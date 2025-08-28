Как юноша из Эмменталя открыл искусство фаненшвинген

Юный фаненшвингер (Fahnenschwinger) Александр Вегмюллер (Alexander Wegmüller) живёт в деревне Хаймисбах (Heimisbach) в Эмментале (Emmental), кантон Берн. Он учится в средней школе города Сумисвальд (Sumiswald) и вскоре намерен начать обучение по профессии механика сельскохозяйственных машин. Thomas Kern / Swi Swissinfo

В свободное время Александр занимается фаненшвингеном (Fahnenschwingen) — одним из старинных швейцарских обычаев, суть которого заключается в искусном вращении и жонглировании флагом.

Для многих молодых швейцарцев сегодня эта традиция кажется чем-то из прошлого, но Александр думает иначе. В один из летних уикэндов мы сопровождали его от родного двора до сцены Бернского кантонального праздника музыки и пения в стиле йодль (Bernisch Kantonales Jodlerfest) в Лёнке (Lenk) и Санкт-Штефане (St. Stephan), где он участвовал в соревновании фаненшвингеров. Праздник Bernisch Kantonales Jodlerfest Lenk & St. StephanВнешняя ссылка проходил с 20 по 22 июня 2025 года.

В ожидании своего выхода Александр держится в стороне, рядом с отцом. Он явно нервничает: плечи напряжены, движения резки, взгляд упирается куда-то в потолок. Осталось всего несколько минут. И вдруг ведущий произносит его имя — момент, которого он ждал и которого боялся. На часах 17:36. Александр закидывает древко флага на плечо и шагает к площадке для выступлений — синему ковру, в центре которого нанесены два концентрических круга. На лице нет ни тени волнения, но внутри него бушует буря эмоций. Он крепко сжимает древко правой рукой, левая покоится на бедре. В зале звучат переливы йодля, а за его спиной возвышается изображение идиллического горного пейзажа.

Последний взгляд — на положение ног, идеально выверенных по центру внутреннего круга, — и он начинает. Первые фигуры просты и даются ему безупречно: флаг мягко колышется в воздухе, переходя из руки в руку. Но затем, во время одного из бросков, что-то идёт не так: флаг выскальзывает и падает на пол. Мгновение кажется вечностью. Александр поднимает флаг и, не выказывая никаких эмоций, продолжает своё выступление.

предыдущий следующий Утро в Хаймисбахе: Александр Вегмюллер (Alexander Wegmüller) начинает день с привычных забот по хозяйству, кормя коз на семейном подворье. Thomas Kern / Swi Swissinfo Надпись «Никакой рекламы» — напоминание о деревенском порядке и простых правилах. Thomas Kern / Swi Swissinfo В комнате Александр готовится к поездке, сосредоточенно обдумывая предстоящий день соревнований. Thomas Kern / Swi Swissinfo Ему помогают поправить воротник традиционного костюма, чтобы он выглядел безупречно. Thomas Kern / Swi Swissinfo На горном склоне неподалёку развивается швейцарский флаг — символ традиций, которые вдохновляют юного фаненшвингера. Thomas Kern / Swi Swissinfo Уже в костюме, Александр улыбается, готовясь к встрече с друзьями и зрителями праздника. Thomas Kern / Swi Swissinfo Вместе с другом он направляется к месту проведения Бернского кантонального праздника йодля (Bernisch Kantonales Jodlerfest). Thomas Kern / Swi Swissinfo На площади установлен большой деревянный крест с названием деревни — точка встречи участников. Thomas Kern / Swi Swissinfo В ожидании выступления Александр разговаривает с другими участниками, обмениваясь последними советами. Thomas Kern / Swi Swissinfo Этот праздник — приглашение прикоснуться к старинному искусству жонглирования флагами. Thomas Kern / Swi Swissinfo Первое движение — флаг поднимается высоко над головой, плавно описывая дугу на фоне горного пейзажа. Thomas Kern / Swi Swissinfo Старинная традиция в цифровую эпоху. Thomas Kern / Swi Swissinfo Сидя на сложенных в штабель дровах с телефоном в руке, он на несколько минут погружается в бескрайние просторы интернета. Thomas Kern / Swi Swissinfo Мгновение в движении — флаг с белым крестом взмывает в воздух, подчиняясь точному ритму искусства фаненшвинген. Thomas Kern / Swi Swissinfo Пауза перед выступлением — Александр в традиционном костюме среди зрителей фестиваля. Thomas Kern / Swi Swissinfo Концентрация и готовность — Александр с флагом в руках, готовясь к первому взмаху. Thomas Kern / Swi Swissinfo Финальный жест — Александр завершает программу уверенной позой, удерживая флаг на фоне альпийских вершин. Thomas Kern / Swi Swissinfo Картина 1

