Resultate der Abstimmung vom 30. November 2025 in der Schweiz

Die Schweizer Stimmbevölkerung entscheidet, ob sie einen Milizdienst für alle einführen will und Erbschaften auf hohe Vermögen besteuern, um die globale Erwärmung zu bekämpfen. Hier finden Sie alle Resultate.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
Externer Inhalt

Lesen Sie unsere vertiefte Berichterstattung bei den einzelnen Abtimmungsvorlagen:

Unsere Diskussionssendung:

Schweizer Politik

«Erben können ja drei oder vier Villen verkaufen»

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Juso will mit einer Erbschaftssteuer hohe Vermögen radikal abschöpfen. Let’s talk fragt: Ist das fair – oder trifft es am Ende uns alle?

Debattieren Sie mit:

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Balz Rigendinger

Erbschaftssteuer: Wie beurteilen Sie den Beitrag von Superreichen an die Gesellschaft?

Am 30. November stimmt die Schweiz über die Erbschaftssteuer-Initiative ab.

Unsere ausführlichen Erklärungen:

Wie weit geht eine allfällige Bürgerpflicht? Eine junge Frau bei einem Orientierungstag zum Militärdienst für Frauen.

Schweizer Politik

Service Citoyen: Dienstpflicht auch für Bürger:innen im Ausland?

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Service-Citoyen-Initiative sieht eine Dienstpflicht für alle Schweizerinnen und Schweizer vor. Auch für solche im Ausland? Streng genommen: Ja. In der Praxis aber nicht.

Keystone

Die besten Inhalte der SRG

So gross ist die Schweizer Armee – oder so klein

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Armeebestände seien zu hoch, sagt die Linke. Zu tief, die Bürgerlichen. Ist gar der Zivildienst schuld. Was gilt jetzt?

Vorderer Teil eines Rolls Royce

Swiss Abroad

Sind Superreiche Fluch oder Segen für die Schweiz?

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Der Reichtum in der Schweiz ist sehr ungleich verteilt: Das reichste Prozent besitzt 45% des Vermögens. Die Reichen zahlen aber einen Grossteil der Steuern.

Unsere Wahlhilfe:

Person stimmt ab

Demokratie

So funktioniert das politische System der Schweiz

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die direkte Demokratie ist wie die Neutralität und der Föderalismus ein Teil der schweizerischen Identität.

Parat für die nächste Abstimmung? Unsere Demokratie-Expert:innen helfen Ihnen – mit dem Crashkurs «In vier Wochen zum Demokratieprofi». Hier geht’s zur Anmeldung.

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch

