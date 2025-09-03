Налог на воображаемый доход: как он раскалывает Швейцарию

«Вторые («дачные») квартиры» в туристических регионах стали поводом для голосования об отмене налога на вменённый доход от собственного жилья (Eigenmietwert). Keystone

Вокруг так называемого налога на вменённый доход от собственного жилья (Eigenmietwert / L’Impôt sur la valeur locative) в Швейцарии уже давно идут ожесточённые споры и дискуссии. На референдуме 28 сентября 2025 года граждане страны проголосуют по вопросу отмены этой системы. Мы объясняем, кто и почему окажется по разные стороны баррикад.

Дискуссия об отмене налога на вменённый доход от собственного жилья (Eigenmietwert) в Швейцарии вскрывает сразу несколько линий общественного раскола и противостояния. Старшее поколение, уже выплатившее ипотеку, выигрывает от реформы в ущерб молодым и иностранцам, которые чаще живут в арендованных квартирах. Если совсем просто: это также противостояние владельцев недвижимости и арендаторов. Первые получают налоговое послабление, вторые — недовольны ростом «социальной несправедливости».

География добавляет новый разлом — между городом и деревней: города традиционно левы и «прогрессивны», деревни тяготеют к консервативным позициям. В особой форме этот конфликт проявляется в туристических регионах, где «вторые квартиры» обеспечивают бюджеты горных общин, но одновременно усиливают дефицит доступного жилья. Наконец, спор разделил и традиционных союзников — банки и бизнес: первые выступают за сохранение Eigenmietwert, чтобы сохранить за собой сверхприбыльный ипотечный рынок, тогда как большинство предпринимателей поддерживает отмену этого налога, рассчитывая на рост покупательной способности и внутреннего потребления.

Это всё, что нужно знать; если у вас нет времени читать дальше, можно пролистнуть ленту. Для всех остальных: медленно и по пунктам.

1. Пожилые против молодых

Предстоящее голосование вписывается в целый ряд законодательных инициатив, особенно выгодных людям старшего поколения. Многие из тех, кому за 60, свои ипотечные кредиты уже почти полностью выплатили, их жильё находится в хорошем состоянии, а преимущества системы Eigenmietwert для них минимальны: налоговые вычеты по процентам и затратам на ремонт у них невелики. Зато остаётся главный минус, а именно — обязанность как раз и платить налог на вменённый доход от собственного жилья.

Год назад эта возрастная группа уже обеспечила себе при помощи инструментов прямой демократии «неплохую прибавку к пенсии», поддержав введение 13-й пенсии по линии AHV (государственного пенсионного страхования, «первая составляющая» швейцарской пенсионной системы). А впереди — новая инициатива партии «Центр» (Die Mitte), предлагающая устранить так называемого «налоговое брачное наказание», то есть снова речь идёт о повышении доходов — на этот раз для супружеских пар, которые могут начать платить налоги не совместным домохозяйством, а индивидуально как автономные физические лица.

Швейцарские избиратели отклонили обе поправки к арендному праву. KEYSTONE

Пенсионеры — самая дисциплинированная часть электората. «Медианный возраст избирателя в Швейцарии составляет около 57 лет», — отмечает политический аналитик института gfs.bern Мартина Муссон (Martina Mousson). Таким образом, поколение «бэби-бумеров» в возрасте от 60 до 80 лет во многом и формирует правила игры в стране.

В проигрыше же оказываются те, кто не имеет права голоса (люди без паспорта, таковых в стране 27% от общей численности населения в 9,1 млн человек, они живут как правило в арендованном жилье) или те, кто вообще редко участвует в выборах, прежде всего молодёжь. По последним данным только 44% швейцарских избирателей владеют собственным домом или квартирой. Если же учитывать всё население, включая иностранцев, эта доля снижается примерно до 33%.

Подробно и несложно о том, что такое налог на вменённый доход от собственного жилья, можно прочитать ниже.

2. Владельцы против арендаторов

Вопрос об отмене налога на вменённый доход от собственного жилья (Eigenmietwert) вполне способен спровоцировать в стране ожесточённую политическую борьбу с ярко выраженным классовым подтекстом. В упрощённой форме это противостояние имущих и не имущих, то есть владельцев недвижимости и арендаторов. Лишь немногие собственники жилья, вероятно, проголосуют против изменений, которые принесут им ощутимые финансовые выгоды.

Полгода назад на этой линии противостояния уже разгорелся первый раунд политической борьбы. Тогда речь шла о поправках в законодательство об аренде. Левые партии усмотрели в них угрозу интересам жильцов и предупреждали о новом витке роста арендных ставок и о «повышении доходов крупных девелоперских концернов».

Социал-демократическая партия Швейцарии (SP) заявляла о том, что «арендные цены взлетели, а доходность компаний-собственников недвижимости продолжает расти, причем за счёт арендаторов». Эта позиция и одержала тогда победу на референдуме. Сегодня SP использует похожую риторику в кампании против отмены Eigenmietwert.

Разгневанные арендаторы: демонстрация против жилищного кризиса в Цюрихе, 2024 год. Keystone / Walter Bieri

В её информационных материалах звучит вопрос: «Миллиарды — для богатейших?» и гремит предупреждение: «Арендаторам придётся расплачиваться в первую очередь». Параллельно партия уже собирает подписи граждан в пользу народной законодательной «инициативы по арендным ставкам», которая призвана «остановить злоупотребления» в этой сфере.

Для левых вопрос Eigenmietwert становится удобным инструментом, позволяющим поддерживать в политической повестке дня ключевую для них тему — защиту интересов арендаторов. С точки зрения политического аналитика Мартины Муссон (Martina Mousson) из института gfs.bern, противостояние домовладельцев и арендаторов является основной линией конфликта в этой кампании, оно проецируется и на другие показатели — возраст, пол и социальный статус.

3. Город против деревни

На селе в основном живут домовладельцы, в городах — арендаторы. Эта упрощённая формула действует почти во всём мире, и Швейцария здесь не исключение. Причина кроется в цене земли: в сельской местности она ниже, поэтому покупка собственного дома там более доступна. В Швейцарии эта закономерность накладывается ещё и на классическое политическое деление: города тяготеют к «прогрессивным» левым взглядам, тогда как сельские регионы чаще придерживаются консервативно-бюргерской позиции.

Туристические районы страны напрямую выигрывают от действующей системы Eigenmietwert. Keystone

Эта схема, как отмечает политический аналитик Мартина Муссон, проявилась уже при голосовании по поправкам к закону об охоте в 2020 году, а также при обсуждении экологических инициатив, например закона о CO₂ (2021 год). Особенно же ярко раскол по линии «город — деревня» становится виден тогда, когда предметом голосования становится сельское хозяйство. Так было, в частности, в 2021 году, когда на референдум выносились инициативы об ограничении масштабов применения пестицидов и инициатива «о чистой питьевой воде».

4. Туристические регионы против городских центров

По словам политического аналитика Мартины Муссон, в вопросе налога на вменённый доход от собственного жилья (Eigenmietwert) раскол между городом и деревней проявляется, кроме того, в особом, ещё более специфическом виде. Речь идёт о линии конфликта между туристическими регионами и городскими центрами. Туристические районы страны напрямую выигрывают от действующей системы Eigenmietwert. Дело в том, что в последние годы во многих альпийских курортах доля так называемых «вторых квартир» (купленных под «дачу» на природе) в общей структуре жилого фонда резко увеличилась.

Этот фактор имеет существенное значение: на каждую из них начисляется налог на вменённый доход, и он поступает в бюджет той общины, где расположена данная недвижимость. Для горных общин это важный источник дохода, который в случае отмены Eigenmietwert будет просто потерян. Не случайно референдум по Eigenmietwert сопровождается и вторым вопросом о введении опционального кантонального налога на «вторые квартиры», то есть финансово-компенсаторного механизма для горных кантонов и регионов.

Парламент согласился на реформу системы Eigenmietwert только при условии, что для туристических регионов будет сделано исключение. На фото: Санкт-Мориц. Keystone-SDA

Так что парламент согласился на реформу системы Eigenmietwert только при условии, что для туристических регионов будет сделано исключение. И теперь в случае отмены Eigenmietwert они всё равно смогут взимать налог со «вторых квартир». Однако и в самих горных кантонах тоже заметен раскол. В 2012 году, когда на голосование выносилась «инициатива о вторых квартирах», ограничивавшая их число 20% от общего количество квартир в данной общине, граждане этих кантонов в большинстве своем голосовали против: налоговые аргументы были для них весомее перспективы превращения горных деревень в спальные районы, оживающие только в высокий туристический сезон.

Но с тех пор ситуация изменилась. В горных регионах аренда жилья тоже дорожает, так как всё больше жилья уходит под сдачу туристам. В курортных зонах Швейцарии возник дефицит доступного жилья, недовольство ростом числа «вторых квартир» увеличивается. «Бум „вторых квартир“ повернулся к местным жителям своей негативной стороной», — подчёркивает Мартина Муссон. Поэтому решающим станет вопрос: какую систему население туристических кантонов сочтёт более эффективной для налогообложения «вторых квартир» — уже действующую или ту, которую ещё предстоит создать.

5. Система Eigenmietwert поссорила банки и мелкий бизнес

При обсуждении отмены налога на вменённый доход от собственного жилья (Eigenmietwert) банки и предпринимательское сообщество — два традиционно тесных союзника — заняли разные позиции. Банки выступают за сохранение налога, так как они выигрывают на процентных платежах. В Швейцарии проценты по ипотеке можно вычитать из налогооблагаемого дохода, что удерживает многих владельцев жилья от сокращения объёма своих ипотечных долгов. Для банков это означает стабильный и крайне прибыльный бизнес: ипотека приносит им огромные доходы, от которых они не хотят отказываться.

Объём ипотечной задолженности домохозяйств в Швейцарии — один из самых высоких в мире. В 2024 году он составил 1 271 млрд франков, или 146% от ВВП страны — это больше, чем страна производит за год. И данный показатель продолжает увеличиваться.

По оценке Национального (центрального) банка Швейцарии (Schweizerische Nationalbank, SNB), столь высокий показатель несёт в себе системный риск для экономики. Насколько налоговые стимулы способствуют этой «рекордной» ипотечной нагрузке, сказать трудно. Но по расчётам ипотечного брокера Moneypark в случае отмены Eigenmietwert к 2030 году объём рынка ипотек может сократиться на 50–150 млрд франков.

Иная ситуация наблюдается в деловых кругах. Здесь позиции разделились. Строительная и ремонтная отрасли опасаются падения числа заказов и поэтому выступают против реформы. Зато представители других секторов надеются на рост покупательной способности населения и увеличение внутреннего потребления. Они составляют большинство в Швейцарском Союзе мелких предпринимателей (Schweizerischer Gewerbeverband). Поэтому в целом эта организация и выступает за отмену налога.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