За три минуты он должен выполнить 12 элементов, чередуя левую и правую руку: Beinwelle, hoher Überschlag, Kopfwelle, Beinumschwung, offener Überwurf и другие. Произнесённое председателем жюри слово «Gut» означает, что его время истекло. Несколько секунд Александр остаётся неподвижным, держа флаг горизонтально рядом с собой. Затем кладёт его на правое плечо и широким шагом покидает сцену. Зал аплодирует, Александр едва заметно улыбается. Следуют рукопожатия и дружеские похлопывания по плечу. Его комментарий лаконичен: «Могло быть и хуже».

Как устроен фаненшвинген (Fahnenschwingen) — правила и порядок выступлений Продолжительность и формат

Каждое выступление длится 3 минуты. Участник или участница могут выступать индивидуально или в дуэте.

Начало и окончание программы обозначает председатель жюри (Obmann), громко произнося слово «Gut» («Хорошо»). Использование рук

Все движения должны выполняться как правой, так и левой рукой.

Та рука, которая в данный момент не используется, должна находиться в положении отдыха — опираться на бедро. Пространство и движения

Участник работает внутри двух концентрических кругов:

внутренний круг — диаметр 60 см;

внешний круг — диаметр 150 см.

Запрещено выходить за пределы внешнего круга, поднимать пятки от земли или делать шаги вперёд — за это начисляются штрафные баллы.

Флаг не должен касаться тела или земли и всё время должен оставаться открытым и в движении.

Обязательно выполнение как минимум двух высоких бросков (Hochschwünge, «высокие взмахи»), выбранных из 49 официально утверждённых вариантов. Требования к флагу

Стандартные размеры: 120 × 120 см.

Для девушек и юношей допустимы размеры: 80 × 80 см или 100 × 100 см.

Флаг должен быть либо кантональным, либо национальным швейцарским. Жюри и система оценок

Жюри состоит из трёх членов, включая председателя (Obmann).

Оцениваются следующие элементы: техника и точность движений, положение в круге, устойчивость, корректность шагов, выполнение бросков обеими руками, сложность элементов, высота бросков, а также общая техническая уверенность. По итогам присуждаются баллы от 0 до 30. Подробнее по ссылке.Внешняя ссылка

Мы в Санкт-Штефане (St. Stephan) — деревне в нескольких километрах от Лёнка (Lenk) в регионе Верхний Зимменталь (Obersimmental), примерно в 60 километрах к югу от Берна. Здесь в 2025 году прошёл Бернский кантональный фестиваль йодля (Bernisch Kantonales Jodlerfest) — событие, собравшее исполнителей йодля, музыкантов, играющих на альпийском роге (Alphorn), а также фаненшвингеров (Fahnenschwinger) — участников и участниц этого традиционного швейцарского искусства — со всей страны.

Для Александра это был день дебюта. Раньше он не раз бывал на подобных мероприятиях вместе с мамой Хайди, папой Мануэлем и сестрой Николь, но всегда в роли зрителя. «Я начал тренироваться за год до этого события, — рассказывает 15-летний Александр по дороге в деревню Санкт-Штефан. — На то, чтобы освоить движения, жесты и захваты флага ушли многие часы».

Во время конкурса каждый участник может выступать индивидуально или в паре перед жюри из трёх человек. Фаненшвингер (Fahnenschwinger) — флагоносец — надевает традиционный костюм и должен представить определенную последовательность фигур и бросков.

Исторические истоки искусства фаненшвинген (Fahnenschwingen) Современные исследования опровергают всё ещё распространённую в Швейцарии гипотезу о том, что искусство жонглирования флагами (Fahnenschwingen) возникло благодаря швейцарским солдатам-наёмникам, служившим при дворах европейских монархов и в армиях иностранных государств. Они, якобы, и принесли такую манеру обращения со знаменами на родину, положив начало этой традиции. Однако архивные документы показывают, что уже до завершения истории регулярной швейцарской наёмной военной службы за рубежом (примерно между 16 и 18 веками) пастухи из региона Урнерланд (Urnerland, историческая территория современного кантона Ури) практиковали такого рода ритуалы с использованием тяжёлых шёлковых знамен на коротких древках. В 19–20 веках, с развитием современного туризма, такого рода народные традиции в Швейцарии получили новый импульс. В 1910 году Оскар Фридрих Шмальц (Oskar Friedrich Schmalz, 1881–1960), известный как «отец йодля» (Jodlervater) менеджер и композитор, основал в Берне Швейцарский союз йодлеров (Schweizerischer Jodlerverband, SJV), культурную организацию, объединяющую исполнителей музыки в стиле йодль. Начиная с 1922 года в этот союз, наряду с йодлерами и музыкантами, играющими на альпийском роге (Alphorn), входят и фаненшвингеры из Центральной Швейцарии. Источник: по ссылке. Внешняя ссылка

Жюри оценивает точность, разнообразие, скорость, положение участника или участницы в круге, плавность движений, техническое мастерство, особенно при высоких бросках и ловле флага на лету. «Тут нужны концентрация, координация и хорошее чувство равновесия», — поясняет Мануэль, отец Александра. «Но мы маленькая семья, для нас важнее быть вместе, чем гнаться за результатом». Александр живёт в Хаймисбахе (Heimisbach), в самом сердце сырного региона Эмменталь (Emmental, кантон Берн). Их дом и конюшня стоят на вершине холма с видом на окрестные луга и леса.

«Футбол и хоккей меня не привлекают, — говорит он. — А вот размахивать флагом я люблю, даже если одноклассники и считают это пустой тратой времени. Для меня же это — традиция и Heimat, Родина, чувство родной земли». Каждую пятницу он вместе с отцом, который увлечён этим же искусством уже более 30 лет, идёт в спортзал, где тренируется со своим другом Яником (Yanic) и другими опытными фаненшвингерами. «Выполнять отдельные фигуры не так уж сложно. Настоящее искусство — соединить их в единый плавный рисунок, используя и правую, и левую руку».

Моторы, книги и козлята

Мир Александра состоит из тракторных моторов, книг и трёх карликовых коз. Через год он закончит среднюю школу и начнёт взрослую жизнь. «Я хочу стать по профессии механиком сельскохозяйственных машин», — рассказывает нам он. После уроков летом он помогает семье в коровнике или на сенокосе, но скорее из чувства долга, чем по зову сердца. Гораздо больше ему нравится погружаться в книги, ухаживать за козлятами или возиться с мотороллером, на котором он ездит в школу и катается по холмам Сумисвальда (Sumiswald). «Хотел бы его „прокачать“, да родители не разрешают», — признаётся он.

Пока он не слишком разбирается в двигателях, но уверен, что после учебы в профтехучилище он будет знать гораздо больше. А пока ограничивается тем, что смазывает и приводит в порядок старинные сельскохозяйственные машины культовой швейцарской марки Schilter, которые бережно хранит его отец.

Вернёмся в Санкт-Штефан. После выступления Александр наконец-то может насладиться совместным семейным отдыхом. На празднике йодля он чувствует себя как дома. Его окружают флагоносцы, певцы и певицы, музыканты, играющие на альпийском роге, — все в традиционных швейцарских костюмах. Сидя на сложенных в штабель дровах с телефоном в руке, он на несколько минут погружается в бескрайние просторы интернета. Потом убирает смартфон в карман брюк и возвращается в свой мир: свёрнутый швейцарский флаг висит у него на боку, а на сердце становится легко от весёлых мелодий и песен.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.