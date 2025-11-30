The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Швейцарская политика

Результаты референдума в Швейцарии 30 ноября 2025 года

Граждане Швейцарии решают на референдуме: призыв в армию или общественная служба для всех; ввести ли налог на наследование? На этой интерактивной карте: все итоги федерального референдума по кантонам в режиме реального времени.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Портал Swissinfo
Внешний контент
Показать больше
Швейцарские избиратели подавляющим большинством голосов отвергли предложения о введении всеобщей гражданской службы и большого налога на наследство: 84,1% высказались против гражданской службы и 78,3% - против большого налога на наследство.

Показать больше

Швейцарская демократия

Швейцария отвергла на референдуме введение налога на наследование

Этот контент был опубликован на Швейцарцы на референдуме решительно отвергли налог на наследование крупных состояний, равно как и идею «всеобщей гражданской службы».

Читать далее Швейцария отвергла на референдуме введение налога на наследование

О чем шла речь на референдуме? Подробнее — в наших материалах ниже

Показать больше
Граждане Швейцарии проголосуют по инициативе, предлагающей заменить военную службу всеобщей гражданской службой.

Показать больше

Швейцарская политика

Служить в интересах общества и охраны окружающей среды?

Этот контент был опубликован на Граждане Швейцарии проголосуют по инициативе, предлагающей заменить военную службу всеобщей гражданской службой.

Читать далее Служить в интересах общества и охраны окружающей среды?
Показать больше
это как раз та самая прослойка сверхбогатых, на которую и направлена нынешняя инициатива молодых социалистов. Но эти люди уже сейчас вносят непропорционально ощутимый вклад в общие налоговые поступления страны.

Показать больше

Швейцарская политика

Швейцария голосует по «климатическому налогу на богатых»

Этот контент был опубликован на В Швейцарии предлагают ввести налог в 50% на наследства свыше 50 млн франков. Вырученные средства пойдут на «защиту климата». Подробности инициативы и аргументы сторон.

Читать далее Швейцария голосует по «климатическому налогу на богатых»
Показать больше
Если инициатива «Гражданская служба для всех / За деятельную и активную Швейцарию» будет одобрена, то и женщины также будут обязаны проходить службу «на благо общества» в армии, в структурах гражданской обороны (Zivilschutz) или в других «общественно полезных» сферах.

Показать больше

Швейцарская политика

Гражданская служба для всех: что ждёт швейцарцев за рубежом?

Этот контент был опубликован на Формально такая служба касается и диаспоры, но на практике швейцарцы за границей останутся освобождёнными от призыва.

Читать далее Гражданская служба для всех: что ждёт швейцарцев за рубежом?
Показать больше
Статистические данные показывают, что этот вид налогообложения играет всё меньшую роль почти во всех странах, входящих в ОЭСР.

Показать больше

Швейцарская политика

Имеет ли хоть какой-то смысл налог на наследование?

Этот контент был опубликован на Статистические данные показывают, что этот вид налогообложения играет всё меньшую роль почти во всех странах, входящих в ОЭСР.

Читать далее Имеет ли хоть какой-то смысл налог на наследование?
Показать больше
Швейцария входит в число самых богатых стран мира, но распределение богатства в стране организовано крайне неравномерно.

Показать больше

Демография

Сверхбогатые в Швейцарии: угроза процветанию или его опора?

Этот контент был опубликован на Швейцария входит в число самых богатых стран мира, но распределение богатства в стране организовано крайне неравномерно.

Читать далее Сверхбогатые в Швейцарии: угроза процветанию или его опора?
Показать больше
Военная угроза со стороны России достигла уровня, невиданного со времён холодной войны.

Показать больше

Внешняя политика

Почему Европа возвращает призывную армию?

Этот контент был опубликован на В Швейцарии такая армия существовала всегда, но накануне референдума 30 ноября вопросы военного строительства в этой стране снова вышли на первый план.

Читать далее Почему Европа возвращает призывную армию?

Справочная информация:

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR