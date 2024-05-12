Швейцария проведет 69 конкурс песни Евровидение в 2025 году

Небинарная персона Немо победил с композицией The Code на 68-м конкурсе песни Евровидение в шведском городе Мальмё, поэтому 69 конкурс песни Евровидение в 2025 году проведёт Швейцария. KEYSTONE/Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Швейцарское музыкальное чудо Немо из города Биль/Бьен на западе кантона Берн победил на 68-м конкурсе песни Евровидение (ESC) в Мальмё, Швеция. Его соперником в финальной дуэли был хорватский исполнитель Baby Lasagna, но в итоге Немо удалось получить первое место за счет голосов публики. В итоге Швейцария получила 591 балл, Хорватия — 547, а Украина заняла третье место, получив 453 балла.

9 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Немо стал третьим победителем Евровидения (ESC) из Швейцарии

Его достижение войдет в историю вместе с победой Лисы Ассиа (Лугано, 1956 год) и с успехом канадки Селин Дион, которая, выступая за Швейцарию, победила в 1988 году.

Швейцарские политики поздравляют

Сразу после объявление результатов свои поздравления опубликовали несколько швейцарских политиков, в частности, федеральный советник (министр кабмина) Элизабет Бом-Шнайдер.

Внешний контент Félicitations Nemo pour cette folle victoire! Un coup de projecteur sur vos multiples talents et une reconnaissance de votre personnalité empreinte d’exubérance, de sensibilité, d’intimité et d’audace. #Eurovision2024Внешняя ссылка pic.twitter.com/jC2qe9Kv2eВнешняя ссылка — Elisabeth Baume-Schneider (@elisabeth_baume) May 11, 2024 Внешняя ссылка

«В 2025 году мы уж покажем всем, на что мы способны, в Швейцарии», — написал депутат от партии либералов (FDP) Андреа Карони (Andrea Caroni). Слова одобрения нашел и депутат от партии «Центра» (Mitte) Штефан Мюллер-Альтерматт, по его мнению, победа стала доказательством того, что швейцарское музыкальное творчество «просто великолепно». «Вы сделали Швейцарию гордой, а всю Европу — более свободной», — продолжил депутат от социалистов из Цюриха Фабиан Молина (Fabian Molina).

Поздравления от деятелей швейцарской музыкальной сцены

«Вы только что вошли в историю», — написал швейцарско-бразильский музыкант Марк Свей (Marc Sway) в сети Instagram. Музыкальный продюсер и певец в стиле регги Додо поделился в соцсетях фотографией, на которой он изображен вместе с Немо. Надпись на фото: «Nume Liebi» («С любовью», название одной и его песен). Свои поздравления через Инстаграм прислал и швейцарский шансонье Михаэль фон дер Хайде (Michael von der Heide), представлявший Швейцарию на Евровидении в 2010 году.

Показать больше

Показать больше Швейцария победила на 68 конкурсе песни Евровидение Этот контент был опубликован на Небинарная персона Немо победил с композицией The Code на 68-м конкурсе песни Евровидение в шведском городе Мальмё. Читать далее Швейцария победила на 68 конкурсе песни Евровидение

Что говорит Немо

«Нужно еще как-то постараться все это переработать». Выйдя на сцену и приняв почетный трофей, он призвал к миру и человеческому достоинству. На пресс-конференции в адрес организаторов конкурса и самого мероприятия у него были только слова одобрения и восхищения: «Я завел много новых друзей — и это замечательно». Дальше заниматься музыкой Немо хотел бы вместе с певицей Bambie Thug из Ирландии или, например, с украинским дуэтом Alyona Alyona & Jerry Heil.

Творческая биография Немо Впервые на сцену Немо вышел в возрасте девяти лет, это было в юношеском театре швейцарского региона Биль-Золотурн. В интервью телеканалу SRF накануне конкурса он рассказал, что первой оперой, которую мы в этом театре реализовали, была «Волшебная флейта», и в этой постановке мне разрешили исполнить партию Папагено. Позже Немо получил роль в мюзикле уже умершего культового в Германии певца Удо Юргенса «Ich war noch niemals in New York» («Ни разу не был я в Нью-Йорке»). По словам Немо, «в те времена я всегда говорил, что моя мечта — выступать на Бродвее. Но как я могу достичь этого? Только с помощью мюзиклов». Мюзиклов, правда, на его творческом пути случилось не так уж много, поэтому потом он пошел по пути рэпа и поп-музыки. Мюзиклы, рэп, поп-музыка: у Немо всегда был широкий художественный кругозор. «В музыкальном плане я не умещаюсь ни в какие рамки, это и благословение, и проклятие, так как люди всегда стремятся распределить Вас в какую-то категорию, ведь им так проще жить. А что, если моя категория — это не принадлежать ни в какой категории? Готовы ли люди к этому»? В итоге Немо сумел совершить рывок не только в творческом, но и в личном плане. Из швейцарского города Биль/Бьен он переехал в Берлин. «Я действительно чувствовал потребность оказаться в таком месте, где я мог бы переосмыслить сам себя». Немо так и сделал и теперь он живет как небинарная персона, не считая себя ни мужчиной, ни женщиной. И в музыкальном плане он тоже старается стирать границы: победная композиция The Code — то одновременно опера, рэп и drum’n’bass banger, и именно благодаря такому разнообразию и получилась невероятно запоминающаяся мелодия. С момента его «каминг-аута» и до победы в Мальмё не прошло и полугода. Еще накануне конкурса он признавался, что «я еще не успел приучить публику к тому, что принадлежу к сообществу квир-людей. И это было страшно. Но Евровидение отличается уникальной атмосферой. Думаю, я очень вырос за это время. Я многое возьму с собой в свою жизнь из этого конкурса. И это очень здорово».

