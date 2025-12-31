In Bildern: Der Schweizer Bundesrat im Wandel der Zeit

Zurück Weiter 2026: Bundespräsident Guy Parmelin Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller und Léo Margueron - Studierende der Berufsfachschule CEPV in Vevey 2025: Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter Bundeskanzlei / Arthur Gamsa 2024: Bundespräsidentin Viola Amherd Keystone / Sina Guntern 2023: Bundespräsident Alain Berset Keystone / Matthieu Gafsou 2022: Bundespräsident Ignazio Cassis Bundeskanzlei / Stefano Spinelli 2021: Bundespräsident Guy Parmelin Markus A. Jegerlehner / Bundeskanzlei 2020: Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga Bundeskanzlei / Annette Boutellier / Yoshiko Kusano 2019: Bundespräsident Ueli Maurer Bundeskanzlei / Mediamatiker:innen des Bundesamts für Informatik 2018: Bundespräsident Alain Berset Bundeskanzlei / Stephane Schmutz 2017: Bundespräsidentin Doris Leuthard Bundeskanzlei / Beat Mumenthaler 2016: Bundespräsident Johann Schneider-Ammann Bundeskanzlei / Edouard Rieben 2015: Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga Bundeskanzlei / Christian Grund und Maurice Haas 2014: Bundespräsident Didier Burkhalter Bundeskanzlei / Dominic Büttner und Beatrice Devenes 2013: Bundespräsident Ueli Maurer Bundeskanzlei / Ulrich Liechti 2012: Bundespräsidentin Eveline Widmer-Schlumpf Bundeskanzlei / Corinne Glanzmann 2011: Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey Bundeskanzlei / Monika Flückiger 2010: Bundespräsidentin Doris Leuthard Bundeskanzlei / Alex Spichale 2009: Bundespräsident Hans-Rudolf Merz Bundeskanzlei / Michael Stahl 2008: Bundespräsident Pascal Couchepin Bundeskanzlei / Beatrice Devenes, Dominic Büttner 2007: Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey Bundeskanzlei / Julie De Tribolet 2006: Bundespräsident Moritz Leuenberger Bundeskanzlei / Fachklasse der Zürcher Hochschule für Gestaltung und Kunst HGKZ 2005: Bundespräsident Samuel Schmid Bundeskanzlei / Marc Latzel 2004: Bundespräsident Joseph Deiss Bundeskanzlei / Tobias Madörin 2003: Bundespräsident Pascal Couchepin Bundeskanzlei / Samuel Mizrachi 2002: Bundespräsident Kaspar Villiger Bundeskanzlei / Reto Camenisch 2001: Bundespräsident Moritz Leuenberger Bundeskanzlei / Edouard Rieben 2000: Bundespräsident Adolf Ogi Bundeskanzlei / Masato Yokoyama 1999: Bundespräsidentin Ruth Dreifuss Bundeskanzlei / Masato Yokoyama 1998: Bundespräsident Flavio Cotti Bundeskanzlei 1997: Bundespräsident Arnold Koller Bundeskanzlei 1996: Bundespräsident Jean-Pascal Delamuraz Bundeskanzlei 1995: Bundespräsident Kaspar Villiger Bundeskanzlei 1994: Bundespräsident Otto Stich Bundeskanzlei / Karl-Heinz Hug 1993: Bundespräsident Adolf Ogi Bundeskanzlei / Karl-heinz Hug Bild 1

Das Gruppenfoto der siebenköpfigen Regierung ist ein jährliches Ritual. Zwar wechseln die Bundesrät:innen in der Schweiz nicht allzu oft, aber die Bildsprache spiegelt dennoch Veränderungen auf höchster Ebene ab.

Wie die Bundeskanzlei am 31. Dezember 2025 in einer Erklärung mitteilte, wollte Guy Parmelin, der 2026 das rotierende Bundespräsidium innehat, mit dem neuen Bundesratsbild «die Perspektive der jungen Generation» widerspiegeln.

Zu diesem Zweck beauftragte er vier Fotografie-Studierende mit der Aufnahme des offiziellen Fotos. Das gesamte Projekt wurde von Auszubildenden der Berufsschule Vevey durchgeführt.

Das Foto zeigt die sieben Bundesrätinnen und Bundesräte mit dem Bundeskanzler (links) im Salon de la Présidence, direkt neben dem Sitzungssaal des Bundesrats. Auf dem fertigen Bild sind auch die vier Studierenden zu sehen.

«Damit machen sie den Aufnahmeprozess transparent und zeigen die verschiedenen Aspekte ihrer kreativen Arbeit», so die BundeskanzleiExterner Link.

