Швейцария и ЕС подписали 3-й пакет секторальных соглашений
Президент Швейцарии Ги Пармелен и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник 2 марта 2026 года в Брюсселе подписали 3-й пакет секторальных / билатеральных соглашений. Эти документы призваны консолидировать и укрепить отношения между двумя сторонами.
«Это важный день для Европейского союза и для Швейцарии», — заявила Урсула фон дер Ляйен перед подписанием документов. По словам Ги Пармелена, «с точки (зрения федерального правительства Швейцарии) этот пакет договоров представляет собой сбалансированный, прагматичный и взаимовыгодный комплекс, который будет способствовать процветанию, занятости и стабильности. Они принесут пользу нашим гражданам, нашим экономикам и нашим обществам в целом».
Президент Швейцарии был принят в штаб-квартире Европейской комиссии. Церемония подписания продолжалась около 30 минут. В общей сложности стороны парафировали (подписали на каждой странице) не менее 18 текстов договоров, которые стали итогами длительных переговоров, начавшихся в 2014 году, прерванных в 2021 году и возобновлённых два года назад. Переговоры в период с 2014 по 2021 годы преследовали цель заключение единого институционального Рамочного соглашения, однако завершились безрезультатно: Швейцария вышла из переговорного процесса, поняв, что в такой форме Рамочный договор не будет одобрен на референдуме.
Подписанные в понедельник 2 марта 2026 года соглашения охватывают, в частности, режим свободы передвижения между ЕС и Швейцарией частных лиц, а также сферы торговли и транспорта. В рамках этих договорённостей Швейцария будет, например, взимать со студентов из стран ЕС такую же плату за обучение в большинстве общественных вузов и университетов, как и с местных студентов. Кроме того, Конфедерация перечислит 375 млн евро или 341 млн швейцарских франков в Фонд сплочения Европейского союза. Третий пакет секторальных соглашений также предусматривает создание «общего пространства продовольственной безопасности», гармонизацию норм и правил участие Швейцарии во внутреннем европейском рынке электроэнергии.
Подписание и парафирование — это только первый шаг. Соглашения подлежат еще обычным процедурам ратификации, причём на швейцарской стороне исход этого процесса остаётся во многом неопределённым с учетом инструментов прямой демократии. Федеральному совету (кабмину) нужно будет убедить в целесообразности подписания этих договоров с ЕС и парламент и, прежде всего, избирателей, которым предстоит принять окончательное решение на всенародном референдуме. Как предполагается, он состоится уже в 2027 году. А пока в июне 2026 года швейцарские граждане должны будут проголосовать по народной законодательной инициативе «Против Швейцарии с населением в 10 миллионов человек».
Эта еще одна попытка правого политического лагеря страны ограничить трудовую иммиграцию в Швейцарию. В случае ее одобрения народом она может осложнить реализацию Третьего пакета секторальных соглашений Швейцарии с ЕС. Отвечая на вопрос о последствиях возможного одобрения этой инициативы, Ги Пармелен высказался осторожно, подчеркнув, что это предложение не предусматривает «немедленного прекращения действия соглашения Швейцарии с ЕС о свободе передвижения физических лиц». Урсула фон дер Ляйен, со своей стороны, выразила оптимизм относительно итога процесса ратификации.
По ее словам, «в нынешних условиях чрезвычайно важно с геостратегической точки зрения обеспечить, чтобы в Европе мы действовали сообща, и я уверена, что мы добьёмся положительного результата». В 2021 году Ги Пармелен уже один раз исполнял обязанности президента Швейцарской Конфедерации, и тогда стороны признали, что несмотря на годы переговоров между ними сохраняются серьёзные разногласия. Вскоре после этого Федеральный совет объявил о прекращении переговоров по Рамочному соглашению, что привело к временному охлаждению отношений между Швейцарией и ЕС. Переговоры были возобновлены в марте 2022 года и завершились в октябре 2023 года достижением договорённостей, которые и легли в основу пакета, подписанного в понедельник 2 марта в Брюсселе.
