Governo federal publica a foto de 2026

Anterior Próxima Foto do Conselho Federal em 2026 Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller und Léo Margueron - Studierende der Berufsfachschule CEPV in Vevey Foto do Conselho Federal em 2025 Bundeskanzlei / Arthur Gamsa Foto do Conselho Federal em 2024 Keystone / Sina Guntern Foto do Conselho Federal em 2023 Keystone / Matthieu Gafsou O presidente da Confederação Helvética em 2022, o ministro suíço das Relações Exteriores, Ignazio Cassis, está diretamente em frente ao relógio, acima do cantão de Ticino, de onde vem. O relógio diz 18:48, uma referência ao ano em que o Estado federal foi fundado, com 22 segundos, ou seja, o ano representado na imagem. Bundeskanzlei / Stefano Spinelli 2021: no centro, o presidente da Confederação Helvética no ano que passou, o ministro Guy Parmelin. Bundeskanzlei / Markus A. Jegerlehner 2020: no centro, a presidente da Confederação Suíça no ano, Simonetta Sommaruga. Bundeskanzlei / Annette Boutellier / Yoshiko Kusano "Mudança de perspectiva" foi o título da foto oficial do governo federal para 2019: o presidente da Confederação Helvética, Ueli Maurer, fotografa cidadãos com seu laptop. Bundeskanzlei / Mediamatiker:innen des Bundesamts für Informatik 2017: Beat Mumenthaler Bundeskanzlei / Beat Mumenthaler 2015, Christian Grund e Maurice Haas Bundeskanzlei / Christian Grund und Maurice Haas 2014: Dominic Buettener e Beatrice Devenes Bundeskanzlei / Dominic Büttner und Beatrice Devenes 2013: Ulrich Liechti Bundeskanzlei / Ulrich Liechti 2012: Corinne Glanzmann Bundeskanzlei / Corinne Glanzmann 2011: Monika Flückiger Bundeskanzlei / Monika Flückiger 2010: Alex Spichale Bundeskanzlei / Alex Spichale 2009: Michael Stahl Keystone 2008: Béatrice Devènes e Dominic Büttner Bundeskanzlei / Beatrice Devenes, Dominic Büttner 2007: Julie de Tribolet Bundeskanzlei / Julie De Tribolet 2006: imagem feita pelos estudantes da Escola de Arte de Zurique (HGKZ) Bundeskanzlei / Fachklasse der Zürcher Hochschule für Gestaltung und Kunst HGKZ 2005: Marc Latzel Bundeskanzlei / Marc Latzel 2004: Tobias Madörin Bundeskanzlei / Tobias Madörin 2003: Samuel Mizrachi Bundeskanzlei / Samuel Mizrachi 2002: Reto Camenisch Bundeskanzlei / Reto Camenisch 2001: Edouard Rieben Bundeskanzlei / Edouard Rieben 2000: Masato Yokoyama Bundeskanzlei / Masato Yokoyama 1999: Masato Yokoyama Bundeskanzlei / Masato Yokoyama 1999: fotógrafo desconhecido Bundeskanzlei 1998: fotógrafo desconhecido Bundeskanzlei 1997: fotógrafo desconhecido. Bundeskanzlei Cenário 1

A foto de grupo dos sete membros do Conselho Federal (n.r.: os sete ministros que governam o país e formam o Poder Executivo) é um ritual anual. Não se trata apenas de uma lembrança, mas também capturar o humor e as ambições do governo por meio do simbolismo.

Para a nova foto do Conselho Federal, o ministro Guy Parmelin, que ocupa a presidência rotativa da Suíça em 2026, queria que a “perspectiva da geração mais jovem” fosse refletida, disse a Chancelaria Federal em um comunicado em 31 de dezembro.

Para isso, Parmelin encarregou quatro estudantes de fotografia de tirar a foto oficial. Todo o projeto foi realizado por jovens em treinamento na Escola Profissional de Vevey.

A foto mostra os sete ministros do governo e o chanceler federal (à esquerda) reunidos no Salão da Presidência, bem próximo à sala de reuniões do Conselho Federal. A imagem finalizada também mostra os quatro alunos. “Dessa forma, eles tornam o processo criativo transparente e mostram os vários aspectos de seu trabalho”, disse a Chancelaria Federal.

Mostrar mais Política suíça Qual a função do Chanceler suíço – o 8° membro do Conselho Federal? Este conteúdo foi publicado em Mas não. Nada mudou. O governo ainda tem sete membros. A oitava figura, que quase sempre fica à esquerda ou à direita na foto, não é um penetra, mas o chanceler federal. Ao contrário da Alemanha ou da Áustria, os chanceleres federais na SuíçaLink externo não são a figura política mais poderosa do país. Embora sejam… ler mais Qual a função do Chanceler suíço – o 8° membro do Conselho Federal?

Texto: Reto Gysi von Wartburg/dos

Adaptação: Alexander Thoele