Alexander e seu batismo da bandeira

Alexander Wegmüller tem 15 anos. Sonha em se tornar mecânico de máquinas agrícolas, mas não trabalhar como agricultor. No tempo livre joga Hornussen e pratica outras tradições suíças. Thomas Kern / Swi Swissinfo

Mergulhe no universo dos lançadores de bandeira, os "Fahnenschwingen", assim como a luta livre suíça, o canto alpino e o corne dos alpes. Conheça Alexander, um jovem de 15 anos da região do Emmental, apaixonado por automobilismo e encantado pelo folclore helvético.

9 minutos

Alexander se isolou em um canto com seu pai. Ele está visivelmente nervoso. Ele se move de forma brusca, com o olhar fixo no teto. Faltam apenas alguns instantes para a sua entrada. Finalmente, o locutor anuncia a sua vez e põe fim à sua espera ansiosa.

São cinco e meia da tarde. Alexander carrega o mastro da bandeira no ombro e marcha em direção à área de apresentação: um tapete azul com dois círculos concêntricos no meio. Seu rosto não demonstra nenhuma agitação, mas por dentro ele está passando por uma tempestade de emoções. Ele segura o bastão com a mão direita, enquanto a esquerda está apoiada no quadril. Ao fundo, podem ser ouvidas as notas de um “iodelei”, o tradicional canto alpino. Atrás dele, há uma pintura de uma bucólica paisagem montanhosa.

Uma última olhada na posição de seus pés, perfeitamente centralizados no menor círculo, e então sua apresentação começa. As primeiras evoluções são fáceis e ele consegue se sair bem. A bandeira se agita no ar e passa de uma mão para a outra. Mas então, durante um arremesso, algo dá errado: a bandeira escapa dele e vai parar no chão. Um instante que parece durar uma eternidade. Alexander a pega e, sem demonstrar nenhuma reação, retoma o lançamento da bandeira.

Anterior Próxima Antes que Alexander e sua família possam ir ao festival de canto do Cantão de Berna, ele precisa cuidar de suas três cabras. Thomas Kern / Swi Swissinfo A caixa de correio da família Emmental. Alexander herdou de seu pai o entusiasmo por agitar bandeiras. Thomas Kern / Swi Swissinfo Alexander não tem certeza se aprecia a atenção dos dois jornalistas. Quando perguntamos se ele está um pouco nervoso, ele responde calmamente que não está. Thomas Kern / Swi Swissinfo Heidi Wegmüller, a mãe de Alexander, ajuda-o a ajustar a camisa e a Hundsbüntel, a gravata do traje tradicional. Thomas Kern / Swi Swissinfo Encontramo-nos na mais bela paisagem que um defensor da bandeira poderia desejar. Colinas verdes até onde a vista alcança, cobertas de árvores aqui e ali. A fazenda é isolada. Para ir à escola, Alexander anda em seu ciclomotor. Thomas Kern / Swi Swissinfo Alexander está quase pronto para partir. Thomas Kern / Swi Swissinfo Na estação de Sumiswald, Alexander encontra seu amigo Yannick. Ele também é um dos agitadores de bandeira que participarão da competição. Thomas Kern / Swi Swissinfo Aguardando o serviço de transporte. Stephan, onde ocorreu a competição de arremesso de bandeiras, e Lenk, o principal local do festival de iodelos do Cantão de Berna. Thomas Kern / Swi Swissinfo A hora da apresentação se aproxima lentamente. Yannick e Alexander conversam com um dos organizadores do evento. Thomas Kern / Swi Swissinfo O panorama alpino pintado foi transportado da escola para decorar a arena dos hasteadores de bandeira em St Stephan. As apresentações dos hasteadores de bandeiras começaram cedo. Alexander e Yannick precisam ser pacientes: a vez deles está marcada para o final da tarde. Thomas Kern / Swi Swissinfo Os três juízes da competição. Um observa os pés, o segundo o corpo e o terceiro julga os arremessos altos da bandeira. Thomas Kern / Swi Swissinfo A família e os amigos filmam as apresentações de três minutos dos balançadores de bandeira com seus smartphones. Nos vídeos, eles podem ver os erros e observar os movimentos e a execução dos arremessos individuais. Thomas Kern / Swi Swissinfo A pasta de um dos membros do júri. Encontrar novos recrutas, especialmente jovens, é uma das maiores dificuldades para os arremessadores de bandeiras. Thomas Kern / Swi Swissinfo Em trajes tradicionais e usando um boné da máquina Aebi – sejam quais forem os interesses, o smartphone é o acessório que todos os adolescentes têm em comum. Thomas Kern / Swi Swissinfo O atirador de bandeiras não pode se dar ao luxo de ser descuidado, nem se deixar levar pelas emoções. Na melhor das hipóteses, durante a apresentação, os pés nunca saem do círculo de 60 cm. Thomas Kern / Swi Swissinfo A tensão é palpável e Alexander tenta se distrair um pouco dando uma volta na marquise vizinha. Thomas Kern / Swi Swissinfo Finalmente chega sua vez. Após o primeiro arremesso, ele pega a bandeira com elegância. No entanto, seu desempenho não é isento de erros. O momento tão esperado dura um instante e já é hora de enrolar a bandeira. Thomas Kern / Swi Swissinfo A posição final correta de uma apresentação. Thomas Kern / Swi Swissinfo Cenário 1

Em três minutos, ele precisa fazer 12 movimentosLink externo, usando as mãos esquerda e direita alternadamente: “Beinwelle”, “hoher Überschlag”, “Kopfwelle”, “Beinumschwung”, “offener Überwurf” são os nomes em dialeto suíço-alemão. O “Gut” pronunciado pelo juiz principal marca o fim de seu tempo. Por alguns segundos, Alexander permanece imóvel, com a bandeira pendurada horizontalmente ao seu lado. Em seguida, ele a coloca em seu ombro direito e, a passos largos, deixa o palco. A plateia aplaude e ele exibe um sorriso. Seguem-se apertos de mão e tapinhas nas costas. Seu comentário é lacônico: “Poderia ter sido pior”.

Regras básicas Duração e modalidade – Cada apresentação dura três minutos, individualmente ou em dueto. – A apresentação começa e termina quando o líder exclama “Gut”. – Todos os movimentos devem ser executados tanto com a mão direita quanto com a esquerda. Espaço e movimentos – O agitador da bandeira se move em um círculo. Círculo interno: 60 cm de diâmetro; círculo externo: 150 cm de diâmetro. – Não é permitido sair do círculo, nem levantar os calcanhares ou dar passos à frente (penalidade). – A bandeira não deve tocar o corpo ou o solo e deve permanecer aberta e em movimento o tempo todo. – A mão que não estiver sendo usada deve permanecer apoiada de lado em uma posição de descanso. – Pelo menos dois “Hochschwünge” (arremessos altos) devem ser mostrados, escolhidos entre os 49 movimentos regulamentaresLink externo. Características da bandeira Tamanho padrão: 120 x 120 cm. Tamanho da bandeira para meninas e meninos: 80 x 80 cm ou 100 x 100 cm. Deve ser uma bandeira cantonal ou suíça. Júri e avaliação O júri é composto por três membros, incluindo um Obmann (chefe do júri). Os jurados observam vários aspectos: técnica e precisão dos movimentos, posição no círculo, passos, equilíbrio, execução correta dos arremessos e uso das duas mãos, dificuldade do exercício, altura dos arremessos, domínio técnico. No final, são atribuídas pontuações de 0 a 30.

Protagonista da primeira vez

Stephan, um vilarejo a poucos quilômetros do resort turístico mais conhecido de Lenk in Obersimmenthal, onde foi realizado o Festival de Iodelei do Cantão de BernaLink externo em 2025, um evento que reuniu yodelers, tocadores de alphorn, agitadores de bandeira e agitadores de bandeira de toda a Suíça.

Para Alexander, esse foi seu dia de estreia. No passado, junto com sua mãe Heidi, seu pai Manuel e sua irmã Nicole, ele já havia participado de inúmeros eventos semelhantes, sempre como espectador. “Comecei a praticar há um ano para me preparar para esse evento”, diz o garoto de 15 anos sobre a viagem para St. Foram gastas longas horas aprendendo movimentos, gestos e pegadas.

