Народный праздник и политический ритуал: народный сход в Гларусе

Народный законодательный сход или Ландсгемайнде в кантоне Гларус — живое политическое наследие и древнейшая форма европейской прямой демократии. Keystone / Gian Ehrenzeller

Народный законодательный сход или Ландсгемайнде в кантоне Гларус — живое политическое наследие и древнейшая форма европейской прямой демократии. Насколько она вписывается в современную цифровую эпоху?

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В каждое первое воскресенье мая проезд на поездах и в автобусах швейцарского кантона Гларус становится бесплатным, а его граждане и жители спешат с утра пораньше попасть в столицу, также называемую Гларус: в 8 утра уличные торговцы уже на своих местах, у ратуши играет духовой оркестр, среди гостей — военнослужащие в увольнении, любопытствующие туристы и нарядные горожане. Мужчины в широкополых шляпах пользуются в этот день особым уважением, для некоторых из них уже нет повода не выпить первую кружку пива.

Поводом же является ежегодное общее собрание граждан кантона, народный законодательный сход или Ландсгемайнде, опирающийся на столетнюю традицию голосования под открытым небом по всем важным политическим и прочим вопросам, от налоговой политики до транспортных инициатив. История народного схода в Гларусе восходит к 14 веку. Для местных жителей, а особенно граждан кантона — это главное событие года. Шон Мюллер (Sean Müller), выросший в Гларусе, посещал это собрание уже в детстве с родителями. Он не помнит подробностей тогдашних дебатов, но, и в самом деле, в маленьком кантоне это всегда было огромное событие.

Теперь Шон Мюллер — профессор политологии Лозаннского университета. В этом году он вернулся в Гларус вместе с группой студентов, чтобы продемонстрировать им то, что некоторые называют «чистейшей формой прямой демократии»: каждый обладатель цветного избирательного удостоверения имеет право выйти к микрофону и выступить в поддержку какого-то нового закона. Или против него. Дебаты начинаются в 9:30 утра.

Дебатируют все!

После торжественного принесения присяги ландамман, председатель кантонального правительства, совмещающий функции ведущего и арбитра, открывает общее собрание граждан. Он кратко излагает все пункты повестки дня, затем произносит с ритуальной торжественностью: «Слово свободно»! Если никто не возражает — закон принимается без голосования. При наличии возражений следует серия коротких выступлений, после чего проводится голосование: участники собрания поднимают вверх свои (в этом году оранжевые) избирательные удостоверения.

История народного схода в Гларусе восходит к 14 веку. Для местных жителей, а особенно граждан кантона – это главное событие года. Keystone / Gian Ehrenzeller

Некоторые темы вызывают активные споры, другие — наоборот. Например, в этом году базовая налоговая ставка на следующий год была принята без обсуждений, а вот предложение о введении в популярном туристическом регионе у живописного озера «трёх воскресений в году без автомобилей» вдруг становится поводом для целой серии выступлений. Большинство ораторов ведет себя сдержанно, следуя рекомендациям, напечатанным накануне в местной газете: говорить медленно, чётко структурировать аргументы и помнить, что «гражданская инициатива важнее совершенства речи».

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Реакция слушателей, как правило, остаётся сдержанной, но если выступление затягивается, то могут послышаться недовольные возгласы. Особенно «оригинальные» идеи (запретить в эти три воскресенья автомашины, но разрешить электровелосипеды) вызывают смех. Просьба ландаммана не аплодировать каждому отдельному выступающему в целом соблюдается. Дебаты проходят в корректной атмосфере.

Проблема легитимности и анонимности

С точки зрения современной демократии такая система, тем не менее, вызывает вопросы. Решения ведь принимаются после того, как количество голосов за и против оценивается примерно, на глазок, исходя из визуальной оценки: есть «лес рук» — есть и большинство. Логичнее было бы, конечно, использовать средства подсчёта голосов, соответствующие цифровой эпохе. Но в 2016 году предложение о внедрении электронных технологий голосования граждане Гларуса отклонили, они, видимо, полностью доверяют своему ландамману. Если результат так сразу не определить, то голосование повторяется дважды, иногда и трижды. В этом году, слава богу, до таких крайних мер дело не доходит.

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Наивного наблюдателя может поразить открытый характер голосования. В большинстве демократий нормой является голосование тайное. В Гларусе же граждане голосуют на глазах у всех, то есть ваш сосед точно знает, как вы относитесь к предложению дать иностранцам право голоса. Шон Мюллер особо по этому поводу не беспокоится. «Если вы хотите остаться незамеченным, то можно просто перейти на другую сторону площади. В толпе в несколько тысяч человек затеряться вполне возможно», — говорит он. Однако основная проблема состоит даже не в публичности, а в степени легитимности, потому что явка на Ландсгемайнде традиционно составляет около 10%: даже по швейцарским меркам это крайне низкий показатель (обычно он находится на уровне в 40-45%).

Решения, которые меняют правила игры

Было утро, наступил день, а дебаты продолжаются. В какой-то момент начинает казаться, что бесконечные споры по самым простым вопросам вовсе не есть идеальный тип демократии. Способно ли это вече, дожившее с 14 века до наших дней (и сохранившееся только в кантонах Гларус и Аппенцелль-Внутренний), быть реальным политическим инструментом, а не формальностью? Не туристическим аттракционом, а содержательной практикой? Один из выступающих даже прямо в этом году заявил, что, глядя на вопросы, которые мы тут обсуждаем, иной наблюдатель не смог бы удержаться от пресловутого «нам бы ваши проблемы»!

Прямая демократия состоится при любой погоде: май 2015 года. Keystone / Samuel Truempy

Тем не менее таких критиков немного. Отношение граждан к народному сходу остается уважительным. Шон Мюллер уверен, что, несмотря на недостатки, этот формат демократии все еще обеспечивает важные — а порой и неожиданные — результаты. В 2006 году, например, сход единогласно решил объединить 23 общины кантона Гларус в три больших муниципальных образования, что стало в Швейцарии настоящей сенсацией. В 2017 году граждане поддержали предложение снизить избирательный возраст с 18 до 16 лет. Тогда же они отвергли предложение запретить ношение в общественных местах никаба, и это при том, что через четыре года аналогичный запрет был введен на федеральном уровне. В Гларусе политические часы идут иначе.

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Зато в этом году народ решил расширить политические права людей с ментальными особенностями и усилить социальную интеграцию лиц с физическими ограничениями. А вот предложение предоставить иностранцам право голосовать по местным вопросам снова было отклонено, хотя для швейцарцев, постоянно проживающих за рубежом, было сделано некоторое исключение. Ранее они могли голосовать только на выборах в Национальный совет (большую палату парламента Швейцарии), но не в Совет кантонов (малая палата). Теперь же, без единого возражения, был принят закон, разрешающий им голосовать на выборах в обе палаты. Это сделало Гларус 14-м кантоном из 26, предоставившим «5-й Швейцарии» такое право.

По словам депутата Совета кантонов от партии «Зелёные» (GPS) Матиаса Цопфи (Mathias Zopfi), это логичный шаг, исправляющий «странную аномалию». Сенатор от партии «Либералы» (FDP) Беньямин Мюлеманн (Benjamin Mühlemann) тоже был удовлетворён, хотя он и отметил, что речь идёт лишь о всего-то тысяче человек. Но участвовать в самой Ландсгемайнде швейцарцы, проживающие за границей, всё равно не могут — хотите голосовать на площади в первое воскресенье мая? Приходите лично. Таков порядок.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

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