Правительство Швейцарии: история в фотографиях

Правительство Швейцарии по состоянию на 1 января 2026 года: Федеральный канцлер Виктор Росси (Viktor Rossi), члены Федерального совета Беат Янс (Beat Jans), Альберт Рёшти (Albert Rösti), Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis, вице-президент Федерального совета), президент в 2026 году Ги Пармелен (Guy Parmelin), Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), Элизабет Бом-Шнайдер (Elisabeth Baume-Schneider) и Мартин Пфистер (Martin Pfister). Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller und Léo Margueron - Studierende der Berufsfachschule CEPV in Vevey

В Швейцарии есть традиция: каждый год Федеральная канцелярия (аппарат кабмина) публикует новую официальную фотографию Федерального совета (правительства Швейцарии). И вот есть фото на 2026 год.

3 минут

Каждая такая фотография, по сути, является одновременно коллективным обращением кабинета к народу, комментарием в ответ на актуальные события и пожеланием на будущее. Официальные обращения президентов (а они меняются тут раз в год) в стране тоже есть, но на них мало кто обращает внимание. А вот коллективная фотография правительства — это, можно сказать, уже культ.

предыдущий следующий Кабмин Швейцарии на 2024 год: крайний слева федеральный канцлер Виктор Росси (GLP, «Зелёные Либералы»), члены Федерального совета слева направо: Элизабет Бом-Шнайдер (SP, социалисты), Иньяцио Кассис (FDP, либералы), Карин Келлер-Суттер (FDP, либералы), Виола Амхерд (Die Mitte, «Партия Центра»), Ги Пармелен (SVP, Швейцарская народная партия), Альберт Рёшти (SVP), Беат Янс (SP). Keystone / Sina Guntern Фотография на 2023 год призвана «передать ощущение надежности и безопасности в период нестабильности и шаткости, но она в то же время должна быть выдержана в деловом трезвом стиле». Президент: Ален Берсе, в центре. Keystone / Matthieu Gafsou 2022 год: Президент Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis). Bundeskanzlei / Stefano Spinelli 2021 год: Президент Ги Пармелен (Guy Parmelin). Markus A. Jegerlehner / Bundeskanzlei 2020 год: Президент Симонетта Соммаруга (Simonetta Sommaruga). Bundeskanzlei / Annette Boutellier / Yoshiko Kusano 2019 год: Президентом Швейцарской Конфедерации был Ули Маурер. Bundeskanzlei / Mediamatiker:innen des Bundesamts für Informatik 2018 год: Президент Ален Берсе (Alain Berset). Bundeskanzlei / Stephane Schmutz 2017 год: Президент Дорис Лойтхард (Doris Leuthard). Bundeskanzlei / Beat Mumenthaler 2016 год: Президент Иоганн Шнайдер-Амманн (Johann Schneider-Ammann). Bundeskanzlei / Edouard Rieben 2015 год: Президент Симонетта Соммаруга (Simonetta Sommaruga). Bundeskanzlei / Christian Grund und Maurice Haas 2014 год: Президент Дидье Буркхальтер (Didier Burkhalter). Bundeskanzlei / Dominic Büttner und Beatrice Devenes 2013 год: Президент Ули Маурер (Ueli Maurer). Bundeskanzlei / Ulrich Liechti 2012 год: Президент Эвелинн Видмер-Шлумпф (Eveline Widmer-Schlumpf). Bundeskanzlei / Corinne Glanzmann 2011 год: Президент Мишлин Кальми-Ре (Micheline Calmy-Rey). Bundeskanzlei / Monika Flückiger 2010 год: Президент Дорис Лойтхард (Doris Leuthard). Bundeskanzlei / Alex Spichale 2009 год: Президент Ханс-Рудольф Мерц (Hans-Rudolf Merz). Bundeskanzlei / Michael Stahl 2008 год: Президент Паскаль Кушпен (Pascal Couchepin). Bundeskanzlei / Beatrice Devenes, Dominic Büttner 2007 год: Президент Мишлин Кальми-Ре (Micheline Calmy-Rey). Bundeskanzlei / Julie De Tribolet 2006 год: Президент Мориц Лойенбергер (Moritz Leuenberger). Bundeskanzlei / Fachklasse der Zürcher Hochschule für Gestaltung und Kunst HGKZ 2005 год: Президент Самуэль Шмид (Samuel Schmid). Bundeskanzlei / Marc Latzel 2004 год: Президент Йозеф Дайсс (Joseph Deiss). Bundeskanzlei / Tobias Madörin 2003 год: Президент Паскаль Кушпен (Pascal Couchepin). Bundeskanzlei / Samuel Mizrachi 2003 год: Президент Паскаль Кушпен (Pascal Couchepin). Bundeskanzlei / Reto Camenisch 2001 год: Президент Мориц Лойенбергер (Moritz Leuenberger). Bundeskanzlei / Edouard Rieben 2000 год: Президент Адольф Оги (Adolf Ogi). Bundeskanzlei / Masato Yokoyama 1999 год: Президент Рут Дрейфус (Ruth Dreifuss). Bundeskanzlei / Masato Yokoyama 1999 год, президент Рут Дрейфус (Ruth Dreifuss). Bundeskanzlei 1998 год: Президент Флавио Котти (Flavio Cotti). Bundeskanzlei 1997 год: Президент Арнольд Коллер (Arnold Koller). Bundeskanzlei 1996 год: Президент: Жан-Паскаль Деламюра (Jean-Pascal Delamuraz). Bundeskanzlei 1995 год: Президент Каспар Филлигер (Kaspar Villiger). Bundeskanzlei 1994 год: Президент: Отто Штих (Otto Stich). Bundeskanzlei / Karl-Heinz Hug 1993 год: Президент Адольф Оги (Adolf Ogi). Bundeskanzlei / Karl-heinz Hug Картина 1

Картина 2

Картина 3

Картина 4

Картина 5

Картина 6

Картина 7

Картина 8

Картина 9

Картина 10

Картина 11

Картина 12

Картина 13

Картина 14

Картина 15

Картина 16

Картина 17

Картина 18

Картина 19

Картина 20

Картина 21

Картина 22

Картина 23

Картина 24

Картина 25

Картина 26

Картина 27

Картина 28

Картина 29

Картина 30

Картина 31

Картина 32

Картина 33

За пределами страны о ней ничего не знают (что? В Швейцарии есть президент? Он шоколадный? Ну и т. д.). Зато в самой Швейцарии фотография играет ту же роль, что в свое время играла расстановка членов Политбюро на Мавзолее: кто и как снят, в какой одежде, на каком фоне стоят министры. Кстати, почему в правительстве 7 человек, а на фотографии изображены 8 персон? Восьмой ─ это, собственно, Федеральный канцлер, сейчас эту должность занимает Виктор Росси. Официальную фотографию правительства можно сгрузить себе в цифровом виде или заказать открытку по почте на сайте по ссылкеВнешняя ссылка.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Официальное фото правительства Швейцарии на 2025-й год Этот контент был опубликован на Репрезентативный снимок швейцарского кабинета министров является в стране старой традицией. Читать далее Официальное фото правительства Швейцарии на 2025-й год

В официальном сообщении от 31 декабря 2025 года Федеральная канцелярия Швейцарии (Bundeskanzlei) сообщила, что Ги Пармелен (Guy Parmelin), который будет занимать должность президента в 2026 году, пожелал, чтобы новая официальная фотография отразила «перспективу молодого поколения». С этой целью он поручил создание снимка четырём студентам-фотографам.

Весь проект — от идеи до реализации — был выполнен учащимися, проходящими профессиональное обучение в ремесленной школе города Веве (Vevey, кантон Во). На фотографии запечатлены семь членов Федерального совета и федеральный канцлер (слева), собравшиеся в зале Salon de la Présidence, расположенном непосредственно рядом с залом заседаний правительства. В финальный снимок включены и сами студенты. «Таким образом, они делают творческий процесс прозрачным и показывают разные аспекты своей работы», — пояснили в Федеральной канцелярии.

Состав Федерального совета Швейцарии по состоянию на 1 января 2026 года:

Федеральный канцлер — Виктор Росси (Viktor Rossi)

Министры Федерального совета — Беат Янс (Beat Jans), Альберт Рёшти (Albert Rösti), Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis, вице-президент Федерального совета), Ги Пармелен (Guy Parmelin, президент в 2026 году), Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), Элизабет Бом-Шнайдер (Elisabeth Baume-Schneider) и Мартин Пфистер (Martin Pfister).

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика А чем, собственно, занимается швейцарский федеральный канцлер? Этот контент был опубликован на Федеральный канцлер в Швейцарии? Что он делает? Каковы его полномочия? Читать далее А чем, собственно, занимается швейцарский федеральный канцлер?

Как выглядело правительство Швейцарии в истории? Подробнее в этой фотогалерее:

предыдущий следующий События 1847-1848 гг. привели к относительно быстрой и легкой военной победе либерально-протестантских сил над консервативно-католическими. В результате победы протестантов в швейцарской гражданской войне (война велась против союза католиков «Зондербунд») была открыла дорога к строительству современного федеративного швейцарского государства. Albert von Escher (1838-1905) Самый первый кабинет министров Швейцарии состоял на 100% из представителей либерально-радикального протестантского политического лагеря (сегодня он представлен партией швейцарских либералов «FDP»). Такое правительство ни в коей мере не выражало интересов всех политических течений. Зато его членами были делегаты от франкоговорящего и италоговорящего меньшинств в стране. RDB На фоне роста популярности опасных идей социализма либеральные радикалы начали сближение с католиками-консерваторами. В 1891 году католик Йозеф Цемп стал первым членом Федерального совета –министром-консерватором среди либералов. Bundesrat Zemp Завершение Первой мировой войны ознаменовалось в Швейцарии Генеральной забастовкой 1918 года. Были проведены назревшие политические реформы, в результате которых формирование федерального парламента стало происходить на основе системы пропорционального представительства. Властная монополия либералов в правительстве ушла в историю. RDB Второе место в правительстве католики-консерваторы получили в 1919 году, а в 1930 году кресло в кабинете получила Крестьянская партия. Сегодня это Швейцарская народная партия (SVP). Благодарить за это следовало бы федерального советника Рудольфа Мингера (1881 — 1955) из Берна. RDB В 1930-е годы взлет нацизма в Германии и тоталитаризма в СССР привел к консолидации политического ландшафта в Швейцарии. RDB В 1943 году, в разгар Второй мировой войны, в кабинет министров вошел первый социалист Эрнст Нобс (Ernst Nobs), заработавший свой политический вес еще во время стачки 1918 года. RDB В 1959 году правительство Швейцарии было полностью преобразовано. Вплоть до 2003 года оно формировалось на основе т. н. «магической формулы», которая предусматривала присутствие в кабинете министров 2 представителей социалистов, 2 — от либералов, 2 — от демохристиан и одного представителя от SVP. Этот расклад сил соответствовал итогам парламентских выборов: по два кресла в кабмине имеют с тех пор и по сей день три первые партии по числу голосов избирателей, одно кресло причитается четвертой партии. RDB В 1971 году женщины, наконец, получили в Швейцарии право политического голоса на федеральном уровне. В этом смысле Швейцария сильно отставала от других демократических стран Запада. Правительство же все равно еще довольно долго оставалось исключительно в мужских руках. RDB Первой женщиной в кабинете в 1984 году стала представительница цюрихского отделения партии либералов (FDP) Элизабет Копп (Elisabeth Kopp). RDB В 1993 году в лице Рут Дрейфусс (Ruth Dreifuss) в правительство была избрана представительница нехристианской, еврейской конфессии. RDB В 2003 году христианские демократы (CVP, сегодня это партия Центра) проигрывают выборы в парламент, получив очень небольшое количество голосов. В результате одно из своих кресел в правительстве они отдали партии SVP (Швейцарской народной партии) во главе с Кристофом Блохером. Классическая «магическая формула» на некоторое время перестала действовать. Кристоф Блохер стал федеральным советником (министром). RDB Официальное фото правительства Швейцарии образца 2010 года. Не исключено, это был последний состав правительства с мужским большинством. Keystone Картина 1

Картина 2

Картина 3

Картина 4

Картина 5

Картина 6

Картина 7

Картина 8

Картина 9

Картина 10

Картина 11

Картина 12

Картина 13

Как делалось фото? Смотри в этом видеоролике.

Внешний контент

Перевод и редактирование, корректура, выверка фактов и стилистическая правка и адаптация русскоязычного оригинала статьи: русскоязычная редакция SWI Swissinfo.

Показать больше

Показать больше Швейцарские странности Почему в Швейцарии нет главы государства? Этот контент был опубликован на Президент в Швейцарии меняется каждый год и это вызывает за рубежом стойкое недоумение: а с кем же заключать «сделки»? Читать далее Почему в Швейцарии нет главы государства?

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Кто есть кто в федеральном правительстве Швейцарии? Этот контент был опубликован на Состав швейцарского федерального кабинета министров не определяется, как в других странах, президентом, канцлером, или главой партии, победившей на выборах. Читать далее Кто есть кто в федеральном правительстве Швейцарии?

Материал актуализирован 31 декабря 2025 года.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch