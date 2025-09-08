Цюрих вынесет на голосование садовые пылесосы

Редко какой бытовой инструмент вызывает такие жаркие споры, как садовые пылесосы или воздуходувки (эти гаджеты умеют работать в обе стороны). Одни обвиняют их в жутком грохоте и вреде для природы, другие хвалят за удобство и экономию времени. Keystone

В Цюрихе 28 сентября 2025 года состоится голосование по новым строгим правилам использования... садовых пылесосов. Одни считают этот вопрос признаком упадка демократии (доголосовались до воздуходувок, нам бы ваши проблемы), другие — давно назревшей мерой против надоедливого шума.

Донелл О`Салливан В составе группы по вопросам демократии я занимаюсь освещением динамичных отношений между гражданами и учреждениями в Швейцарии и за рубежом. Родом из Ирландии, имею степень бакалавра европеистики и магистра в области международных отношений. Работаю в SWI swissinfo.ch с 2017 года.

Редко какой бытовой инструмент вызывает такие жаркие споры, как садовые пылесосы или воздуходувки (эти гаджеты умеют работать в обе стороны). Одни обвиняют их в жутком грохоте и во вреде, причиняемом природе, другие хвалят их за удобство и экономию времени. В прессе мнения порой доходят до совсем уже крайностей: газета Wall Street Journal называет эти устройства «воплощением зла», а актриса Кейт Бланшетт — «метафорой всех наших человеческих изъянов».

В Швейцарии этот спор давно уже достиг уровня прямой демократии: 28 сентября 2025 года граждане Цюриха будут решать судьбу нового «пылесосного» закона: если его примут, то бензиновые воздуходувы окажутся под запретом круглый год. Электрические модели можно будет использовать лишь в самые «листопадные» месяцы с октября по декабрь, а в остальных случаях потребуется получать специальные разрешения.

Аргументы противников хорошо известны: эти устройства слишком шумные, они только без толку гоняют по асфальту пыль, бактерии и «иные опасные мелкодисперсные частицы», нанося ущерб биоразнообразию. Кроме того, их всё чаще применяют не только для уборки листвы, ради чего они, собственно, и создавались, но и для сгребания крупного мусора. А бензиновые варианты, к тому же, сжигают ископаемое топливо ради задач, для которых, по мнению партии «Зелёные» (Grüne Partei der Schweiz, GPS), вполне хватило бы «метлы и граблей».

Обычная процедура

После того как вопрос набрал в 2022 году соответствующую критическую массу, левые депутаты городского парламента Цюриха предложили ввести полный запрет садовых пылесосов-воздуходувок. Правительство города подготовило соответствующий законопроект, потом документ обсуждался, дорабатывался и в начале 2025 года был принят в первом чтении — обычная швейцарская процедура.

В любой другой стране на этом все бы и закончилось, но в Швейцарии действует прямая демократия. Поэтому правые партии воспользовались данным инструментом и инициировали против этого закона референдум, указывая, что последнее слово должно остаться за гражданами. В русскоязычном пространстве подобная повестка дня воспринимается скорее как курьёз: «Вон в Европе даже опавшие листья обсуждают на референдумах».

Для жителей постсоветских стран тема садовой техники остаётся бытовой мелочью — максимум поводом для жалоб в дачных чатах или шуток о «слишком благополучной Швейцарии». Но именно в этом и заключается особенность швейцарской модели демократии: здесь голосуют не только по «большим» вопросам вроде международных договоров, но и по самым приземлённым деталям повседневной жизни.

Все куда серьёзнее

В самой Швейцарии, тем самым, этот вопрос воспринимается куда серьёзнее. Дискуссия в Цюрихе насчет правил применения воздуходувок давно переросла рамки какого-то курьёза, причем настолько, что во время заседания городского парламента один из правых депутатов-противников нового закона внёс прямо в зал электрический садовый пылесос и принялся демонстрировать то, какой он тихий и удобный. Этот перформанс тут же вызвал сравнения с президентом Аргентины Хавьером Милеем, размахивавшим бензопилой.

Именно поэтому предстоящее 28 сентября голосование неожиданно привлекло широкое внимание западных СМИ. Журналисты ухватились не только за курьёзный сюжет, усматривая в нем, по словам швейцарской газеты Le Temps, «войну садовых пылесосов». С точки зрения журналиста французской газеты Le Monde этот вопрос стал локальным проявлением куда более серьезного «культуркампфа», идеологического сражения между городскими левыми, выступающими «за все хорошее против всего плохого», и критиками «воук-идеологии» с правого фланга политического спектра.

Швейцарская деловая столица Цюрих уже десятилетиями находится под управлением левых. И не получается ли так, что теперь у правых появилась хорошая возможность нанести по левым «ответный удар», по тем самым левым, которые, по словам либеральной газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ), уже всех замучили своими запретами и предписаниями, будь то потребление мяса или использование личного автотранспорта? Похоже на то. «Всё более плотная система правил, запретов и авторитарных рекомендаций городских властей», считает эта газета, и привела к тому, что маятник теперь качнулся в другую сторону. Городской бизнес настроем схожим образом, он тоже критикует «целую культуру запретов, враждебных деловой среде».

С точки зрения таблоида Blick речь идёт о типичном проявлении политического расколаВнешняя ссылка между швейцарскими городом и деревней: «Ограничение применения садовых пылесосов — ну разве это не типичный Цюрих»? Правда, назвать эти дебаты «одними из самых абсурдных в истории города», как недавно утверждала NZZ, было бы тоже не совсем правильно. Сторонники ограничительных норм указывают, что Цюрих здесь вовсе не исключение, и что, например, ЖеневаВнешняя ссылка, вторая по величине швейцарская городская агломерация, тоже ввела схожие правила.

«Шумим, братец, шумим»!

Тем временем сама тема шумовой нагрузки — вовсе не пустяк. Швейцария считается страной довольно тихой (упорно курсирующий в соцсетях неверный «мем» о том, как в стране запрещено смывать воду в туалете после 22:00, явно не взялся ниоткуда). Тем не менее идиллия альпийских долин обманчива. Согласно исследованию 2020 года, около миллиона жителей страны страдают от шумового загрязнения. Количество жалоб на шум растёт, причем объектами жалоб становится не только транспорт, но и церковные колокола, а риски для здоровья, как отмечал один эксперт в эфире швейцарского общественного радио SRF, «явно недооцениваются». В ответ власти внедряют новые меры — от шумопоглощающего асфальта до ограничений на использование чрезмерно «прокачанных» автомобилей.

Да что там автомобили — в 2023 году некоторые граждане небольшого городка Аарванген (Aarwangen, кантон Берн) пожаловались на… коровьи колокольчики, которые мешают им спать. Горожане горой встали на защиту исконных традиций, ответив законом, официально закрепившим в регионе «скрепный» статус и коровьих, а заодно и церковных колоколов. А еще раньше, в 2008 году на общенациональное голосование выносился вопрос о том, следует ли запретить военным истребителям совершать полеты над туристическими регионами страны.

Эта инициатива провалилась, хотя анализ итогов голосования показал: ключевым фактором для избирателей была вовсе не проблема шума, а их общее отношение к швейцарской армии. Свою роль сыграл и «конфликт интересов»: выяснилось, что инициатор референдума, известный эколог Франц Вебер (Franz Weber), сам владел гостиницей в городе Майринген (Meiringen), расположенном как раз неподалёку от военной авиабазы.

А недавно в фокусе прямой демократии оказались и фейерверки. В 2024 году в стране была запущена народная законодательная инициатива с требованием запретить продажу особенно громко взрывающихся ракет и петард, мол, собаки и кошки их пугаются, и вообще, может быть хватит отравлять воздух? Социологические опросы показывают, что у такого запрета может оказаться значительная общественная поддержка. Но вернемся в Цюрих.

Там перед голосованием 28 сентября никаких опросов насчет шумных воздуходувок не проводилось. Впрочем, всем и так понятно, что этот город всегда был склонен голосовать в пользу левых — что отражается как на составе правительства города, так в постоянной его критикеВнешняя ссылка на страницах либеральной NZZ. Однако общая левизна города ещё ни о чем не говорит. В ноябре 2024 года на референдуме по вопросу использования в официальных документах «гендерно-нейтрального языка» (то есть тех самых «авторок» и «режиссёрок»), власти добились победы, но отнюдь без подавляющего перевеса: «за» такой «прогрессивный новояз» высказались лишь 57% горожан, а это по швейцарским меркам означает только одно: продолжение следует.

