The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters
Política suíça

Governo federal publica a foto de 2026

Foto do Conselho Federal em 2026
Foto do Conselho Federal em 2026 Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller und Léo Margueron - Studierende der Berufsfachschule CEPV in Vevey
Foto do Conselho Federal em 2025
Foto do Conselho Federal em 2025 Bundeskanzlei / Arthur Gamsa
Foto do Conselho Federal em 2024
Foto do Conselho Federal em 2024 Keystone / Sina Guntern
Foto do Conselho Federal em 2023
Foto do Conselho Federal em 2023 Keystone / Matthieu Gafsou
Foto do Conselho Federal em 2022
O presidente da Confederação Helvética em 2022, o ministro suíço das Relações Exteriores, Ignazio Cassis, está diretamente em frente ao relógio, acima do cantão de Ticino, de onde vem. O relógio diz 18:48, uma referência ao ano em que o Estado federal foi fundado, com 22 segundos, ou seja, o ano representado na imagem. Bundeskanzlei / Stefano Spinelli
Foto do Conselho Federal em 2021
2021: no centro, o presidente da Confederação Helvética no ano que passou, o ministro Guy Parmelin. Bundeskanzlei / Markus A. Jegerlehner
Foto do Conselho Federal em 2020
2020: no centro, a presidente da Confederação Suíça no ano, Simonetta Sommaruga. Bundeskanzlei / Annette Boutellier / Yoshiko Kusano
Conselho Federal 2019
"Mudança de perspectiva" foi o título da foto oficial do governo federal para 2019: o presidente da Confederação Helvética, Ueli Maurer, fotografa cidadãos com seu laptop. Bundeskanzlei / Mediamatiker:innen des Bundesamts für Informatik
Foto do Conselho Federal em 2017
2017: Beat Mumenthaler Bundeskanzlei / Beat Mumenthaler
Foto do Conselho Federal em 2015
2015, Christian Grund e Maurice Haas Bundeskanzlei / Christian Grund und Maurice Haas
Foto do Conselho Federal em 2014
2014: Dominic Buettener e Beatrice Devenes Bundeskanzlei / Dominic Büttner und Beatrice Devenes
Foto do Conselho Federal em 2013
2013: Ulrich Liechti Bundeskanzlei / Ulrich Liechti
Foto do Conselho Federal em 2012
2012: Corinne Glanzmann Bundeskanzlei / Corinne Glanzmann
Conselho Federal Suíço 2011.
2011: Monika Flückiger Bundeskanzlei / Monika Flückiger
Conselho Federal Suíço 2010.
2010: Alex Spichale Bundeskanzlei / Alex Spichale
Foto do Conselho Federal em 2009
2009: Michael Stahl Keystone
Foto do Conselho Federal em 2008
2008: Béatrice Devènes e Dominic Büttner Bundeskanzlei / Beatrice Devenes, Dominic Büttner
Foto do Conselho Federal em 2007
2007: Julie de Tribolet Bundeskanzlei / Julie De Tribolet
Foto do Conselho Federal em 2006
2006: imagem feita pelos estudantes da Escola de Arte de Zurique (HGKZ) Bundeskanzlei / Fachklasse der Zürcher Hochschule für Gestaltung und Kunst HGKZ
Foto do Conselho Federal em 2005
2005: Marc Latzel Bundeskanzlei / Marc Latzel
Foto do Conselho Federal em 2004
2004: Tobias Madörin Bundeskanzlei / Tobias Madörin
Foto do Conselho Federal em 20'3
2003: Samuel Mizrachi Bundeskanzlei / Samuel Mizrachi
Foto do Conselho Federal em 2002
2002: Reto Camenisch Bundeskanzlei / Reto Camenisch
Foto do Conselho Federal em 2001
2001: Edouard Rieben Bundeskanzlei / Edouard Rieben
Foto do Conselho Federal em 2000
2000: Masato Yokoyama Bundeskanzlei / Masato Yokoyama
Foto do Conselho Federal em 1999
1999: Masato Yokoyama Bundeskanzlei / Masato Yokoyama
Foto do Conselho Federal em 1999
1999: fotógrafo desconhecido Bundeskanzlei
Foto do Conselho Federal em 1998
1998: fotógrafo desconhecido Bundeskanzlei
Foto do Conselho Federal em 1997
1997: fotógrafo desconhecido. Bundeskanzlei

A foto de grupo dos sete membros do Conselho Federal (n.r.: os sete ministros que governam o país e formam o Poder Executivo) é um ritual anual. Não se trata apenas de uma lembrança, mas também capturar o humor e as ambições do governo por meio do simbolismo.

Este conteúdo foi publicado em
swissinfo.ch, swissinfo.ch

Para a nova foto do Conselho Federal, o ministro Guy Parmelin, que ocupa a presidência rotativa da Suíça em 2026, queria que a “perspectiva da geração mais jovem” fosse refletida, disse a Chancelaria Federal em um comunicado em 31 de dezembro.

Para isso, Parmelin encarregou quatro estudantes de fotografia de tirar a foto oficial. Todo o projeto foi realizado por jovens em treinamento na Escola Profissional de Vevey.

A foto mostra os sete ministros do governo e o chanceler federal (à esquerda) reunidos no Salão da Presidência, bem próximo à sala de reuniões do Conselho Federal. A imagem finalizada também mostra os quatro alunos. “Dessa forma, eles tornam o processo criativo transparente e mostram os vários aspectos de seu trabalho”, disse a Chancelaria Federal.

Mostrar mais
Foto anual do Conselho Federal 2020

Mostrar mais

Política suíça

Qual a função do Chanceler suíço – o 8° membro do Conselho Federal?

Este conteúdo foi publicado em Mas não. Nada mudou. O governo ainda tem sete membros. A oitava figura, que quase sempre fica à esquerda ou à direita na foto, não é um penetra, mas o chanceler federal.  Ao contrário da Alemanha ou da Áustria, os chanceleres federais na SuíçaLink externo não são a figura política mais poderosa do país. Embora sejam…

ler mais Qual a função do Chanceler suíço – o 8° membro do Conselho Federal?

Texto: Reto Gysi von Wartburg/dos

Adaptação: Alexander Thoele

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

Consulte Mais informação

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR