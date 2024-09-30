События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Грузинские студенты протестуют против закона об «иностранных агентах» у здания парламента в Тбилиси, 05 июня 2024 года. Парламентские выборы в октябре могут стать последними свободными и честными выборами в Грузии, после чего президент Иванишвили, опираясь на свой аппарат власти и поддержку Москвы, получит шанс превратить страну в авторитарное государство, в значительной степени подчиненное российским интересам, предупреждает газета NZZ. EPA/DAVID MDZINARISHVILI

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Игорь Петров



Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo. Людмила Клот

Родилась в Ярославле, пришла в журналистику в конце 1990-х, писала на темы общества и политики, ездила в командировки по российским регионам, была парламентским корреспондентом в Москве. С 2001 года живет в Швейцарии. В 2007 году получила диплом магистра в области СМИ в Университете Женевы, занялась мультимедийной журналистикой, с 2013 года работает в SWI Swissinfo. Владеет французским, немецким и английским.

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Наш обзор с 23 по 29 сентября 2024 года.

Сегодня в выпуске:

У Украины есть ближневосточная проблема

«Парламентские выборы в октябре могут стать последними свободными выборами в Грузии»

«Российскому Красному Кресту рады в Женеве»

«Если бы Путин хотел этого, мы все уже были бы в состоянии ядерной войны»

У Украины есть ближневосточная проблема

«Украина больше не является главным вопросом в мировой политике, война в Украине конкурирует за внимание мирового сообщества с войнами на Ближнем Востоке и в Судане. Вдобавок ко всему, поддержка В. Зеленского в ООН постепенно сходит на нет, одной из причин чего являются боевые действия в секторе Газа и Ливане». Таков комментарий международного обозревателя швейцарского общественного телеканала SRF Себастьяна Рамшпека (Sebastian Ramspeck). «США подвергаются критике за то, что они поддерживают Израиль в военном и дипломатическом плане, и в конечном счете критика эта задевает всех, кто является союзником США, в том числе и Украину.

В первый год войны Владимир Зеленский раз за разом добивался крупных дипломатических успехов, в том числе и на Генеральной Ассамблее ООН. Россию за незаконную войну осуждало большинство в 140 государств. Сегодня, два года с лишним года спустя, нетрудно предугадать, как будут проходить дебаты: любой проект резолюции, скажем, с осуждением российских ударов по украинским больницам, неизбежно приведет к дебатам об израильских атаках на такие же больницы в секторе Газа. Свой последний успех на Генеральной Ассамблее ООН Украина отметила в июле 2024 года: внесенный ею проект резолюции касался безопасности атомных электростанций в зоне боевых действий. Украинская дипломатия тщательно выбирала тему, исходя из того, что в секторе Газа нет атомных электростанций.

Спасатели работают на месте ракетного удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве, Украина, 9 июля 2024 года. Россия провела 8 июля массированную ракетную атаку, нанеся удары по Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Славянску и Краматорску. Было выпущено более 40 ракет разных типов, поразивших жилые дома, объекты инфраструктуры и детскую больницу. В результате обстрела Киева 8 июля погибли 29 человек, в том числе четверо детей, 117 человек получили ранения, в том числе 10 детей. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Keystone

Но даже с учетом этого фактора такая резолюция получила всего 99 голосов. Поддержка США фундаментально важна для военного выживания Украины, но одновременно она стала и бременем. Тем более что ООН — это не просто организация, которая выпускает резолюции и прочие важные бумаги. ООН — это отражение всего мира, итоги голосований на Генеральной Ассамблее многое говорят о глобальном политическом климате. И этот климат может однажды оказаться значимым фактором, особенно когда Украина и Россия вместе с такими странами, как Бразилия, Китай и Индия, сядут за большой стол мирных переговоров. Спустя почти 1000 дней после начала полномасштабной российской агрессии шатким стало не только военное положение Украины, в результате ближневосточного кризиса заметно ухудшилась для неё как дипломатическая, так и общая геополитическая ситуация».

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«Парламентские выборы в октябре могут стать последними свободными выборами в Грузии»

«В октябре Грузии предстоят судьбоносные выборы, по итогам которых будет ясно: останется ли страна на стороне Запада, или же она окончательно поддастся влиянию Путина?» Этот вопрос задает ведущая швейцарская газета NZZ и напоминает, что «до войны в Украине в центре конфликта между Россией и Западом находилась другая постсоветская страна: Грузия. Эта небольшая республика на Южном Кавказе с населением 3,7 млн человек и с валовым внутренним продуктом всего около 25 млрд долларов стала суверенной страной с распадом Советского Союза в конце 1991 года, и с начала 2000-х она постоянно пыталась освободиться от влияния Москвы.

В результате ненасильственного восстания против коррумпированного правительства бывшего министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе, имевшего тесные связи с Москвой, в 2003 году к власти пришла оппозиция под руководством молодого юриста Михаила Саакашвили. Он хотел привести страну в ЕС и НАТО, создать демократию и рыночную экономику и увести страну из-под влияния Москвы. В августе 2008 года Путин воспользовался первой же возможностью наказать его за прозападную ориентацию. Однако Путину не удалось отвратить Грузию от Запада. Михаил Саакашвили оставался у власти до тех пор, пока его партия в октябре 2012 года не проиграла парламентские выборы.

Михаил Саакашвили (слева) и Бидзина Иванишвили во время передачи власти, Тбилиси, 9 октября 2012 года. Первая встреча между М. Саакашвили и Б. Иванишвили после победы партии Иванишвили «Грузинская мечта» на парламентских выборах 1 октября 2012 года. Keystone / Giorgi Kakulia / Dream Party Pre

Новым лидером стал Бидзина Иванишвили, выходец из Грузии, ставший миллиардером в Москве в 1990-х и 2000-х годах. С 2012 года Иванишвили доминирует на политической сцене Тбилиси со своей партией «Грузинская мечта». Его противниками он воспринимается часто как копия Путина. Он и в самом деле всегда проводил курс на сближение с Россией, однако и он должен был соблюдать демократические правила, по крайней мере внешне, и учитывать, что война 2008 года еще не зарубцевалась и подавляющее большинство населения выступает за сближение с ЕС и НАТО.

Теперь Иванишвили, очевидно, хочет покончить с этим состоянием неопределенности, он больше не хочет лавировать между Западом и Россией, он намерен сделать выбор в пользу Москвы. Парламентские выборы в октябре могут стать последними свободными и честными выборами в Грузии, после чего Иванишвили, опираясь на свой аппарат власти и поддержку Москвы, получит шанс превратить Грузию в авторитарное государство, в значительной степени подчиненное российским интересам.

Иванишвили не раз уже шокировал прозападные круги в Тбилиси пророссийскими заявлениями. В апреле он пожаловался, в частности, на то, что НАТО и ЕС рассматривают Грузию и Украину как «пушечное мясо» и что они или те, кто стоит за ними, и втянули Украину в конфликт с Россией. Представители американского правительства заявили, что Вашингтон готовит санкции против Бидзины Иванишвили, коль скоро он хочет свернуть страну с демократического пути и передать ее под власть России. Есть информация, что Иванишвили открыл российским олигархам путь на рынок Грузии и что он контактировал с российскими спецслужбами. В своей речи в апреле 2024 года Иванишвили заявил также, что после победы на выборах он «накажет партию Саакашвили за все её преступления против грузинского народа». В то же время он пообещал, что Грузия вступит в ЕС в 2030 году.

От октябрьских выборов зависит очень многое, однако маловероятно, что Грузия в одночасье превратится в зависимую от России автократию. В Грузии уже два десятилетия как существует активное гражданское общество, которое не позволит отнять у себя политические права и свободы. Борьба между различными политическими силами, скорее всего, продолжится, даже если на выборах и победит «Грузинская мечта». Что будет дальше в Грузии, зависит также и от того, как будет развиваться война в Украине. Если Россия одержит победу, то нарратив Иванишвили станет еще более привлекательным, мол, противиться воле России опасно для жизни, Россия остаётся центральным игроком в регионе и Грузия должна ей подчиниться. Если же, напротив, Россия проиграет, то привлекательность России как геополитической точки опоры, скорее всего, снизится даже для лагеря сторонников Иванишвили».

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«Российскому Красному Кресту рады в Женеве»

Как пишет швейцарская газета «Ле Тан», «обвинения, выдвинутые против Российского Красного Креста (РКК) в начале этого года, были весьма тяжелыми и вызывающими тревогу: участие в «перевоспитании» депортированных украинских детей, работа в российских воинских частях, поддержка организаций в сфере «патриотической» пропаганды. Вся эта деятельность четко запрещена Международной федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца (Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung / Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge / МФОККиКП), и она могла бы стать основанием для санкций.

Однако внутренний аудит, проведенный МФКК, организацией со штаб-квартирой в Женеве, показал, что, оказывается, причин для исключения российской организации из федерации нет, тогда как в случае с Белорусским Красным Крестом годом ранее такие основания нашлись. Таким образом, Российский Красный Крест и его президент Павел Савчук смогут принять участие в конце октября 2024 года в 34-й Международной конференции этого движения. Украинская сторона уже выразила свое недоумение. При этом вопрос о массовой и незаконной депортации украинских детей особо «чувствителен» не только для Киева, но и для Владимира Путина: именно за это военное преступление ему МУС и выписал ордер на арест.

Группа мониторинга, созданная МФОККиКП, строго говоря, не проводила расследования (фактов нарушений РКК положений, на основе которых работает МФКК), она просто представила рекомендации, которые тем не менее вполне удовлетворили руководство Федерации. «В настоящее время Российский Красный Крест, консультируясь с МФКК, разрабатывает комплексную политику защиты детей, политику добросовестного партнерства и анкету для оценки добросовестности своих партнеров», — поясняется в пресс-релизе Группы мониторинга от 26 сентября 2024 года. Эта же группа утверждает, что, конечно, РКК нужно было бы еще поработать над кодексом своего поведения, но ничего плохого в ее деятельности на оккупированных или аннексированных территориях нет: «Гуманитарный императив должен превалировать над открытыми и сложными политическими вопросами». Вывод: «Российский Красный Крест остается членом Международной федерации».

Участие в «перевоспитании» депортированных украинских детей, работа в российских воинских частях, поддержка организаций в сфере «патриотической» пропаганды. Вся эта деятельность четко запрещена Международной федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

В марте прошлого года на основе утечки документов из администрации президента России (KremlinLeaks) международный консорциум журналистов опубликовал подробное расследование, указывающее на причастность Российского Красного Креста к государственному пропагандистскому аппарату, идейно обеспечившему развязывание Кремлем войны в Украине. Выяснилось, что его президент Павел Савчук является сотрудником созданного Путиным Общероссийского Народного фронта, организации, находящейся под международными санкциями и являющейся владельцем торговой марки Z, символа агрессии. А между тем в отношении Белорусского Красного Креста МФКК поступила иначе.

Обвиненный в участии в незаконной депортации украинских детей генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, по словам пресс-секретаря МФОККиКП Томмазо Делла Лонга, был «признан виновным в том, что он действовал в нарушение Основополагающих принципов Движения Красного Креста». Как можно объяснить такую разницу? Есть версия, что отстранение (от работы в МФКК) государства, находящегося в состоянии войны, могло бы усложнить условия доступа сотрудников МККК на украинские территории, находящиеся под российской оккупацией. В СМИ уже проходила информация о том, что Владимир Путин планирует вообще вышвырнуть МККК оттуда и заменить его Российским Красным Крестом. В ближайшие несколько дней в Женеве должны состояться встречи представителей Украины и МФОККиКП для разъяснения сложившейся ситуации».

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«Если бы Путин хотел этого, мы все уже были бы в состоянии ядерной войны»

Ряд газет Швейцарии реагируют на очередные угрозы из Москвы применить ядерное оружие. «Подобные угрозы со ссылкой на российский ядерный арсенал то и дело звучали из России вскоре после начала агрессивной войны в феврале 2022 года, в основном от самого Путина, а затем всё чаще от его пропагандистов. Обычно это происходило всякий тогда, когда Запад обсуждал поставки новых вооружений в Украину. Раз за разом Москва проводила красные линии, и раз за разом они пересекались. Но Путин пока так ни разу и не реализовал свои угрозы. НАТО и большинство наблюдателей на Западе также считают, что новые угрозы — это попытка помешать западным ядерным державам помочь Украине».

Таково мнение популярной газеты «Тагес-Анцайгер», которая затем ссылается на мнение Густава Гресселя (Gustav Gressel), эксперта по России из НИИ European Council on Foreign Relations. «Если бы Путин действительно серьезно относился к тому, что он сам говорит, то мы бы уже давно были в состоянии ядерной войны. Например, по мнению России, четыре украинские области — Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская, а также Крым — являются российской территорией. Поэтому даже оборонительное присутствие там украинских войск означало бы нападение на Россию при поддержке США. Но хорошо, что ядерная доктрина России всегда была довольно-таки гибкой.

Бункер в подвале швейцарского жилого дома «на случай ядерной войны»: сегодня в таких помещениях часто хранятся винные коллекции. swissinfo.ch

Неслучайно, что выступление Путина на Совете безопасности России (в ходе которого прозвучали очередные ядерные угрозы) состоялось незадолго до встречи президента США Джо Байдена с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Она должна была должна пройти в США в этот четверг (26 сентября 2024 года). В ходе данной встречи В. Зеленский в очередной раз должен был попросить разрешение применять западное оружие дальнего радиуса действия (по целям в России). По мнению Густава Гресселя, это было бы правильно и важно: «Агрессивная война России незаконна и нелегитимна. Украина имеет право на все законные средства обороны, так же, как и все государства имеют право по Уставу ООН поддержать Украину». Ответ Путину пришел и из Украины: «Кроме ядерного шантажа у России больше не осталось никаких других инструментов запугивания мира, однако (эта) попытка запугивания (опять) не сработает». Об этом написал в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак».

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 30 сентября 2024 года. А пока удачной новой недели и приятного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.