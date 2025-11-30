Résultats des votations du 30 novembre 2025 en Suisse

Les Suisses votent sur un service citoyen obligatoire et sur une taxe sur les grandes successions pour financer la lutte climatique. Suivez les résultats ici.

Notre suivi détaillé de chaque objet de votation:

Plus Politique suisse Les Suisses balaient l’initiative sur la taxation des gros héritages Ce contenu a été publié sur L’introduction d’un impôt fédéral sur les successions des grandes fortunes a été refusée à plus de 78% en votations fédérales ce dimanche. lire plus Les Suisses balaient l’initiative sur la taxation des gros héritages

Plus Politique suisse Défaite écrasante pour l’initiative sur le service citoyen Ce contenu a été publié sur Le peuple suisse a rejeté dimanche l’introduction d’un service citoyen à 84,1 %. Un refus historiquement net, encore plus massif qu’anticipé. lire plus Défaite écrasante pour l’initiative sur le service citoyen

Notre analyse:

Plus Démocratie Pourquoi les appels à «taxer les riches» sont populaires, mais rarement couronnés de succès Ce contenu a été publié sur L’idée de s’attaquer aux plus fortunés bénéficie souvent d’un large soutien populaire. En pratique, elle aboutit rarement, même lorsque le peuple peut s’exprimer directement sur le sujet. lire plus Pourquoi les appels à «taxer les riches» sont populaires, mais rarement couronnés de succès

Notre débat filmé:

Plus Politique suisse «Les responsables de la crise climatique doivent payer» Ce contenu a été publié sur Les deux invités de notre débat filmé Let’s Talk ont débattu de l’initiative de la Jeunesse socialiste, soumise au vote populaire le 30 novembre prochain. lire plus «Les responsables de la crise climatique doivent payer»

Participez au débat:

Plus Discussion Modéré par: Katy Romy Que pensez-vous de l’idée d’introduire un service citoyen pour toutes et tous pour remplacer le service militaire? Connaissez-vous des systèmes similaires dans votre pays d’accueil? Votre expérience nous intéresse! Participez à la discussion 39 J'aime Voir la discussion

Plus Discussion Modéré par: Balz Rigendinger Comment jugez-vous la contribution des super-riches à la société? La revendication «Taxer les riches» est-elle logique à l’ère d’une nouvelle classe de super-riches? Participez à la discussion 82 J'aime Voir la discussion

Nos explications détaillées:

Plus Politique suisse Service Citoyen: l’obligation de servir s’appliquerait-elle aussi aux Suisses de l’étranger? Ce contenu a été publié sur L’initiative pour un service citoyen prévoit l’obligation de servir pour l’ensemble des Suisses. Sur le papier, cela pourrait aussi concerner les Suisses de l’étranger, mais en pratique, certainement pas. lire plus Service Citoyen: l’obligation de servir s’appliquerait-elle aussi aux Suisses de l’étranger?

Plus Le meilleur du contenu SSR L’armée suisse: si grande… ou si petite? Ce contenu a été publié sur L’armée suisse est-elle trop petite ou trop grande? La droite et la gauche ont des réponses différentes. lire plus L’armée suisse: si grande… ou si petite?

Plus Politique suisse L’imposition des successions n’est pas spécialement légère en Suisse comparée au reste de l’OCDE Ce contenu a été publié sur En Suisse, l’imposition des successions est en baisse, et globalement modérée. Mais il existe de fortes disparités cantonales, et certains cantons taxent les héritages plus lourdement que nombre de pays développés. lire plus L’imposition des successions n’est pas spécialement légère en Suisse comparée au reste de l’OCDE

Plus Cinquième Suisse Super-riches en Suisse: une chance ou un fléau? Ce contenu a été publié sur La Suisse compte parmi les pays les plus riches du monde. Cependant, la richesse est très inégalement répartie: le 1% le plus riche possède 45% de la fortune totale, soit presque la moitié. En même temps, les riches paient une grande partie des impôts. lire plus Super-riches en Suisse: une chance ou un fléau?

Notre aide au vote:

Plus Expatriation Voter depuis l’étranger: Mode d’emploi pour s’inscrire au registre Ce contenu a été publié sur La Suisse donne la possibilité à ses citoyen-nes de voter depuis l’étranger, sous réserve de s’inscrire à un registre électoral. Mode d’emploi. lire plus Voter depuis l’étranger: Mode d’emploi pour s’inscrire au registre

Plus Démocratie Courte introduction au système politique suisse Ce contenu a été publié sur Comme la neutralité et le fédéralisme, la démocratie directe fait partie de l’identité nationale suisse et contribue à l’harmonie entre des différentes langues, religions et cultures du pays. Cette vidéo donne un aperçu de ce système politique unique au monde. lire plus Courte introduction au système politique suisse

