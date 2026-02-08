В Тичино тысячи людей поддержали общественные СМИ

В городе Беллинцона (Bellinzona) участие в демонстрации против законодательной инициативы «200 франков достаточно», предусматривающей сокращение финансирования общественного вещания, приняли несколько тысяч человек.

По данным организаторов, в акции участвовали около 6 000 человек. Полиция, в свою очередь, оценивает число демонстрантов примерно в 2 000. Участники митинга выразили поддержку швейцарской телерадиовещательной корпорации SRG SSR, подразделением которой является и этот сайт. На референдуме 8 марта 2026 года гражданам Швейцарии предстоит решить, следует ли сократить бюджет общественного вещателя за счёт снижения ежегодного медиасбора Serafe с нынешних 335 до 200 франков в год.

Как подчёркивают организаторы акции, инициатива, также известная как «SRG-инициатива», особенно болезненно ударит именно по италоязычной Швейцарии. По их словам, во-первых, общественное вещание играет в регионе фундаментальную роль и «способствует укреплению национальных сплочённости и единства». В случае одобрения народом этой инициативы данная функция местной общественной телерадиокомпании RSI, как считают организаторы, окажется под серьёзной угрозой.

Во-вторых, опубликованное ранее исследование, выполненное НИИ BAK Economics по заказу Федерального Ведомства по коммуникациям Швейцарии (Bundesamt für Kommunikation, BAKOM), указывает на то, что сокращение бюджета медиахолдинга SRG SSR непропорционально сильно затронет именно италоязычный регион страны.

Доля рабочих мест, связанных с общественным вещателем, в кантоне Тичино выше, чем в немецко- и франкоязычных регионах: на SRG SSR здесь приходится около 0,8 процента занятости и 0,9 процента совокупного фонда заработной платы. Согласно оценкам BAK Economics, вклад общественного вещателя в экономику кантона Тичино составляет около 0,4%, тогда как в других регионах Швейцарии этот показатель не превышает 0,1%.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

