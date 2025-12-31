Governo federal publica a foto de 2026

A foto de grupo dos sete membros do Conselho Federal (n.r.: os sete ministros que governam o país e formam o Poder Executivo) é um ritual anual. Não se trata apenas de uma lembrança, mas também capturar o humor e as ambições do governo por meio do simbolismo.
Para a nova foto do Conselho Federal, o ministro Guy Parmelin, que ocupa a presidência rotativa da Suíça em 2026, queria que a “perspectiva da geração mais jovem” fosse refletida, disse a Chancelaria Federal em um comunicado em 31 de dezembro.
Para isso, Parmelin encarregou quatro estudantes de fotografia de tirar a foto oficial. Todo o projeto foi realizado por jovens em treinamento na Escola Profissional de Vevey.
A foto mostra os sete ministros do governo e o chanceler federal (à esquerda) reunidos no Salão da Presidência, bem próximo à sala de reuniões do Conselho Federal. A imagem finalizada também mostra os quatro alunos. “Dessa forma, eles tornam o processo criativo transparente e mostram os vários aspectos de seu trabalho”, disse a Chancelaria Federal.
