Democrazia diretta in Svizzera
Politica svizzera

Risultati delle votazioni federali in Svizzera del 30 novembre 2025

Il popolo svizzero decide se introdurre un servizio civile per tutti e se tassare le successioni per combattere il riscaldamento globale. Tutti i risultati sono disponibili qui.

Contenuto esterno

I nostri approfondimenti sugli oggetti in votazione:

Partecipa al dibattito:

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Cosa ne pensate dell’idea di introdurre un servizio civico obbligatorio per tutti e tutte?

Conoscete sistemi simili nel vostro Paese ospitante? La vostra esperienza ci interessa!

Dibattito
Moderato da: Balz Rigendinger

Tassa di successione: come valutate il contributo delle persone super-ricche alla società?

Il 30 novembre la Svizzera voterà sull’iniziativa sull’imposta di successione.

Le nostre spiegazioni dettagliate:

Giovane donna

Politica svizzera

Servizio civico, l’obbligo varrebbe anche per chi vive all’estero?

Questo contenuto è stato pubblicato al L’iniziativa “Per una Svizzera che si impegna” prevede un obbligo di servizio per tutte le persone di nazionalità elvetica. Anche per chi vive all’estero? Tecnicamente, sì. Ma nella pratica, no.

Servizio civico, l'obbligo varrebbe anche per chi vive all'estero?
Soldati in rango

Il meglio dei contenuti SSR

L’esercito svizzero è troppo grande o troppo piccolo?

Questo contenuto è stato pubblicato al Per la sinistra, gli effettivi dell’esercito svizzero sono troppi. Per i partiti borghesi, al contrario, sono troppo pochi. C’è chi punta il dito contro il servizio civile. Ma qual è la situazione reale?

L'esercito svizzero è troppo grande o troppo piccolo?
Automobile

Quinta Svizzera

I super-ricchi della Svizzera: opportunità o maledizione?

Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera è uno dei Paesi più ricchi del mondo. Tuttavia, la ricchezza è distribuita in modo molto diseguale: l’1% più ricco possiede il 45% della ricchezza totale, quasi la metà. Allo stesso tempo, però, i ricchi pagano gran parte delle tasse.

I super-ricchi della Svizzera: opportunità o maledizione?

Il nostro aiuto per il voto:

materiale di voto

Emigrazione

Votare dall’estero: come iscriversi al registro elettorale

Questo contenuto è stato pubblicato al Vivere all’estero e votare in Svizzera: la Confederazione concede questo diritto ai suoi cittadini e cittadine residenti all’estero. Le persone che desiderano farlo devono iscriversi al registro elettorale.

Votare dall'estero: come iscriversi al registro elettorale
illustrazione

Politica svizzera

Alla scoperta del sistema politico elvetico

Questo contenuto è stato pubblicato al Un video del 2013 sempre d’attualità, anche se le cifre non sono più aggiornate.

Alla scoperta del sistema politico elvetico


