In Bildern: Der Schweizer Bundesrat im Wandel der Zeit

Bundesratsfoto 2026
2026: Bundespräsident Guy Parmelin Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller und Léo Margueron - Studierende der Berufsfachschule CEPV in Vevey
Bundesratsfoto 2025
2025: Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter Bundeskanzlei / Arthur Gamsa
Bundesratsfoto 2024
2024: Bundespräsidentin Viola Amherd Keystone / Sina Guntern
Bundesratsfoto 2023
2023: Bundespräsident Alain Berset Keystone / Matthieu Gafsou
Bundesratsfoto 2022
2022: Bundespräsident Ignazio Cassis Bundeskanzlei / Stefano Spinelli
Bundesratsfoto 2021
2021: Bundespräsident Guy Parmelin Markus A. Jegerlehner / Bundeskanzlei
Bundesratsfoto 2020
2020: Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga Bundeskanzlei / Annette Boutellier / Yoshiko Kusano
Bundesratsfoto 2019
2019: Bundespräsident Ueli Maurer Bundeskanzlei / Mediamatiker:innen des Bundesamts für Informatik
Bundesratsfoto 2018
2018: Bundespräsident Alain Berset Bundeskanzlei / Stephane Schmutz
Bundesratsfoto 2017
2017: Bundespräsidentin Doris Leuthard Bundeskanzlei / Beat Mumenthaler
Bundesratsfoto 2016
2016: Bundespräsident Johann Schneider-Ammann Bundeskanzlei / Edouard Rieben
Bundesratsfoto 2015
2015: Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga Bundeskanzlei / Christian Grund und Maurice Haas
Bundesratsfoto 2014
2014: Bundespräsident Didier Burkhalter Bundeskanzlei / Dominic Büttner und Beatrice Devenes
Bundesratsfoto 2013
2013: Bundespräsident Ueli Maurer Bundeskanzlei / Ulrich Liechti
Bundesratsfoto 2012
2012: Bundespräsidentin Eveline Widmer-Schlumpf Bundeskanzlei / Corinne Glanzmann
Bundesratsfoto 2011
2011: Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey Bundeskanzlei / Monika Flückiger
Bundesratsfoto 2010
2010: Bundespräsidentin Doris Leuthard Bundeskanzlei / Alex Spichale
Bundesratsfoto 2009
2009: Bundespräsident Hans-Rudolf Merz Bundeskanzlei / Michael Stahl
Bundesratsfoto 2008
2008: Bundespräsident Pascal Couchepin Bundeskanzlei / Beatrice Devenes, Dominic Büttner
Bundesratsfoto 2007
2007: Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey Bundeskanzlei / Julie De Tribolet
Bundesratsfoto 2006
2006: Bundespräsident Moritz Leuenberger Bundeskanzlei / Fachklasse der Zürcher Hochschule für Gestaltung und Kunst HGKZ
Bundesratsfoto 2005
2005: Bundespräsident Samuel Schmid Bundeskanzlei / Marc Latzel
Bundesratsfoto 2004
2004: Bundespräsident Joseph Deiss Bundeskanzlei / Tobias Madörin
Bundesratsfoto 2003
2003: Bundespräsident Pascal Couchepin Bundeskanzlei / Samuel Mizrachi
Bundesratsfoto 2002
2002: Bundespräsident Kaspar Villiger Bundeskanzlei / Reto Camenisch
Bundesratsfoto 2001
2001: Bundespräsident Moritz Leuenberger Bundeskanzlei / Edouard Rieben
Bundesratsfoto 2000
2000: Bundespräsident Adolf Ogi Bundeskanzlei / Masato Yokoyama
Bundesratsfoto 1999
1999: Bundespräsidentin Ruth Dreifuss Bundeskanzlei / Masato Yokoyama
Bundesratsfoto 1998
1998: Bundespräsident Flavio Cotti Bundeskanzlei
Bundesratsfoto 1997
1997: Bundespräsident Arnold Koller Bundeskanzlei
Bundesratsfoto 1996
1996: Bundespräsident Jean-Pascal Delamuraz Bundeskanzlei
Bundesratsfoto 1995
1995: Bundespräsident Kaspar Villiger Bundeskanzlei
Bundesratsfoto 1994
1994: Bundespräsident Otto Stich Bundeskanzlei / Karl-Heinz Hug
Bundesratsfoto 1993
1993: Bundespräsident Adolf Ogi Bundeskanzlei / Karl-heinz Hug

Das Gruppenfoto der siebenköpfigen Regierung ist ein jährliches Ritual. Zwar wechseln die Bundesrät:innen in der Schweiz nicht allzu oft, aber die Bildsprache spiegelt dennoch Veränderungen auf höchster Ebene ab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht

Wie die Bundeskanzlei am 31. Dezember 2025 in einer Erklärung mitteilte, wollte Guy Parmelin, der 2026 das rotierende Bundespräsidium innehat, mit dem neuen Bundesratsbild «die Perspektive der jungen Generation» widerspiegeln.

Zu diesem Zweck beauftragte er vier Fotografie-Studierende mit der Aufnahme des offiziellen Fotos. Das gesamte Projekt wurde von Auszubildenden der Berufsschule Vevey durchgeführt.

Das Foto zeigt die sieben Bundesrätinnen und Bundesräte mit dem Bundeskanzler (links) im Salon de la Présidence, direkt neben dem Sitzungssaal des Bundesrats. Auf dem fertigen Bild sind auch die vier Studierenden zu sehen.

«Damit machen sie den Aufnahmeprozess transparent und zeigen die verschiedenen Aspekte ihrer kreativen Arbeit», so die BundeskanzleiExterner Link.

