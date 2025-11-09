Поющий водитель автобуса Сэми: каждый рейс – новый концерт

«Хочу сделать вам подарок: песню, — говорит Сэми пассажирам. — Если вам понравится — возьмите его с собой, а если нет — оставьте в автобусе». SWI swissinfo.ch / Céline Stegmüller Céline Stegmüller / Swissinfo

Водитель почтового автобуса Сэми Цумбрунн (Sämi Zumbrunn) превращает каждый свой рейс в незабываемое музыкальное путешествие. Йодль из Швейцарии, как мы надеемся, вскоре будет внесён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО — и кто, как не Сэми, лучше всего годится на роль посла этой древней швейцарской традиции? Репортаж из региона Бернского Нагорья.

10 минут

Звенит звонок — уроки в школе на сегодня закончены, дети толпятся на остановке в ожидании жёлтого почтового автобуса. Кто в Швейцарии не знает его? Эти автобусы совершают поездки даже в самые отдалённые уголки страны, обслуживая маршруты, важные в социальном смысле, но нерентабельные с экономической точки зрения. Особенно в горах такие автобусы часто перевозят детей из отдалённых хуторов в школу и обратно.

Но этот автобус — особенный. Стоит ему ещё только появиться в отдалении на улице, как дети на остановке уже радостно машут руками и улыбаются. Ещё бы — ведь за рулём сидит не кто-нибудь, а сам Сэми, поющий водитель. Мальчик в полосатой рубашке с типичным ранцем, на котором изображены коровы, едва поднявшись в автобус, звонко спрашивает: «Сэми, споёшь нам йодль?» Он повторяет просьбу ещё дважды — водитель будто колеблется, не решаясь сразу начать. Но вот все туристы и школьники заняли свои места, осторожно, двери закрываются — и Сэми наконец берёт первую ноту.

Разговоры мгновенно смолкают. Песня льётся свободно, она столь же просторна и привольна, как и горы и долины, проплывающие за окнами автобуса. А потом — короткая тишина, за которой следуют аплодисменты, одобрительные возгласы, свистки. Ещё один рейс — и ещё отнюдь даже не одно покорённое сердце. Сегодня Сэми обслуживает маршрут между городом Бриенц (Brienz) и перевалом Брюниг (Brünigpass), у подножия горы Хаслиберг (Hasliberg).

«Таков уж я. Мне просто нравится делиться со всеми своей страстью к пению и йодлю», — рассказывает Сэми Цумбрунн. Его автобус как раз подъезжает к остановке у этнографического музея под открытым небом «Балленберг» (Ballenberg). Во время короткой остановки он пьёт ледяную воду из фонтана: в Швейцарии это нормально, здесь воду из-под крана подают даже в ресторанах, потому что она ничуть не уступает минералке из бутылки.

Голос в четыре октавы

«Я вырос в фермерской семье в деревне Унтербах (Unterbach) возле Майрингена (Meiringen). Ещё мальчишкой я пел, когда доил коров или пас стадо на альпийском пастбище Хальтенбруннен (Chaltenbrunnen) в долине Райхенбах (Rychenbachtal)», — вспоминает Сэми Цумбрунн, которому недавно стукнуло 62 года. «Дома у нас пели часто и по любому поводу — во время мытья посуды, после ужина, просто на прогулке в горах. Эта связь с животными, с природой и альпийскими ландшафтами оставила во мне глубокий след. А когда мне исполнилось 12, я получил в подарок кассету с песнями лучших йодлеров того времени. Я прослушал её, наверное, тысячу раз — и тогда во мне родилось желание стать таким же певцом-йодлером».

Но для начала, как и все прагматичные швейцарцы, Сэми Цумбрунн выучился на плотника и фермера, получив в свои руки надежное ремесло, и только потом в 19 лет он вступил йодлер-клуб региона Рингенберг (Ringgenberg). Дирижёр хора увидел в нем большой потенциал и посоветовал начать брать частные уроки вокала. «Благодаря ежедневным занятиям я развил голос на четыре октавы», — говорит Сэми. Чтобы было понятно: диапазон в четыре октавы — это редкий дар даже среди профессиональных певцов.

Показать больше

Показать больше История Когда и почему в Швейцарии и в других странах запрещали петь хором? Этот контент был опубликован на Пандемия поставила крест на хоровом пении, и это при том, что такой формат музицирования — истинная скрепа Швейцарии. Читать далее Когда и почему в Швейцарии и в других странах запрещали петь хором?

Для йодлера же это особенно впечатляющее достижение: искусство пения в стиле йодль основано ведь на резком переходе между грудным и фальцетным регистрами. Такая выдающаяся вокальная гибкость позволяет Сэми свободно исполнять как мощные горные «переклики», так и тонкие мелодические фразы, что делает его пение по-настоящему уникальным. Его первый выход на сцену на фестивале йодля состоялся уже 40 лет назад. «Тогда я получил высший балл», — добавляет он с едва скрытой гордостью. Это была только первая из множества наград, которые ему ещё предстояло завоевать в будущем.

