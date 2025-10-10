Служить в интересах общества и охраны окружающей среды?

Каждый гражданин и каждая гражданка Швейцарии должны будут однажды пройти службу на благо общества и охраны окружающей среды. Keystone / Urs Flueeler

Уже скоро — 30 ноября 2025 года — жители Швейцарии, обладающие избирательными правами, проголосуют по народной инициативе, предлагающей заменить военную службу всеобщей гражданской службой «в интересах общества и охраны окружающей среды», а также распространить обязанность её прохождения на женщин.

Тем самым страна стоит на пороге масштабной дискуссии о значимости и будущем швейцарской модели воинской обязанности, а также о роли социальной деятельности на общественных началах (Milizsystem), одного основополагающих и фундаментальных элементов политической и гражданской культуры Швейцарии.

Народная законодательная инициатива под названием «За активную и деятельную Швейцарию» (Service citoyen-InitiativeВнешняя ссылка) предусматривает реформу существующей системы воинской службы и её преобразование из исключительно военного института в формат гражданского участия всех жителей страны в делах общества (res publica).

Что именно предлагает инициатива?

Каждый гражданин и каждая гражданка Швейцарии должны будут однажды пройти службу на благо общества и охраны окружающей среды. В отличие от действующей системы воинского призыва, это обязательство будет распространяться и на женщин. Кроме того, в случае одобрения инициативы, законодатель получит возможность распространить обязанность прохождения такой службы и на постоянно проживающих в стране лиц без швейцарского гражданства.

В настоящее время формы обязательной службы ограничены армией, гражданской обороной и альтернативной гражданской службой без оружия. Авторы инициативы предлагают расширить этот перечень, включив в него иные виды общественно значимой деятельности. Предполагается, что новая модель гражданской службы на общественных началах (Milizdienst) сможет охватывать широкий спектр направлений. Комитет сторонников инициативы приводит конкретные примеры таких сфер: защита окружающей среды, помощь людям, нуждающимся в поддержке и уходе, обеспечение продовольственной безопасности, а также предотвращение и ликвидация последствий стихийных бедствий.

Новая система призвана заменить действующий в настоящее время формат воинской обязанности, согласно которому швейцарские мужчины обязаны проходить службу в армии или в гражданской обороне. Те, кто по соображениям совести отказывается от военной службы, могут выбрать альтернативную гражданскую службу — как правило, более длительную и связанную с социальными, медицинскими или экологическими проектами. Мужчины, не выполняющие ни одну из этих обязанностей, в настоящее время уплачивают компенсационный сбор за неисполнение воинской обязанности (Wehrpflichtersatzabgabe).

Кто стоит за этой инициативой?

Инициатива была выдвинута Женевской ассоциацией Servicecitoyen.ch, основанной в 2013 г. Она была официально запущена 26 октября 2023 г., когда организаторы представили 107 613 действительных подписей граждан, собранных в поддержку проекта. Текст инициативы поддержали «Партия зелёных либералов» (Grünliberale Partei, glp), «Евангелическая народная партия» (Evangelische Volkspartei, EVP), Пиратская партия (Piratenpartei), молодёжное крыло партии «Центр» (Junge Mitte), а также ряд гражданских объединений и ассоциаций.

Cостояние швейцарской армии не соответствует современным требованиям. Keystone

Каковы аргументы сторонников реформы?

Сторонники инициативы считают, что действующая система обязательного воинского призыва устарела и несправедлива. Они указывают, далее, на то, что воинская обязанность в Швейцарии распространяется только на мужчин, тогда как женщины и иностранцы освобождены от неё. Женщины могут служить, но только добровольно. По мнению инициативного комитета, введение всеобщей гражданской службы позволит реализовать принцип гендерного равенства, укрепить социальную сплочённость общества и повысить престиж социально значимой работы на общественных началах.

С точки зрения авторов инициативы, такая реформа также поможет покрыть кадровые потребности армии и системы гражданской обороны, расширив круг лиц, которые могут быть привлечены к соответствующей службе. Кроме того, инициативный комитет подчёркивает, что в предлагаемом тексте инициативы гражданские формы служения обществу приравнены к воинской службе, отражая тем самым растущую потребность страны в участии граждан в таких сферах, как охрана окружающей среды, здравоохранение и социальная помощь.

Какова позиция кабмина (Федеральный совет) и парламента?

Федеральный совет и парламентВнешняя ссылка Швейцарии в целом положительно оценивают заявленную цель инициативы — укрепление гражданской вовлечённости и общественной ответственности жителей страны. Однако, по их мнению, предлагаемая модель «гражданской службы» (Service citoyen) не является адекватным решением. Основное внимание правительства сосредоточеноВнешняя ссылка сейчас и в самом деле на том, чтобы обеспечить Вооруженные силы и гражданскую оборону достаточным количеством персонала. Согласно анализу, проведённому в 2021 году, выполнить это требование в будущем может стать еще более затруднительно.

Однако с точки зрения Федерального совета эта инициатива заходит слишком далеко, а точнее — не туда. По оценкам кабмина, введение модели Milizdienst (службы на общественных началах) привело бы к необходимости ежегодно привлекать к такой службе около 70 000 человек, тогда как реальная потребность составляет всего около 30 400 человек в год. Таким образом, число задействованных граждан существенно превысило бы фактический спрос.

Кроме того, правительство считает нерациональным задействовать столь значительное количество людей для выполнения задач, часто никак не соответствующих их профессиональной квалификации. Правительство также предупреждает о значительном увеличении бюджетных расходов.

По имеющимся расчётам, годовые затраты на финансирование «системы компенсации упущенного по причине общественной службы заработка» (так называемый Erwerbsersatzordnung, EO), а также затраты на адекватное военное страхование (Militärversicherung, MV) удвоились бы до 1,6 млрд и 320 млн франков соответственно. При этом рынок труда, как подчёркивает правительство, регулярно терял бы вдвое больше работников, чем сегодня, а работодатели несли бы существенные затраты, связанные с заменой сотрудников, временно отсутствующих из-за прохождения гражданской службы.

Граждане Швейцарии проголосуют по инициативе, предлагающей заменить военную службу всеобщей гражданской службой. Keystone / Anthony Anex

Кто выступает против инициативы?

Несмотря на то, что представители всех политических направлений в целом поддерживают идею «гражданской службы» (Service citoyen), сам текст инициативы не убедил ни одну из правительственных партий. Среди критиков — даже «Движение за Швейцарию без армии» (Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, GSoA).

Какие аргументы приводят противники?

Противники инициативы указывают на неясности и пробелы в порядке её практической реализации. В частности, они задаются вопросом, как можно будет гарантировать достаточную численность армии и системы гражданской обороны, если участники новой системы смогут самостоятельно выбирать сферу приложения своих сил.

Правоцентристские и ориентированные на интересы экономики партии, организации, ассоциации и движения опасаются негативных последствий для экономики, тогда как левые силы считают, что предлагаемая форма Milizdienst (службы на общественных началах) фактически приравнивается к принудительному труду и может противоречить нормам международного права.

Кроме того, противники реформы утверждают, что обязанность прохождения службы для женщин не приведёт к реальному прогрессу в вопросе гендерного равенства, поскольку поначалу нужно добиться равенства в сфере труда в самом обществе, а этого до сих пор сделано. Напротив, такое данное нововведение лишь увеличит нагрузку на женщин, которые уже выполняют большую часть неоплачиваемой работы в семье и сфере ухода за больными и престарелыми.

