Resultate der Abstimmung vom 30. November 2025 in der Schweiz

Die Schweizer Stimmbevölkerung entscheidet, ob sie einen Milizdienst für alle einführen will und Erbschaften auf hohe Vermögen besteuern, um die globale Erwärmung zu bekämpfen. Hier finden Sie alle Resultate.

1 Minute

Lesen Sie unsere vertiefte Berichterstattung bei den einzelnen Abtimmungsvorlagen:

Unsere Diskussionssendung:

Debattieren Sie mit:

Unsere ausführlichen Erklärungen:

Unsere Wahlhilfe:

Parat für die nächste Abstimmung? Unsere Demokratie-Expert:innen helfen Ihnen – mit dem Crashkurs «In vier Wochen zum Demokratieprofi». Hier geht’s zur Anmeldung.

