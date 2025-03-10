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Швейцарская дипломатия

В 2024 году Швейцария смогла улучшить свой международный имидж

Культовая гора Маттерхорн – символ и визитная карточка Швейцарии.
Гора Маттерхорн – символ и визитная карточка Швейцарии. Keystone

В прошлом году Швейцария смогла заметно улучшить свой международный имидж. Отчасти это произошло благодаря событию, которое вызвало как положительные отзывы, так и резкую критику, — мирной конференции по Украине, прошедшей на Бюргенштоке.

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Какое место в мире занимает Швейцария? И куда она движется? Я рассказываю о текущих событиях и о том, что может произойти в будущем. После окончания учёбы (история, право и европеистика) некоторое время работал в посольстве Швейцарии в Афинах. У меня есть журналистский опыт в стране и за рубежом, на местном и национальном уровнях, в качестве внештатного и штатного корреспондента. Сейчас пишу о международных отношениях.

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В прошлом году Швейцария смогла заметно улучшить свой международный имидж. Этот тренд резко контрастирует с 2022 и 2023 годами, когда страна нередко становилась в международных СМИ объектом критики — главным образом из-за своей позиции в отношении войны России против Украины и краха банка Credit Suisse. В 2024 году зарубежные СМИ не только реже писали о Швейцарии, но и в целом оценивали ее менее критично. Опрос с участием 11 000 человек в 18 странах также показал, что образ Швейцарии в мире «в целом позитивен».

«Для международного восприятия Швейцарии 2024 год оказался в целом удачным»

Об этом говорится в ежегодном аналитическом отчете Präsenz SchweizВнешняя ссылка, подразделения МИД, выполняющего функции PR-отдела и отвечающего за имидж страны за рубежом. Наибольший резонанс в зарубежных СМИ в 2024 году вызвала мирная конференция по Украине на Бюргенштоке, которая получила преимущественно нейтральные или положительные отклики. Исключение составили российские СМИ, которые заранее попытались представить конференцию как провал — в том числе из-за отсутствия на ней представителей Москвы.

Отношения между Швейцарией и ЕС в 2024 году привлекали внимание международных СМИ в заметно меньшем масштабе, хотя внутри страны эта тема неизменно вызывала весьма широкий резонанс, что и понятно, так как подписание третьего пакета секторальных соглашений с ЕС станет, вероятно, одним из важнейших решений этих лет. Заметный интерес в международной прессе и социальных сетях вызывали и некоторые отдельные события, такие как решение Европейского суда по правам человека по делу «климатических пенсионерок» и победа Швейцарии на конкурсе «Евровидение».

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Вероятно, этот тренд повторится и в 2025 году, поскольку в текущем году конкурс «Евровидение» пройдет как раз в Швейцарии. Анализ зарубежного медиаландшафта также показывает, что восприятие страны за рубежом в целом остается стабильным: 70% респондентов заявили, что их представление о Швейцарии за последние два года «не изменилось».

При этом в соседних странах отношение к Швейцарии более критично и дифференцированно, тогда как в более отдаленных регионах мира эта страна ассоциируется в основном со стереотипами — горами и шоколадом, а не, например, с нейтралитетом или банковским сектором.

В целом имидж Швейцарии за рубежом остается позитивным, и, как показывают все исследования, она воспринимается тем лучше, чем дальше находится данный регион от реальной Швейцарии. А какой образ Швейцарии преобладает в общественном сознании там, где живете вы? Поделитесь своим мнением и примите участие в наших дебатах — мы ждем ваших комментариев.

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