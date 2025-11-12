Научная дипломатия и Арктика: какова роль Швейцарии?

Арктика давно уже не воспринимается никем как некий отдалённый или второстепенный регион мира. Сегодня она представляет собой пространство пересечения экологических, геополитических и научных интересов, а процессы, происходящие в этом регионе, всё заметнее влияют на глобальный баланс сил и приоритетов. Обладая статусом государства-наблюдателя в Арктическом совете, Швейцария стремится внести свой конструктивный вклад в развитие многостороннего сотрудничества на арктическом направлении, а также в устойчивое управление регионом и в снижение международной напряжённости в Арктике.

13 минут

Глобальное потепление наиболее остроВнешняя ссылка проявляется именно в Арктике: темпы её прогрева примерно в четыре раза превышают среднемировые значения. Это приводит к стремительным системным изменениям — сокращению площади морского льда, деградации многолетней мерзлоты, разрушению уязвимых экосистем. Однако все эти процессы отнюдь не ограничиваются пределами Полярного круга: они напрямую влияют на глобальные погодные системы, на уровень мирового океана и состояние биоразнообразия планеты, превращая Арктику в своего рода систему раннего климатического предупреждения.

Параллельно регион становится зоной нарастающей геостратегической напряжённости. Таяние льдов открывает новые судоходные маршруты и делает доступными потенциально значительные запасы нефти, газа и редкоземельных металлов, что усиливает экономическую конкуренцию между арктическими и неарктическими государствами. Геополитическая архитектура Арктики также претерпевает существенные изменения, не в последнюю очередь в связи с увеличением степени милитаризации региона и с учетом ослабления механизмов международного многостороннего сотрудничества. Особенно отчётливо эти тенденции проявились после начала российского вторжения в Украину, которое нарушило устойчивые научные и дипломатические связи, на протяжении многих лет формировавшиеся в рамках арктического взаимодействия.

В этой ситуации научная дипломатия становится ключевым инструментом укрепления международного сотрудничества и выработки обоснованных политических решений. Имея в своем активе весомый научно-экспертный потенциал, традиции нейтралитета, а также репутацию Женевы Международной в качестве одного из центров глобального диалога, Швейцария, даже несмотря на только статус наблюдателя в Арктическом совете, основном межправительственном органе по вопросам Арктики, все равно способна играть значимую роль. Это позволяет стране вносить содержательный вклад в управление региональными процессами, в развитие климатических исследований и в укрепление многостороннего взаимодействия в Арктике, в одном из ключевых регионов современного мира.

Научная дипломатия — «мост над неспокойной водой»

Понятие научной дипломатииВнешняя ссылка имеет три измерения: наука в дипломатии (science in diplomacy — использование научной экспертизы в ходе и в рамках формирования внешнеполитических решений), наука ради дипломатии (science for diplomacy — укрепление международных отношений посредством совместных исследовательских инициатив) и дипломатия ради науки (diplomacy for science — создание политических условий, способствующих научному сотрудничеству и обмену знаниями). В центре этого триединого подхода находится системный анализ процессов, происходящих в природной среде Арктики и оценка их последствий для человечества. Научная дипломатия апеллирует к общим интересам государств и к осознанию ими общих угроз, напоминая, что только совместная, рационально выстроенная реакция на них способна формировать доверительные межгосударственные отношения.

История знает немало примеров, когда научная дипломатия помогала восстанавливать диалог между государствами, доказывая, что практическое взаимовыгодное сотрудничество возможно даже между противоборствующими сторонами. Так, во времена «холодной войны», даже несмотря на непримиримое политическое противостояние сверхдержав, именно такой формат взаимодействия и позволил достичь выдающихся результатов — например, ликвидации оспы. Первые международные инициативы по защите озонового слоя также были реализованы в тот период истории. Ключевой фактор успеха заключался тогда в признании всеми сторонами того факта, что при всём различии интересов страны обязаны искать пути и форматы сотрудничества, особенно там, где речь идёт об общих для всех, экзистенциальных по своему характеру, угрозах.

Арктика исторически служит ярким примером того, каким образом наука способна стать инструментом дипломатии. Среди особо показательных примеров следует отметить совместные международные арктические экспедиции, а также создание того же Арктического совета — межправительственного форума, координирующего инициативы в области охраны окружающей среды, устойчивого развития и передовых научных исследований. Не меньшую роль играет и Международный арктический научный комитет (International Arctic Science Committee, IASC), объединяющий исследователей более чем из двадцати стран и обеспечивающий постоянный обмен знаниями между ними.

Сегодня, когда арктические льды тают с беспрецедентной скоростью, необходимость эффективного диалога и международного сотрудничества в этом регионе становится как никогда актуальной. Швейцария, и особенно Женева Международная, располагает уникальными возможностями содействия такому диалогу. Она может внести весомый вклад в укрепление каналов научного взаимодействия и в выработку совместных ответов на самые актуальные вызовы и угрозы, с которыми сталкивается сегодня Арктический регион.

Потенциал Швейцарии: нейтральный голос в расколотом мире

Роль Швейцарии в сфере научной дипломатии формируется сегодня в условиях нарастающей геополитической фрагментации. Война России против Украины не только нанесла удар по всей системе европейской безопасности, но и практически парализовала сотрудничество в Арктике. Москва оказалась изгнана с ключевых научных и дипломатических площадок, включая Арктический совет, что прервало длившиеся порой десятилетия совместные климатические исследования, ослабив глобальные усилия по мониторингу и смягчению последствий актуальных экологических изменений.

