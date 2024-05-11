Швейцария победила на 68 конкурсе песни Евровидение

Швейцария победила на 68 конкурсе песни Евровидение KEYSTONE/Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Небинарная персона Немо победил с композицией The Code на 68-м конкурсе песни ЕвровидениеВнешняя ссылка в шведском городе Мальмё.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Switzerland wins Eurovision Song Contest 2024 Оригинал Читать далее Switzerland wins Eurovision Song Contest 2024

Впервые на сцену Немо вышел в возрасте девяти лет, это было в юношеском театре швейцарского региона Биль-Золотурн. В интервью телеканалу SRF Внешняя ссылканакануне конкурса он рассказал, что первой оперой, которую мы в этом театре реализовали, была «Волшебная флейта», и в этой постановке мне разрешили исполнить партию Папагено. Позже Немо получил роль в мюзикле уже умершего культового в Германии певца Удо Юргенса «Ich war noch niemals in New York» («Ни разу не был я в Нью-Йорке»).

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По словам Немо, «в те времена я всегда говорил, что моя мечта — выступать на Бродвее. Но как я могу достичь этого? Только с помощью мюзиклов». Мюзиклов, правда, на его творческом пути случилось не так уж много, так что потом он пошел по пути рэпа и поп-музыки. Мюзиклы, рэп, поп-музыка: у Немо всегда был широкий художественный кругозор. «В музыкальном плане я не умещаюсь ни в какие рамки, это и благословение, и проклятие, так как люди всегда стремятся распределить Вас в какую-то категорию, ведь им так проще жить. А что, если моя категория — это не принадлежать ни в какой категории? Готовы ли люди к этому»?

Небинарная персона Немо победил с композицией The Code на 68-м конкурсе песни Евровидение в шведском городе Мальмё. KEYSTONE/Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

В итоге Немо сумел совершить рывок не только в творческом, но и в личном плане. Из швейцарского города Биль/Бьен он переехал в Берлин. «Я действительно чувствовал потребность оказаться в таком месте, где я мог бы переосмыслить сам себя». Немо так и сделал и теперь он живет как небинарная персона, не считая себя ни мужчиной, ни женщиной. И в музыкальном плане он тоже старается стирать границы: победная композиция The Code — то одновременно опера, рэп и drum’n’bass banger, и именно благодаря такому разнообразию и получилась невероятно запоминающаяся мелодия.

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С момента его «каминг-аута» и до победы в Мальмё не прошло и полугода. Еще накануне конкурса он признавался, что «я еще не успел приучить публику к тому, что принадлежу к сообществу квир-людей. И это было страшно. Но Евровидение отличается уникальной атмосферой. Думаю, я очень вырос за это время. Я многое возьму с собой в свою жизнь из этого конкурса. И это очень здорово».

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