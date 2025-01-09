Как развивались отношения между Швейцарией и Европейским союзом

В центре политической повестки дня Швейцарии 2025 года будут находиться и отношения с ее самым крупным европейским соседом, Евросоюзом. История отношений Швейцарии и ЕС отмечена взлетами и падениями, но обеим сторонам всегда было абсолютно ясно: нам не жить друг без друга.

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Кооперация между Швейцарией и ЕС в последние десятилетия развивалась на основе двух пакетов так называемых секторальных (билатеральных / двусторонних) соглашений. После того как в 1992 году Швейцария отказалась вступать в Еврозону, эти соглашения стали основным форматом сотрудничества между Берном и ЕС, его важнейшим торгово-экономическим партнером.

Однако с годами эти два пакета усложнялись, дополнялись и актуализировались, менялись и рамочные условия взаимодействия Берна и Брюсселя, поэтому появилась идея увенчать здание из почти 120 отдельных соглашений общим Рамочным соглашением, в котором урегулировалась бы не конкретика, но «философия» отношений ЕС и Швейцарии, а также определялась бы, в частности, судебная инстанция, в компетенции которой было бы разрешение возникающих конфликтов.

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Показать больше Тридцать лет спустя: Швейцарская народная партия и европейский вопрос Этот контент был опубликован на Референдум по вступлению Швейцарии в Европейское экономическое пространство прошел 6 декабря 1992 года и стал началом взлета SVP. Читать далее Тридцать лет спустя: Швейцарская народная партия и европейский вопрос

В 2021 году, однако, швейцарское правительство в одностороннем порядке прервало консультации с ЕС по Рамочному соглашению, понимая, что такой документ скорее всего будет отвергнут народом на референдуме: слишком сильны были опасения в народе относительно интенсификации европейской иммиграции в Швейцарию. Профсоюзы со своей стороны опасались наплыва дешевой европейской рабочей силы.

СПРАВКА: Двусторонний формат отношений ЕС и Швейцарии Первый пакет двусторонних соглашений (Bilateralen I): Подписан в 1999 году и вступил в силу в 2002 году. Регулирует отношения в семи ключевых областях, включая режим свободного перемещения физических лиц, взаимное устранение технических барьеров во взаимной торговле, порядок проведения тендеров в сфере госзакупок, порядок финансирования сферы сельского хозяйства, организацию работы транспорта (наземного и воздушного), а также научно-техническое сотрудничество. Соглашения предусматривают автоматическое обновление и взаимную реализацию (имплементацию) всех изменений в законодательстве ЕС и Швейцарии. Источник: по ссылке.Внешняя ссылка Второй пакет двусторонних соглашений (Bilateraen II): Подписан в 2004 году и вступил в силу в 2005 году. Регулирует сотрудничество в миграционной области (Шенген / Дублин), порядок налогообложения сбережений, противодействие контрабанде, сотрудничество в области культуры, статистики, окружающей среды, СМИ и пенсионного обеспечения. Источник: по ссылке.Внешняя ссылка

Единственный формат отношений, который устраивает на данный момент народ Швейцарии — это все тот же «билатеральный формат». И вот теперь между ЕС и Швейцарией будут подписаны ещё три секторальных (билатеральных) соглашения: о взаимном доступе на рынок электроэнергии, о здравоохранении и об обеспечении безопасности продуктов питания. Общий же итоговый документ под названием «Соглашение по стабилизации билатерального формата кооперации с ЕС» (Abkommen zur Stabilisierung des bilateralen Wegs) будет иметь формат Указа федерального правительства (Bundesbeschluss). Три новых билатеральных соглашения с ЕС должны быть представлены в формате отдельных Указов федерального правительства.

Как говорится в пресс-релизе правительства Швейцарии, окончательное решение о структуре всего пакета соглашений и о типе референдума Федеральный совет примет в момент начала процесса общественного обсуждения и межведомственного согласования (Vernehmlassung). Затем правительству предстоит еще убедить парламент в том, что все эти документы наилучшим образом отвечают интересам страны в целом и всех релевантных игроков в частности. Сделать это будет нелегко. Швейцарская народная партия (SVP/консервативные правые) выступает против любого сближения с ЕС. Профсоюзы (левые) тоже будут выступать против.

В итоге же последнее слово скажет народ на референдуме, поскольку согласно конституции все такого рода вопросы и соглашения подлежат выносу на суд народа. По сообщениям ряда СМИ Федеральный совет может разделить весь пакет документов и соглашений, регулирующих отношения с ЕС, на несколько частей, что приведет к нескольким отдельным референдумам. Следует учитывать и три народные законодательные инициативы, сбор подписей под которыми уже начался, и которые напрямую затрагивают отношения между Берном и Брюсселем. В этом видеоролике мы ещё раз уже на новом этапе рассматриваем полную взлетов и падений историю отношений между Швейцарией и ЕС.

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