Resultate der Abstimmung vom 30. November 2025 in der Schweiz

Die Schweizer Stimmbevölkerung entscheidet, ob sie einen Milizdienst für alle einführen will und Erbschaften auf hohe Vermögen besteuern, um die globale Erwärmung zu bekämpfen. Hier finden Sie alle Resultate.
30. November 2025 - 12:00
Lesen Sie unsere vertiefte Berichterstattung bei den einzelnen Abtimmungsvorlagen:
Schweizer Politik
Ein Debakel für die Jungsozialisten: Die Erbschaftssteuer-Initiative scheitert klar
30. Nov. 2025
Der erste Trend bestätigt die Erwartungen: Die Schweiz wird die Erbschaftssteuer-Initiative heute klar ablehnen.
Schweizer Politik
Krachend versenkt: Service-citoyen-Initiative wird haushoch abgelehnt
30. Nov. 2025
Dienstpflicht für alle? Das Anliegen hat an der Urne keine Chance. Und erfährt historisch tiefe Zustimmungswerte.
Schweizer Politik
«Die Initiative zur Erbschaftssteuer hat die Schweiz durchaus bewegt»
30. Nov. 2025
Die Schweiz begräbt am 30. November zwei Volksinitiativen mit deutlichen Mehrheiten. Corina Schena, Politologin von gfs.bern, ordnet ein.
Demokratie
Warum Forderungen nach einer «Reichensteuer» laut und populär, aber selten erfolgreich sind
30. Nov. 2025
Die Idee, die Reichen stärker zu besteuern, findet in der Öffentlichkeit oft grosse Zustimmung. In der Praxis ist sie jedoch selten erfolgreich – warum?
Schweizer Politik
Die Reaktionen auf das Nein zur Erbschaftssteuer-Initiative
30. Nov. 2025
Swissinfo hat in beiden Lagern gefragt, was das deutliche Abstimmungsresultat bedeutet.
Unsere Diskussionssendung:
Schweizer Politik
«Erben können ja drei oder vier Villen verkaufen»
29. Okt. 2025
Die Juso will mit einer Erbschaftssteuer hohe Vermögen radikal abschöpfen. Let’s talk fragt: Ist das fair – oder trifft es am Ende uns alle?
Debattieren Sie mit:
Erbschaftssteuer: Wie beurteilen Sie den Beitrag von Superreichen an die Gesellschaft?
Am 30. November stimmt die Schweiz über die Erbschaftssteuer-Initiative ab.
Diskussion anzeigen
Unsere ausführlichen Erklärungen:
Schweizer Politik
Service Citoyen: Dienstpflicht auch für Bürger:innen im Ausland?
31. Okt. 2025
Die Service-Citoyen-Initiative sieht eine Dienstpflicht für alle Schweizerinnen und Schweizer vor. Auch für solche im Ausland? Streng genommen: Ja. In der Praxis aber nicht.
Die besten Inhalte der SRG
So gross ist die Schweizer Armee – oder so klein
01. Okt. 2025
Die Armeebestände seien zu hoch, sagt die Linke. Zu tief, die Bürgerlichen. Ist gar der Zivildienst schuld. Was gilt jetzt?
Schweizer Politik
Erbschaftssteuer: Wo steht die Schweiz im internationalen Vergleich?
04. Nov. 2025
Die Juso-Initiative rückt die Erbschaftssteuer in den Fokus. Doch weltweit verliert diese Steuer an Bedeutung.
Swiss Abroad
Sind Superreiche Fluch oder Segen für die Schweiz?
28. Apr. 2025
Der Reichtum in der Schweiz ist sehr ungleich verteilt: Das reichste Prozent besitzt 45% des Vermögens. Die Reichen zahlen aber einen Grossteil der Steuern.
Unsere Wahlhilfe:
Auswandern
Abstimmen aus dem Ausland: So funktioniert der Eintrag ins Stimm- und Wahlregister
05. Feb. 2025
Schweizer:innen im Ausland können dank einem Eintrag ins Stimmregister vom Ausland abstimmen und wählen. Ein Leitfaden.
Demokratie
So funktioniert das politische System der Schweiz
04. Juni 2014
Die direkte Demokratie ist wie die Neutralität und der Föderalismus ein Teil der schweizerischen Identität.
Parat für die nächste Abstimmung? Unsere Demokratie-Expert:innen helfen Ihnen – mit dem Crashkurs «In vier Wochen zum Demokratieprofi». Hier geht’s zur Anmeldung.
Artikel in dieser Story
