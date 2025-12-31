I volti dei membri del Governo nelle foto ufficiali per il nuovo anno

The Swiss voice in the world since 1935
Persone in posa
Il Consiglio federale svizzero nel 2026. Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller und Léo Margueron - Studierende der Berufsfachschule CEPV in Vevey
Membri del Governo discutono
2023, presidente della Confederazione: Alain Berset. Keystone / Matthieu Gafsou
persone su cartina della Svizzera
2022, presidente della Confederazione: Ignazio Cassis. Bundeskanzlei / Stefano Spinelli
consiglieri federali
2021, presidente della Confederazione: Guy Parmelin. Bundeskanzlei / Markus A. Jegerlehner
persone
2020, presidente della Confederazione: Simonetta Sommaruga Bundeskanzlei / Annette Boutellier / Yoshiko Kusano
The seven Swiss cabinet ministers and the chancellor posing for the official 2019 photo
The Swiss government (from left to right) Federal Chancellor Walter Thurnherr, Viola Amherd (defence minister), Simonetta Sommaruga (transport/energy/environment minister ), Guy Parmelin (economics, education minister), Ueli Maurer (finance minister/2019 Swiss President), Ignazio Cassis (foreign minister), Alain Berset (interior minister) and Karin Keller-Sutter (justice/police minister). Bundeskanzlei / Mediamatiker:innen des Bundesamts für Informatik
Consigliere federale della Svizzera
2017: Beat Mumenthaler Bundeskanzlei / Beat Mumenthaler
Consiglio federale svizzero 2016.
2016, Edouard Rieben Bundeskanzlei / Edouard Rieben
Consiglio federale svizzero 2015.
2015, Christian Grund e Maurice Haas Bundeskanzlei / Christian Grund und Maurice Haas
Consiglio federale svizzero 2014.
2014: Dominic Buettener e Beatrice Devenes Bundeskanzlei / Dominic Büttner und Beatrice Devenes
Consiglio federale svizzero 2013.
2013: Ulrich Liechti Bundeskanzlei / Ulrich Liechti
Consiglio federale svizzero 2012.
2012: Corinne Glanzmann Bundeskanzlei / Corinne Glanzmann
consiglio federale 2011
2011: Monika Flückiger Bundeskanzlei / Monika Flückiger
consiglio federale 2010
2010: Alex Spichale Bundeskanzlei / Alex Spichale
consiglio federale 2009
2009: Michael Stahl Keystone
consiglio federale 2008
2008: Béatrice Devènes e Dominic Büttner Bundeskanzlei / Beatrice Devenes, Dominic Büttner
consiglio federale 2008
2008: Béatrice Devènes e Dominic Büttner Keystone
consiglio federale 2007
2007: Julie de Tribolet Bundeskanzlei / Julie De Tribolet
consiglio federale 2006
2006: Zurich Art College HGKZ Bundeskanzlei / Fachklasse der Zürcher Hochschule für Gestaltung und Kunst HGKZ
consiglio federale 2005
2005: Marc Latzel Bundeskanzlei / Marc Latzel
consiglio federale 2004
2004: Tobias Madörin Bundeskanzlei / Tobias Madörin
consiglio federale 2003
2003: Samuel Mizrachi Bundeskanzlei / Samuel Mizrachi
consiglio federale 2002
2002: Reto Camenisch Bundeskanzlei / Reto Camenisch
consiglio federale 2001
2001: Edouard Rieben Bundeskanzlei / Edouard Rieben
consiglio federale 2000
2000: Masato Yokoyama Bundeskanzlei / Masato Yokoyama
consiglio federale 1999
1999: Masato Yokoyama Bundeskanzlei / Masato Yokoyama
consiglio federale 1999
1999: fotografo ignoto Bundeskanzlei
consiglio federlae 1998
June 1998: fotografo ignoto Bundeskanzlei
consiglio federale 1997
1997: fotografo ignoto Bundeskanzlei

La foto di gruppo dei sette membri del Governo svizzero è un rito annuale. Anche se i consiglieri e le consigliere federali rimangono in carica a lungo in Svizzera, lo stile e il significato dell'immagine riflettono comunque i cambiamenti al più alto livello.

Per la nuova foto del Consiglio federale, Guy Parmelin – che nel 2026 detiene la presidenza svizzera, assunta a rotazione – ha voluto che fosse riflessa la “prospettiva della generazione più giovane”, ha dichiarato la Cancelleria federale in un comunicato del 31 dicembre.

A tal fine, Parmelin ha incaricato quattro studenti e studentesse di fotografia di realizzare la foto ufficiale. L’intero progetto è stato portato avanti da giovani in formazione presso la scuola professionale di Vevey.

La foto mostra i sette membri del Governo e il Cancelliere federale (a sinistra) riuniti nel Salon de la présidence, proprio accanto alla sala delle riunioni del Consiglio federale. L’immagine mostra anche i e le giovani che hanno scattato la foto. “In questo modo rendono trasparente il processo creativo e mettono in luce i vari aspetti del loro lavoro”, ha dichiarato la Cancelleria federale.

Testo: Reto Gysi von Wartburg/dos

