уже скоро над площадью прогремели самые главные слова: Ds Wort isch frii («Слово предоставляется… любому, кто хочет что-то сказать»). Первой темой собрания стала транспортная доступность собственно этого схода.

До сих пор жители кантона могли бесплатно пользоваться в этот воскресный день общественным транспортом, но только для того, чтобы добраться до места проведения схода. Однако правительство и парламент этого небольшого кантона (Landrat) предложили отменить эту меру, аргументируя тем, что транспорт часто используется всякими «хитрецами» не по назначению — например, для собственных воскресных экскурсий по региону.

Против выступила политик от социал-демократической партии (SP) Сабина Штайнманн. Она напомнила, что такая мера ударит прежде всего по жителям отдалённых общин, поставив под сомнение целесообразность экономии, которая составит все-то 25 000 франков: наверное, прямая демократия стоит дороже. Большинство участников собрания её поддержало: бесплатный проезд для избирателей будет сохранён в день схода будет сохранен.

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Народный сход кантона Гларус: что обсудят граждане на площади?

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Следующим пунктом повестки стало уточнение условий пользования автомобильным транспортом в курортной долине Клёнталь (Klöntal). Ещё три года назад было решено, что несколько воскресений в году это популярное туристическое направление должно быть закрыто для машин. В этом году обсуждалось, насколько часто и в каком объёме это правило должно применяться на практике.

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Правая Швейцарская народная партия (SVP) предложила ограничиться двумя воскресеньями, но Ландсгемайнде отклонила эту инициативу. В итоге с лета 2026 года движение автомобилей будет запрещено в три воскресенья в году с 7:00 до 19:00. Улица (на самом деле дорога между двумя отелями) Saggbergstrasse под запрет не попадает.

Стащите его уже оттуда!

Значительный резонанс вызвало предложение о введении кантонами субсидий для детей, обучающихся в частных школах. С инициативой выступил Нильс Ландольт, соучредитель одной из таких школ. Он указал, что эта мера могла бы частично компенсировать нехватку учителей в обычных школах и компенсировать увеличение масштабов спроса на услуги специализированных образовательных учреждений. Однако его выступление затянулосьВнешняя ссылка, и ландамман (председатель правительства кантона) Каспар Беккер (Kaspar Becker) был вынужден неоднократно призывать его «проявить сестру таланта».

Из толпы уже зазвучали возгласы: «Да стащите его уже оттуда!», то есть с трибуны. Но тут опять вмешался Каспар Беккер, который, обратившись к собравшимся, напомнил, что сход пока что ведёт он. А обращаясь к оратору, он отметил: «Хорошая речь на сходе должна помещаться на одной странице формата A4». В итоге, после выступлений других участников схода, предложение о введении образовательных субсидий было отклонено с неожиданно большим перевесом голосов против.

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Последним пунктом повестки дня стала реформа административного и правового устройства кантона. Было одобрено положение, позволяющее трём гларнским общинам самостоятельно выбирать между сохранением у них общинного собрания и переходом к парламентской модели. Первоначально в проекте также содержалось положение о возможности введения права голоса для иностранцев, но парламент кантона исключил этот пункт еще до начала Ландсгемайнде, понимая, что шансов у него все равно не будет.

Партия «Зелёных» проявила упорство и снова вынесла этот вопрос на обсуждение, однако натолкнулась на сопротивление правых из SVP. По итогам голосования предложение не прошло, и законопроект был принят в сокращённом виде. Во время финального обсуждения ветер усилился и пошёл дождь. Каспар Беккер призвал участников все-таки остаться в кругу до завершения голосования. Без нескольких минут два он официально закрыл Ландсгемайнде 2025 года. Затем по старой гларнской традиции граждане отправились по ресторанам на обязательный обед с телячьими колбасками — на этот раз с опозданием, вызванным бурными дискуссиями.

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