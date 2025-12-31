In Bildern: Der Schweizer Bundesrat im Wandel der Zeit

Zurück
2026: Bundespräsident Guy Parmelin
Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller und Léo Margueron - Studierende der Berufsfachschule CEPV in Vevey
2025: Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter
Bundeskanzlei / Arthur Gamsa
2024: Bundespräsidentin Viola Amherd
Keystone / Sina Guntern
2023: Bundespräsident Alain Berset
Keystone / Matthieu Gafsou
2022: Bundespräsident Ignazio Cassis
Bundeskanzlei / Stefano Spinelli
2021: Bundespräsident Guy Parmelin
Markus A. Jegerlehner / Bundeskanzlei
2020: Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga
Bundeskanzlei / Annette Boutellier / Yoshiko Kusano
2019: Bundespräsident Ueli Maurer
Bundeskanzlei / Mediamatiker:innen des Bundesamts für Informatik
2018: Bundespräsident Alain Berset
Bundeskanzlei / Stephane Schmutz
2017: Bundespräsidentin Doris Leuthard
Bundeskanzlei / Beat Mumenthaler
2016: Bundespräsident Johann Schneider-Ammann
Bundeskanzlei / Edouard Rieben
2015: Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga
Bundeskanzlei / Christian Grund und Maurice Haas
2014: Bundespräsident Didier Burkhalter
Bundeskanzlei / Dominic Büttner und Beatrice Devenes
2013: Bundespräsident Ueli Maurer
Bundeskanzlei / Ulrich Liechti
2012: Bundespräsidentin Eveline Widmer-Schlumpf
Bundeskanzlei / Corinne Glanzmann
2011: Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey
Bundeskanzlei / Monika Flückiger
2010: Bundespräsidentin Doris Leuthard
Bundeskanzlei / Alex Spichale
2009: Bundespräsident Hans-Rudolf Merz
Bundeskanzlei / Michael Stahl
2008: Bundespräsident Pascal Couchepin
Bundeskanzlei / Beatrice Devenes, Dominic Büttner
2007: Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey
Bundeskanzlei / Julie De Tribolet
2006: Bundespräsident Moritz Leuenberger
Bundeskanzlei / Fachklasse der Zürcher Hochschule für Gestaltung und Kunst HGKZ
2005: Bundespräsident Samuel Schmid
Bundeskanzlei / Marc Latzel
2004: Bundespräsident Joseph Deiss
Bundeskanzlei / Tobias Madörin
2003: Bundespräsident Pascal Couchepin
Bundeskanzlei / Samuel Mizrachi
2002: Bundespräsident Kaspar Villiger
Bundeskanzlei / Reto Camenisch
2001: Bundespräsident Moritz Leuenberger
Bundeskanzlei / Edouard Rieben
2000: Bundespräsident Adolf Ogi
Bundeskanzlei / Masato Yokoyama
1999: Bundespräsidentin Ruth Dreifuss
Bundeskanzlei / Masato Yokoyama
1998: Bundespräsident Flavio Cotti
Bundeskanzlei
1997: Bundespräsident Arnold Koller
Bundeskanzlei
1996: Bundespräsident Jean-Pascal Delamuraz
Bundeskanzlei
1995: Bundespräsident Kaspar Villiger
Bundeskanzlei
1994: Bundespräsident Otto Stich
Bundeskanzlei / Karl-Heinz Hug
1993: Bundespräsident Adolf Ogi
Bundeskanzlei / Karl-heinz Hug
Das Gruppenfoto der siebenköpfigen Regierung ist ein jährliches Ritual. Zwar wechseln die Bundesrät:innen in der Schweiz nicht allzu oft, aber die Bildsprache spiegelt dennoch Veränderungen auf höchster Ebene ab.
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
31. Dezember 2025 - 14:00
Wie die Bundeskanzlei am 31. Dezember 2025 in einer Erklärung mitteilte, wollte Guy Parmelin, der 2026 das rotierende Bundespräsidium innehat, mit dem neuen Bundesratsbild «die Perspektive der jungen Generation» widerspiegeln.
Zu diesem Zweck beauftragte er vier Fotografie-Studierende mit der Aufnahme des offiziellen Fotos. Das gesamte Projekt wurde von Auszubildenden der Berufsschule Vevey durchgeführt.
Das Foto zeigt die sieben Bundesrätinnen und Bundesräte mit dem Bundeskanzler (links) im Salon de la Présidence, direkt neben dem Sitzungssaal des Bundesrats. Auf dem fertigen Bild sind auch die vier Studierenden zu sehen.
«Damit machen sie den Aufnahmeprozess transparent und zeigen die verschiedenen Aspekte ihrer kreativen Arbeit»,
so die Bundeskanzlei. Externer Link
Mehr
Mehr
Schweizer Politik
Guy Parmelin: «Wir müssen mehr Partnerschaften eingehen, aber die USA sind unverzichtbar»
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
01. Jan. 2026
Guy Parmelin über seine zweite Amtszeit als Bundespräsident und die Frage, ob er dem Abkommen mit den USA vertraut.
Mehr Guy Parmelin: «Wir müssen mehr Partnerschaften eingehen, aber die USA sind unverzichtbar»
