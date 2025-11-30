Resultados del voto del 30 de noviembre de 2025 en Suiza

Escuchar el artículo
El electorado suizo decide si quiere introducir un servicio ciudadano para todos y si quiere gravar las sucesiones para luchar contra el calentamiento global. Aquí encuentran todos los resultados.
30 noviembre 2025 - 17:48
Democracia suiza
La ciudadanía suiza rechaza de manera masiva las propuestas sobre el impuesto de sucesiones y el servicio cívico
30 nov. 2025
La ciudadanía suiza ha votado de manera abrumadora en contra tanto de la propuesta de un impuesto de sucesiones como de la iniciativa que llamaba a que toda la ciudadanía realizara servicio cívico, según las votaciones del domingo.
Lea nuestro reportaje en profundidad sobre las propuestas:
Política suiza
¿Un servicio cívico para todas y todos? Suiza decidirá en las urnas
07 nov. 2025
Suiza votará el 30 de noviembre sobre una iniciativa que busca reemplazar el servicio militar por un servicio ciudadano, extendido también a las mujeres.
Política suiza
¿Impuesto de sucesiones para los ricos?
06 nov. 2025
Un impuesto de sucesiones para grandes patrimonios, destinado al clima. Suiza votará al respecto el 30 de noviembre. Todo lo que necesita saber sobre la iniciativa.
Nuestra guía de voto:
Quinta Suiza
Registrarse en el censo electoral: un trámite claro y sencillo
27 abr. 2023
Los ciudadanos suizos tienen derecho a votar desde el extranjero, siempre que estén inscritos en un censo electoral. Instrucciones de uso.
Democracia
Así funciona el sistema político de Suiza
23 oct. 2013
(Producción de swissinfo.ch por encargo de OSE)
