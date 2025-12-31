I volti dei membri del Governo nelle foto ufficiali per il nuovo anno

Precedente Seguente Il Consiglio federale svizzero nel 2026. Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller und Léo Margueron - Studierende der Berufsfachschule CEPV in Vevey 2023, presidente della Confederazione: Alain Berset. Keystone / Matthieu Gafsou 2022, presidente della Confederazione: Ignazio Cassis. Bundeskanzlei / Stefano Spinelli 2021, presidente della Confederazione: Guy Parmelin. Bundeskanzlei / Markus A. Jegerlehner 2020, presidente della Confederazione: Simonetta Sommaruga Bundeskanzlei / Annette Boutellier / Yoshiko Kusano The Swiss government (from left to right) Federal Chancellor Walter Thurnherr, Viola Amherd (defence minister), Simonetta Sommaruga (transport/energy/environment minister ), Guy Parmelin (economics, education minister), Ueli Maurer (finance minister/2019 Swiss President), Ignazio Cassis (foreign minister), Alain Berset (interior minister) and Karin Keller-Sutter (justice/police minister). Bundeskanzlei / Mediamatiker:innen des Bundesamts für Informatik 2017: Beat Mumenthaler Bundeskanzlei / Beat Mumenthaler 2016, Edouard Rieben Bundeskanzlei / Edouard Rieben 2015, Christian Grund e Maurice Haas Bundeskanzlei / Christian Grund und Maurice Haas 2014: Dominic Buettener e Beatrice Devenes Bundeskanzlei / Dominic Büttner und Beatrice Devenes 2013: Ulrich Liechti Bundeskanzlei / Ulrich Liechti 2012: Corinne Glanzmann Bundeskanzlei / Corinne Glanzmann 2011: Monika Flückiger Bundeskanzlei / Monika Flückiger 2010: Alex Spichale Bundeskanzlei / Alex Spichale 2009: Michael Stahl Keystone 2008: Béatrice Devènes e Dominic Büttner Bundeskanzlei / Beatrice Devenes, Dominic Büttner 2008: Béatrice Devènes e Dominic Büttner Keystone 2007: Julie de Tribolet Bundeskanzlei / Julie De Tribolet 2006: Zurich Art College HGKZ Bundeskanzlei / Fachklasse der Zürcher Hochschule für Gestaltung und Kunst HGKZ 2005: Marc Latzel Bundeskanzlei / Marc Latzel 2004: Tobias Madörin Bundeskanzlei / Tobias Madörin 2003: Samuel Mizrachi Bundeskanzlei / Samuel Mizrachi 2002: Reto Camenisch Bundeskanzlei / Reto Camenisch 2001: Edouard Rieben Bundeskanzlei / Edouard Rieben 2000: Masato Yokoyama Bundeskanzlei / Masato Yokoyama 1999: Masato Yokoyama Bundeskanzlei / Masato Yokoyama 1999: fotografo ignoto Bundeskanzlei June 1998: fotografo ignoto Bundeskanzlei 1997: fotografo ignoto Bundeskanzlei Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 3

Fotografia 4

Fotografia 5

Fotografia 6

Fotografia 7

Fotografia 8

Fotografia 9

Fotografia 10

Fotografia 11

Fotografia 12

Fotografia 13

Fotografia 14

Fotografia 15

Fotografia 16

Fotografia 17

Fotografia 18

Fotografia 19

Fotografia 20

Fotografia 21

Fotografia 22

Fotografia 23

Fotografia 24

Fotografia 25

Fotografia 26

Fotografia 27

Fotografia 28

Fotografia 29

La foto di gruppo dei sette membri del Governo svizzero è un rito annuale. Anche se i consiglieri e le consigliere federali rimangono in carica a lungo in Svizzera, lo stile e il significato dell'immagine riflettono comunque i cambiamenti al più alto livello.

Per la nuova foto del Consiglio federale, Guy Parmelin – che nel 2026 detiene la presidenza svizzera, assunta a rotazione – ha voluto che fosse riflessa la “prospettiva della generazione più giovane”, ha dichiarato la Cancelleria federale in un comunicato del 31 dicembre.

A tal fine, Parmelin ha incaricato quattro studenti e studentesse di fotografia di realizzare la foto ufficiale. L’intero progetto è stato portato avanti da giovani in formazione presso la scuola professionale di Vevey.

La foto mostra i sette membri del Governo e il Cancelliere federale (a sinistra) riuniti nel Salon de la présidence, proprio accanto alla sala delle riunioni del Consiglio federale. L’immagine mostra anche i e le giovani che hanno scattato la foto. “In questo modo rendono trasparente il processo creativo e mettono in luce i vari aspetti del loro lavoro”, ha dichiarato la Cancelleria federale.

Testo: Reto Gysi von Wartburg/dos