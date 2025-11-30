Результаты референдума в Швейцарии 30 ноября 2025 года

Граждане Швейцарии решают на референдуме: призыв в армию или общественная служба для всех; ввести ли налог на наследование? На этой интерактивной карте: все итоги федерального референдума по кантонам в режиме реального времени.

1 минута

Внешний контент

Показать больше

Показать больше Швейцарская демократия Швейцария отвергла на референдуме введение налога на наследование Этот контент был опубликован на Швейцарцы на референдуме решительно отвергли налог на наследование крупных состояний, равно как и идею «всеобщей гражданской службы». Читать далее Швейцария отвергла на референдуме введение налога на наследование

О чем шла речь на референдуме? Подробнее — в наших материалах ниже

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Служить в интересах общества и охраны окружающей среды? Этот контент был опубликован на Граждане Швейцарии проголосуют по инициативе, предлагающей заменить военную службу всеобщей гражданской службой. Читать далее Служить в интересах общества и охраны окружающей среды?

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Швейцария голосует по «климатическому налогу на богатых» Этот контент был опубликован на В Швейцарии предлагают ввести налог в 50% на наследства свыше 50 млн франков. Вырученные средства пойдут на «защиту климата». Подробности инициативы и аргументы сторон. Читать далее Швейцария голосует по «климатическому налогу на богатых»

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Гражданская служба для всех: что ждёт швейцарцев за рубежом? Этот контент был опубликован на Формально такая служба касается и диаспоры, но на практике швейцарцы за границей останутся освобождёнными от призыва. Читать далее Гражданская служба для всех: что ждёт швейцарцев за рубежом?

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Имеет ли хоть какой-то смысл налог на наследование? Этот контент был опубликован на Статистические данные показывают, что этот вид налогообложения играет всё меньшую роль почти во всех странах, входящих в ОЭСР. Читать далее Имеет ли хоть какой-то смысл налог на наследование?

Показать больше

Показать больше Демография Сверхбогатые в Швейцарии: угроза процветанию или его опора? Этот контент был опубликован на Швейцария входит в число самых богатых стран мира, но распределение богатства в стране организовано крайне неравномерно. Читать далее Сверхбогатые в Швейцарии: угроза процветанию или его опора?

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Почему Европа возвращает призывную армию? Этот контент был опубликован на В Швейцарии такая армия существовала всегда, но накануне референдума 30 ноября вопросы военного строительства в этой стране снова вышли на первый план. Читать далее Почему Европа возвращает призывную армию?

Справочная информация:

Показать больше Демократия Как работает политическая система Швейцарии? Как работает политическая система Швейцарии и почему она такая устойчивая — об этом в нашем анимационном видео-сюжете. Читать далее Как работает политическая система Швейцарии?

Выбор читателей Самое обсуждаемое