Uma das poucas bandeiristas presentes na competição pintou as unhas com a bandeira suíça e alguns brasões cantonais. Thomas Kern / Swi Swissinfo

Durante a competição, cada participante pode se apresentar sozinho ou em duplas diante de um júri de três membros. O Fahnenschwinger, o porta-bandeira, usa trajes tradicionais e deve apresentar uma sequência de figuras.

O júri avalia a precisão, a variedade, a velocidade, a posição, a fluidez do movimento e o domínio técnico, especialmente em lançamentos altos e na recuperação da bandeira em tempo real. “É preciso concentração, coordenação e um bom senso de equilíbrio”, explica Manuel, pai de Alexander. “Somos uma família pequena e o fato de estarmos juntos é mais importante do que o resultado.”

Quando surgiu o “Fahnenschwingen”? As pesquisas mais recentes refutam a teoria, ainda muito difundida na Suíça, de que o arremesso de bandeiras teve origem no período em que os soldados suíços prestavam serviço mercenário para potências estrangeiras europeias. Em vez disso, há documentos históricos que mostram que, mesmo antes do retorno dos mercenários (entre os séculos 16 e 17), os pastores de Urnerland praticavam o arremesso de bandeiras com bandeiras de cabo curto feitas de seda pesada. Com o desenvolvimento do turismo entre os séculos 19 e 20, as tradições folclóricas suíças receberam um novo impulso. Em 1910, Oskar Friedrich Schmalz fundou a Swiss Yodelling Association (SJV) em Berna, que, a partir de 1922, também incluiu os agitadores de bandeiras alpinas da Suíça central, juntamente com os jodlers e tocadores de alphorn. (Fonte: Associação dos Lançadores de Bandeira do Nordeste da SuíçaLink externo)

O mundo de Alexander

Alexander mora em Heimisbach, no coração do Emmental. A casa e o estábulo estão localizados no topo de uma colina com uma bela vista. “Futebol e hóquei não me interessam”, diz ele. “Em vez disso, gosto de balançar a bandeira, mesmo que meus colegas de classe considerem isso uma perda de tempo.

Em vez disso, para mim, significa tradição e Heimat“. Com seu pai, que cultiva essa paixão há mais de 30 anos, ele vai todas as sextas-feiras à noite ao ginásio do vilarejo, onde treina com seu amigo Yanic e outros adultos que agitam a bandeira. “A execução das figuras individuais é relativamente simples. A verdadeira dificuldade está em conseguir uni-las harmoniosamente, usando tanto a mão direita quanto a esquerda”.

O mundo de Alexander consiste em motores, livros e três cabras. Daqui a um ano, ele terminará a escola obrigatória e o mundo do trabalho estará esperando por ele. “Quero me tornar um mecânico de máquinas agrícolas”, diz ele. Depois da escola e durante o verão, ele ajuda a família no celeiro ou na produção de feno. Ele faz isso mais por obrigação do que por paixão.

Ele prefere se perder entre as páginas de um livro, cuidar de suas cabras ou consertar a motocicleta com a qual vai à escola ou passeia pelas colinas ao redor de Sumiswald. “Eu gostaria de fazer isso, mas meus pais não me deixam”, diz ele, acrescentando que, no momento, ainda não sabe muito sobre motores, mas que saberá mais depois de seu aprendizado. Por enquanto, ele se limita a lubrificar os veículos agrícolas Schilter antigos de seu pai.

Após a apresentação, partimos para Lenk, para ouvir os coros de jodel e talvez até cantar. Thomas Kern / Swi Swissinfo

De volta a St. Stephan. Após a apresentação, Alexander pode finalmente aproveitar o passeio em família. Durante o festival de canto, ele se sente em casa.

Ele está cercado por agitadores de bandeiras, cantores de yodel, cantores de yodel e tocadores de alphorn, todos em trajes tradicionais. Sentado em uma pilha de madeira, com o celular na mão, ele se perde por alguns minutos no labirinto da internet. Em seguida, ele coloca o celular de volta no bolso da calça e retorna ao seu mundo. A bandeira suíça enrolada ao seu lado e uma música de fundo.

Adaptação: Alexander Thoele