Протесты против Израиля и арест Греты Тунберг

Во время выступления израильской певицы Эден Голан в зале был слышен свист. Певица уже сталкивалась с протестной реакцией публики во время полуфинала. Однако оба раза одобрительные возгласы зрителей в зале явно преобладали. По оценкам полиции, перед концертным залом в Мальмё, в котором проходил конкурс, была организована антиизраильская демонстрация протеста с участием от 6 000 до 8 000 человек. Среди демонстрантов была Грета Тунберг, её задержала полиция.

Нидерланды были исключены из финала

Непосредственно перед финалом было объявлено, что голландский участник Йоост Кляйн исключен из конкурса. По данным нидерландского телеканала Avrotros причиной этого стал агрессивный жест Й. Кляйна в сторону снимавшей его женщины-телеоператора. Однако, как сообщается, физически он к ней не прикасался. Пока толком неясно, что именно произошло во время этой ссоры. Полиция начала расследование.

Конкурс песни «Евровидение 2025»

Победа Немо в Мальмё означает, что хозяйкой ESC 2025 станет Швейцария. Где и когда точно будет проведен конкурс: решение об этом будет принято швейцарским общественным (негосударственным) телерадиовещательным холдингом SRG SSR (наш сайт иновещания SWI Swissinfo является автономным подразделением этой компании) совместно с Европейским вещательным союзом EBU.

По словам представителя телерадиокомпании SRG Эди Эстерманна (Edi Estermann) этот вопрос будет решаться на основе открытого тендера. Заинтересованные города смогут подать свои заявки, при этом они обязаны будут соответствовать каталогу требований Евровидения. Например, город должен быть способен принять большое количество фанатов, представителей СМИ и участников, что, конечно, сделает это мероприятие очень привлекательным с точки зрения развития туризма.

Показать больше

Показать больше Победит ли на нынешнем Евровидении Швейцария? Этот контент был опубликован на Ее небинарный представитель Немо, по крайней мере, уже прошел в завтрашний финал. Читать далее Победит ли на нынешнем Евровидении Швейцария?

В самый первый раз в 1956 году конкурс проходил в «Театре Курзал» в Лугано, тогда в нем приняли участие только семь стран. В 1989 году, в год после победы Селин Дион, конкурс проводился во «Дворце Болье» в Лозанне, он вместил 1 600 зрителей. Сегодня эти помещения уже не подходят. Например, «Мальмё Арена» в Швеции может вместить более 15 000 человек. Менеджмент Nemo хотел бы, чтобы конкурс 2025 года проходил в небинарном городе Биль/Бьен (там все говорят или по-немецки, или по-французски и однозначно к немецкой или французской части Швейцарии этот город себя не относит).

Показать больше

Показать больше Швейцарские города: шесть главных трендов Этот контент был опубликован на Швейцария — это страна горожан, именно города являются основным мотором развития страны. Какова социо-политическая ситуация в городах Швейцарии? Читать далее Швейцарские города: шесть главных трендов

Расположенная в Биле «Арена Tissot» вмещает только 6 500 человек, и этого, на самом деле, маловато будет. Поэтому фаворитами считаются стадион Hallenstadion в Цюрихе (13 000 человек), стадион St. Jakobshalle в Базеле (12 400 человек), «Arena» в Женеве (9 500 человек) или комплекс промышленной выставки Bernexpo в Берне (новый зал на 9 000 мест будет открыт как раз следующей весной). Конкурс ESC принесет Швейцарии престиж, финансовые прибыли, но при это он будет связан с расходами, и пока невозможно сказать, насколько высокими они будут.

Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу свежую информацию в полном соответствии с вашими личными предпочтениями? Тогда здесь вы можете выбрать себе рассылку по душе.

А что это значит для швейцарского общественного (негосударственного, в Швейцарии нет государственных медиа) вещателя SRG, которому скоро могут урезать бюджет наполовину? «Злые языки утверждают, что главного бухгалтера SRG уже бросает в пот», — указывал накануне конкурса консервативный швейцарский журнал Weltwoche. «Победа была бы просто несовместима с народной законодательной инициативой, предлагающей сократить бюджет вещателя вдвое».

Показать больше

Показать больше Швейцарское правительство намерено снизить тариф медиасбора Этот контент был опубликован на Начиная с 2029 года тариф швейцарского медиа-сбора Serafe может быть понижен с нынешних 335 франков в год до 300 франков. Читать далее Швейцарское правительство намерено снизить тариф медиасбора

Данный законопроект, напомним, предлагает снизить тариф ежегодного взноса «на СМИ», уплачиваемого каждым домохозяйством в стране (пошлина Serafe, по имени рассчетно-кассовой компании), с нынешних 335 до 200 швейцарских франков. Как заявил медиа-холдинг SRG, если избиратели на референдуме одобрят эту инициативу, то ему придется сократить огромное количество рабочих мест и вообще перестроить всю систему теле- и радиовещания в стране. Для нашего портала этот референдум тоже не останется без последствий. Однако дата проведения референдума пока не назначена, исход его неясен. Да и при любом исходе голосования на бюджет SRG 2025 года его итоги не повлияют.

Показать больше

Показать больше Поп-музыка из Швейцарии в эпоху маркетинга и цифровой революции Этот контент был опубликован на Поп- и рок-музыка из Швейцарии, к сожалению, мало известны за рубежом. Тому есть причины как объективные, так и субъективные. Читать далее Поп-музыка из Швейцарии в эпоху маркетинга и цифровой революции