Risultati delle votazioni federali in Svizzera del 30 novembre 2025

Il popolo svizzero decide se introdurre un servizio civile per tutti e se tassare le successioni per combattere il riscaldamento globale. Tutti i risultati sono disponibili qui.

Altri sviluppi Politica svizzera Un servizio civico per tutte e tutti? Sarà l’elettorato svizzero a decidere Questo contenuto è stato pubblicato al Il 30 novembre la popolazione elvetica voterà su un’iniziativa che mira a riformare l’attuale sistema del servizio militare e civile con un servizio civico esteso anche alle donne. Di più Un servizio civico per tutte e tutti? Sarà l’elettorato svizzero a decidere

Altri sviluppi Politica svizzera Un’iniziativa per tassare le persone super-ricche: cosa propone il progetto della Gioventù Socialista Questo contenuto è stato pubblicato al Il 30 novembre in Svizzera si voterà su un’iniziativa per tassare di più le successioni sui patrimoni elevati e versare i proventi alla lotta contro il cambiamento climatico. Di più Un’iniziativa per tassare le persone super-ricche: cosa propone il progetto della Gioventù Socialista

Altri sviluppi Dibattito Moderato da: Katy Romy Cosa ne pensate dell’idea di introdurre un servizio civico obbligatorio per tutti e tutte? Conoscete sistemi simili nel vostro Paese ospitante? La vostra esperienza ci interessa! Partecipa alla discussione 39 Mi piace Visualizza la discussione

Altri sviluppi Dibattito Moderato da: Balz Rigendinger Tassa di successione: come valutate il contributo delle persone super-ricche alla società? Il 30 novembre la Svizzera voterà sull’iniziativa sull’imposta di successione. Partecipa alla discussione 82 Mi piace Visualizza la discussione

Altri sviluppi Politica svizzera Servizio civico, l’obbligo varrebbe anche per chi vive all’estero? Questo contenuto è stato pubblicato al L’iniziativa “Per una Svizzera che si impegna” prevede un obbligo di servizio per tutte le persone di nazionalità elvetica. Anche per chi vive all’estero? Tecnicamente, sì. Ma nella pratica, no. Di più Servizio civico, l’obbligo varrebbe anche per chi vive all’estero?

Altri sviluppi Il meglio dei contenuti SSR L’esercito svizzero è troppo grande o troppo piccolo? Questo contenuto è stato pubblicato al Per la sinistra, gli effettivi dell’esercito svizzero sono troppi. Per i partiti borghesi, al contrario, sono troppo pochi. C’è chi punta il dito contro il servizio civile. Ma qual è la situazione reale? Di più L’esercito svizzero è troppo grande o troppo piccolo?

Altri sviluppi Quinta Svizzera I super-ricchi della Svizzera: opportunità o maledizione? Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera è uno dei Paesi più ricchi del mondo. Tuttavia, la ricchezza è distribuita in modo molto diseguale: l’1% più ricco possiede il 45% della ricchezza totale, quasi la metà. Allo stesso tempo, però, i ricchi pagano gran parte delle tasse. Di più I super-ricchi della Svizzera: opportunità o maledizione?

Altri sviluppi Emigrazione Votare dall’estero: come iscriversi al registro elettorale Questo contenuto è stato pubblicato al Vivere all’estero e votare in Svizzera: la Confederazione concede questo diritto ai suoi cittadini e cittadine residenti all’estero. Le persone che desiderano farlo devono iscriversi al registro elettorale. Di più Votare dall’estero: come iscriversi al registro elettorale

Altri sviluppi Politica svizzera Alla scoperta del sistema politico elvetico Questo contenuto è stato pubblicato al Un video del 2013 sempre d’attualità, anche se le cifre non sono più aggiornate. Di più Alla scoperta del sistema politico elvetico



