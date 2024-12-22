Завершено парламентское расследование краха банка CS

Парламентская следственная комиссия по опубликовала свой доклад с причинами краха банка Credit Suisse. Keystone-SDA

Парламентская следственная комиссия швейцарского федерального парламента опубликовала свой доклад с изложением анализа причин краха банка Credit Suisse. Критике в докладе подвергается прежде всего кабмин и регулятор Finma. Подробности.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Parliamentary inquiry on Credit Suisse collapse blames mismanagement Читать далее Parliamentary inquiry on Credit Suisse collapse blames mismanagement

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Банк Credit Suisse сам виноват в своей гибели. Комиссия подчеркивает, что банк CS сам был виноват в своем крахе: он шел на чрезмерные риски, устраивал слишком много скандалов и фигурировал в слишком большом количестве разных сомнительных сюжетов. Кроме того, банк не делал реализовывать минимальные корректирующие меры, предписанные надзорным органом Finma. Чрезмерные бонусы, выплачивавшиеся топ-менеджерам CS на фоне неудовлетворительных результатов работы довершают картину. Вот только две цифры: так называемые «бонусы за эффективную работу», выплаченные в период с 2010 по 2022 год руководству CS составили 39,8 миллиарда франков. В то же время общий убыток банка составил 33,7 миллиарда.

Надзорный орган Finma обладает слишком слабым административным ресурсом. Комиссия в своих выводах на критику в адрес надзорного органа Finma не поскупилась. Да, Finma неоднократно пытался приструнить руководство CS в рамках своего надзорного мандата, однако в годы, предшествовавшие кризису, данная структура работала в этом направлении недостаточно напористо. Особенно критичным фактом комиссия считает либеральное отношение Finma к таким показателям, как доля зарезервированного собственного капитала, предоставленным банком CS в его распоряжение. Благодаря таким послаблениям CS представал перед внешним миром более стабильным, чем он был на самом деле. В условиях же кризиса, разразившегося осенью 2022 года, менять что-либо было уже слишком поздно.

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Лакуны в банковском законодательстве. Правовые рамки, в которых CS работал в качестве крупного международного банка, играют в итоговом докладе комиссии огромное значение. В период после финансового кризиса 2008 года, этот банк, равно как и UBS, был одним из глобальных системообразующих банков. Другими словами, CS был «слишком большим, чтобы обанкротиться» (TBTF), и государство просто не могло бросить его в случае кризиса на произвол судьбы. Однако в соответствующих законодательных швейцарских требованиях к собственному капиталу банков категории TBTF имелись заметные пробелы. Как говорится в отчете Следственной комиссии (PUK), банк CS умело пользовался этими пробелами, с тем чтобы представлять в отчетах свое положение в более выгодном свете.

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Федеральный совет был порой слишком близок к банковскому сектору. Парламент в качестве законодателя также несет определенную ответственность за такого рода пробелы в правовом регулировании финансовой индустрии. Но правительство, в частности министр финансов Ули Маурер (глава Федерального Министерства финансов с начала 2016 года до конца 2022 года), уж очень старалось поддерживать такие банки, как CS, не докучая им излишним вмешательством. В результате банки часто добивались от правительства выгодных для себя решений, выступая, например, против резкого ужесточения требований к собственному резервному капиталу.

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Антикризисное управление было организовано с недостатками. Комиссия делает вывод, что весной 2023 года Федеральный совет (кабмин), Ведомство по надзору за финансовыми рынками Finma и ЦБ по сути успешно предотвратили очередной международный финансовый кризис. Слияние банка Credit Suisse с UBS на основе чрезвычайного законодательства позволило предотвратить самый негативный сценарий. Однако этот кризис также выявил и слабые места в сотрудничестве между ключевыми игроками — федеральными властями, ЦБ и Finma. Поэтому в своем докладе комиссия высказывает ряд рекомендаций по совершенствованию механизмов предотвращения такого рода кризисов. Например, Федеральный совет должен будет укрепить позиции Finma в будущем диалоге с банками.

Реакция на публикацию доклада парламентской комиссии

Швейцарский национальный (центральный) банк SNB. «Доклад будет детально проанализирован, важно извлечь правильные уроки из кризиса вокруг Credit Suisse и усилить банковское регулирование в Швейцарии». В своем отчете о финансовой стабильности в 2024 году ЦБ уже указал на необходимость принятия дополнительных мер в области требований к собственному капиталу банков и к запасам ликвидности.

Ведомство Finma. Швейцарское Ведомство по надзору за финансовыми рынками приветствует рекомендации, высказанные комиссией в адрес Федерального совета относительно предоставления Finma дополнительных полномочий. «Мы сами давно призываем к этому, понимая критику со стороны комиссии в связи с некоторыми нашими мерами, приведшими к снижению собственной капитализации CS. Мы продолжаем усиливать надзор, применяя на практике уроки, извлеченные из дела Credit Suisse».

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Банк UBS. По мнению банка UBS, отчет только подтверждает то, что уже было ясно: CS потерпел крах из-за целого ряда собственных неудачных стратегических решений, из-за неадекватного управления и из-за зависимости от уступок со стороны регулятора. Банк UBS поддерживает большинство предложений Федерального совета по укреплению устойчивости Швейцарии в качестве мирового финансового центра, при этом любые корректировки нормативных требований должны быть «целенаправленными, пропорциональными и скоординированными на международном уровне».

Банкирская Ассоциация. Вслед за докладом комиссии Швейцарская банкирская Ассоциация (Schweizerische Bankiervereinigung / SBVg) призывает все соответствующие органы власти извлечь из произошедшего правильные уроки. «Стране требуется «умное» регулирование». Ассоциация согласна с тем, что Швейцарское Ведомство по надзору за финансовыми рынками (Finma) не всегда полностью использует все свои даже имеющиеся административные ресурсы.

Партия «Либералы» (FDP). Партия считает именно бывшего министра финансов Ули Маурера основным ответственным за фиаско с Credit Suisse. Под его руководством Федеральное министерство финансов проспало все решающие годы перед кризисом, а сам министр не смог прозрачно проинформировать Федеральный совет и принять все необходимые меры.

Ули Маурер. Бывший министр финансов Ули Маурер (SVP/ZH) пока никак не комментирует доклад (по состоянию на пятницу 20 декабря 2024 года). По словам 74-летнего политика, он хочет сначала подробно изучить доклад парламентской комиссии.

Комментарий телеканала SRF

«В ретроспективе вся история краха CS выглядит в виде череды событийВнешняя ссылка, неизбежно ведущих к этому «ужасному концу». На бумаге банк выглядел стабильным, хотя предупреждающие тревожные сигналы были постоянным его спутником на протяжении последних 10 лет. Парламентская комиссия пришла к выводу, что кризис вокруг CS был вызван годами бесхозяйственности и скандалов. Власти и надзорные органы конечно следили за CS и за в целом банковской стабильностью, допустив при этом послабления в отношении требований к собственному капиталу банка. Благодаря этому его положение выглядело лучше, чем оно было на самом деле.

Банковское сердце Цюриха, площадь Парадеплац. KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

В то же время Федеральный совет и парламент постоянно откладывали на потом остро необходимое внедрение всех необходимых инструментов в рамках законодательства, регулирующего деятельность банков «слишком больших, чтобы обанкротиться». Попытки наделить надзорное ведомство Finma более обширными полномочиями потерпели политический крах и на практике это означало, что правовая база регулирования банковской сферы имела в стране слишком много пробелов. Уроки, извлеченные из финансового кризиса 2008 года и спасения UBS за счет налогоплательщиков, явно не были реализованы в достаточно последовательной степени.

Все попытки привести руководство CS в чувство не увенчались успехом. Оно не меняло своего поведения даже несмотря на неоднократное вмешательство Finma. С другой стороны, все его системы раннего обнаружения кризисных явлений не сработали так, как следовало бы. Федеральный совет не был достаточно хорошо информирован о фактическом состоянии дел в банке, передача дел от старого министра финансов Ули Маурера к новому Карин Келлер-Зуттер также прошла кое-как.

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В итоге рекомендации парламентской следственной комиссии выглядят логично: необходимо улучшить сотрудничество между всеми органами власти, надзор должен быть более напористым, лакуны в законодательстве нужно устранить, тем более, что у Швейцарии теперь остался только один единственный глобально активный системно значимый крупный банк. Короче говоря, лозунг «Никогда больше» некогда больше звучать не должен».

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