Здесь мы выходим за рамки арктической тематики, что лишь подтверждает масштаб кризиса. Попрание Россией основных норм международного права, прежде всего принципа государственного суверенитета, нанесло серьёзный удар по доверию между Москвой и Западом и вызвало системные потрясения во всей системе многосторонней дипломатии. Дополнительную неопределённость внесло и возвращение Дональда Трампа в Белый дом, вновь поставившее под сомнение устойчивость международных дипломатических структур и институтов. Все эти сдвиги подрывают основы механизмов многостороннего взаимодействия, на которых базируется научная дипломатия. Они ставят под угрозу само существование организаций, способных наилучшим образом помогать человечеству понимать природу нынешних глобальных вызовов и искать ответы на них.

Попрание Россией основных норм международного права, прежде всего принципа государственного суверенитета, нанесло серьёзный удар по доверию между Москвой и Западом и вызвало системные потрясения во всей системе многосторонней дипломатии

Многие государства, оказавшись по разные стороны новых геополитических разломов, приостановили международное научное сотрудничество, особенно в областях исследований, тесно связанных с вопросами национальной безопасности. Сокращение финансирования совместных научных проектов и усиление политического контроля оказали на академическую свободу сильный «охлаждающий эффект». В результате мировые научные сети начинают фрагментироваться, находить ответы на общие вызовы, от изменения климата до угроз новых пандемий, становится всё труднее.

В этой ситуации стоит обратить внимание на внешнеполитическую стратегию Швейцарии на 2024–2027 годы, которая подчёркивает важность подхода, основанного на знаниях. В документе отмечается, что ведущие позиции, которые Швейцария занимает в области образования, науки и инноваций, создают прочную основу для активного участия страны в научной дипломатии. Там же подчёркивается, что наука вполне способна вносить свой вклад в дипломатические усилия по укреплению мира, по развитию глобального управления и формированию внешней политики, основанной на научных фактах.

Как отмечал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) в статье для SWI swissinfo.ch в 2019 году: «Научная дипломатия — это ключевой инструмент укрепления сотрудничества между государствами». В той же публикации он охарактеризовал этот инструмент как «возможность для Швейцарии продемонстрировать зрелость своей научной базы и внести вклад в поддержание глобального диалога».

Время для диалога

В этом контексте Арктика представляет собой стратегический перекрёсток, где пересекаются геополитические интересы, приоритеты в области безопасности, права коренных народов, экономические возможности и задачи экологического менеджмента. Одной из ключевых площадок для обсуждения этих вопросов являются High North Talks — неформальные встречи, объединяющие политиков, учёных и экспертов из стран, вовлечённых в арктическую проблематику. Эти встречи проходят под эгидой Женевского центра политики безопасности (Geneva Centre for Security Policy, GCSP) и остаются одной из немногих площадок, где представители государств, наиболее заинтересованных в арктическом регионе, могут встречаться в безопасной и конфиденциальной обстановке, обсуждая его будущее.

Формат High North Talks строится вокруг трёх тематических направлений: (1) экологического и научного (в рамках которого прорабатываются идеи о возможном возобновлении обмена научными данными по наиболее актуальным вопросам), (2) направления, связанного с вопросами безопасности, и (3) управленческого направления. Эти форматы нацелены на развитие диалога между участниками, заинтересованными в решении арктических вопросов даже в условиях сохраняющейся политической напряжённости. Главная цель этих консультаций — выработка нестандартных подходов к преодолению последствий усиливающегося геополитического раскола и отсутствия официального диалога по арктической тематике. Они также направлены на укрепление взаимопонимания, развитие сотрудничества и согласование конкретных действий по наиболее острым проблемам.

С 2022 года High North Talks способствовали выработке ряда новых политических идей, направленных на поиск ответов на ключевые вызовы, с которыми сталкивается Арктика. Многое ещё предстоит сделать, однако этот диалог уже позволил определить пути расширения сотрудничества в области научных исследований и мониторинга состояния окружающей среды, что способствует лучшему пониманию того, какой была и какой стремительно становится экосистема арктического региона, а также того, как этот процесс влияет на остальной мир. Одновременно обсуждение вопросов безопасности в рамках данного формата нацелено на восстановление межгосударственного доверия и снижение степени напряжённости в отношениях между арктическими государствами.

В рамках этого направления разрабатываются меры укрепления доверия, помогающие избегать недопонимания, уточнять позиции сторон, прояснять ключевые интересы и предотвращать потенциально опасные инциденты. Консультации и дискуссии, посвящённые устойчивому развитию, уже позволили привлечь внимание к необходимости инклюзивного и справедливого экономического роста в арктическом регионе, учитывающего интересы всех участников процесса, а особенно интересы коренного населения. Ведущая роль GCSP в организации этих дискуссий лишний раз подчёркивает значение Женевы Международной в частности и Швейцарии в целом как одного из мировых центров формальной и неформальной дипломатии.

Русскоязычная оригинальная версия материала отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап. Мнения, высказанные авторами этого материала, не обязательно отражают мнение портала Swissinfo.