«Поющий водитель автобуса»

Свою водительскую карьеру Сэми Цумбрунн (Sämi Zumbrunn) начал в те же годы: сначала водил молоковоз, потом — туристический автобус. Эта работа позволила ему ежедневно встречаться с самыми разными людьми, позволив завязать тесные связи с туристической отраслью — одной из опор экономики Бернского Нагорья (Berner Oberland). Со временем Сэми Цумбрунн стал своеобразным послом города Гриндельвальд (Grindelwald), компании «Железные дороги Юнгфрау» (Jungfraubahnen) и Национального офиса по туризму Швейцарии (ведомство Schweiz Tourismus). Он объехал полмира — и везде с ним был его любимый йодль. «Музыка говорит на универсальном языке, который понимают повсюду, потому что она идёт от сердца, — говорит Сэми Цумбрунн. — Она способна строить мосты между культурами, ведь музыка сама по себе построена именно и прежде всего на основе гармонии».

Zurück Weiter Сэми живет в классическом бернском шале. SWI swissinfo.ch / Céline Stegmüller Музыкальные мотивы можно встретить в его доме едва ли не на каждом шагу. SWI swissinfo.ch / Céline Stegmüller Bild 1

Bild 2

Повидав огромный мир, Сэми все равно всегда рад снова оказаться на своем ежедневном маршруте между Бриенцем (Brienz) и перевалом Брюниг (Brünigpass). Когда дорога начинает виться серпантином по склонам горы Хаслиберг (Hasliberg), он включает микрофон, приветствует пассажиров бодрым бернским Grüessech! и объявляет, что приготовил для них подарок: песню. «Если вам понравится, заберите её с собой в своем сердце, — шутит он. — А если нет — оставьте в автобусе». Эта сцена повторяется на каждом рейсе. Сначала пассажиры удивляются, потом на их лицах появляется улыбка — смешанная с лёгким изумлением и радостью. Кто-то благодарит при выходе за неожиданный подарок, кто-то, едва сдерживая эмоции, признаётся, что это была «самая прекрасная поездка на почтовом автобусе в моей жизни».

«Мне повезло: я могу совмещать работу со своим увлечением, и люди это чувствуют», — говорит Сэми. А как-то один турист из Чикаго, с которым он познакомился в Гриндельвальде, подтолкнул его сделать следующий шаг. «Каждый месяц он присылал мне письма и всё спрашивал, не записал ли я наконец свой первый диск, — вспоминает Сэми. — И так появилась моя первая пластинка Singing Driver. Диск имел огромный успех, особенно среди японских туристов». Затем у него вышли ещё два альбома. Последний, My Jodlerwäg («Мой путь йодлера»), он выпустил в честь сорокалетия своей творческой карьеры.

Вершины, которые еще предстоит покорить

Тягаться по степени привлекательности со смартфонами сложно даже «поющему водителю», и всё же, когда во время стоянки у вокзала он дарит пассажирам в салоне ещё один запев, всеобщее внимание на некоторое время возвращается к нему, и даже подростки начинают снимать его на телефоны, вероятно, сразу выкладывая видео в социальные сети. Сэми Цумбрунн живёт мечтами. Он уже покорил немало горных вершин, среди них бернские Веттерхорн (Wetterhorn) и Мёнх (Mönch).

«Следующим летом я хочу подняться на Айгер (Eiger), — говорит он. — А ещё я хотел бы выступить в Эльбской филармонии (Elbphilharmonie) в Гамбурге». Мы переспрашиваем, потому что в это сложно поверить — ведь это ни много ни мало один из глобальных храмов мировой музыки. «Да, именно так. Я хочу привнести туда свои горы и свою природу — прямо в концертный зал с видом на Эльбу», — говорит он с твёрдой убеждённостью в выполнимость даже такой мечты.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Культура Молодёжный швейцарский хор: традиции и современность Этот контент был опубликован на Молодежный хор Jutz намерен вытащить йодль из дедушкиного сундука. Сумеет ли он пройти по тонкой грани между традицией и инновацией? Читать далее Молодёжный швейцарский хор: традиции и современность

После короткой кофейной паузы Сэми снова садится за руль. Проходит всего несколько минут — и в салоне вновь звучит йодль. «Хочу сделать вам подарок: песню, — говорит он новым пассажирам. — Если вам понравится — возьмите его с собой, а если нет — оставьте в автобусе». Кто как, а мы покинули его автобус переполненные его песнями, которыми мы потом охотно поделимся со своими родными, друзьями и близкими. Кстати, йодль и в самом деле официально претендует на включение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Соответствующая заявка от Швейцарии была подана ещё в 2024 году, решение ожидается к концу 2025-го.

В Швейцарии этим искусством занимаются более 12 000 певцов и певиц. Несмотря на широкое общественное признание, йодль нуждается в целенаправленной поддержке. Все очень надеются, что позитивное решение ЮНЕСКО даст решающий толчок в плане формирования национальной стратегии сохранения йодля для будущих поколений, в состав которой могли бы войти самые разные образовательные инициативы, меры по поддержке молодых талантов и по повышению общественного интереса к такому удивительному явлению, как пение в стиле йодль.

Показать больше Дебаты Ведёт: Зено Дзокателли Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам! Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся! Присоединяйтесь к дискуссии 55 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

Показать больше

Показать больше Швейцарские странности В поисках исконно швейцарского музыкального инструмента Этот контент был опубликован на Многие связывают с образом Швейцарии альпийский рог, но возник он не в Швейцарии. Так какой же инструмент может считаться исконно-швейцарским? Читать далее В поисках исконно швейцарского музыкального инструмента

Показать больше

Показать больше Культура Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch