Risultati delle votazioni federali in Svizzera del 30 novembre 2025

I nostri approfondimenti sugli oggetti in votazione:
Un servizio civico per tutte e tutti? Sarà l’elettorato svizzero a decidere
Il 30 novembre la popolazione elvetica voterà su un’iniziativa che mira a riformare l’attuale sistema del servizio militare e civile con un servizio civico esteso anche alle donne.
Un’iniziativa per tassare le persone super-ricche: cosa propone il progetto della Gioventù Socialista
Il 30 novembre in Svizzera si voterà su un’iniziativa per tassare di più le successioni sui patrimoni elevati e versare i proventi alla lotta contro il cambiamento climatico.
Servizio civico, l’obbligo varrebbe anche per chi vive all’estero?
L’iniziativa “Per una Svizzera che si impegna” prevede un obbligo di servizio per tutte le persone di nazionalità elvetica. Anche per chi vive all’estero? Tecnicamente, sì. Ma nella pratica, no.
L’esercito svizzero è troppo grande o troppo piccolo?
Per la sinistra, gli effettivi dell’esercito svizzero sono troppi. Per i partiti borghesi, al contrario, sono troppo pochi. C’è chi punta il dito contro il servizio civile. Ma qual è la situazione reale?
I super-ricchi della Svizzera: opportunità o maledizione?
La Svizzera è uno dei Paesi più ricchi del mondo. Tuttavia, la ricchezza è distribuita in modo molto diseguale: l’1% più ricco possiede il 45% della ricchezza totale, quasi la metà. Allo stesso tempo, però, i ricchi pagano gran parte delle tasse.
Votare dall’estero: come iscriversi al registro elettorale
Vivere all’estero e votare in Svizzera: la Confederazione concede questo diritto ai suoi cittadini e cittadine residenti all’estero. Le persone che desiderano farlo devono iscriversi al registro elettorale.
