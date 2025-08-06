Суд Цюриха не признал «вечное наследуемое гражданство»

Административный суд кантона Цюрих отказал гражданину Австрии в автоматическом получении прав швейцарского гражданства. Почему? Keystone-SDA

Административный суд кантона Цюрих отказал гражданину Австрии в автоматическом получении прав швейцарского гражданства. Редкий случай «практического прошлого», когда швейцарское право вступает в конфликт с аристократическим наследием и родовыми юридическими притязаниями.

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Как указано в решении суда, опубликованном во вторник 5 августа 2025 года, суд не признал данное требование истца обоснованным и мотивировал заявителя пройти стандартную процедуру натурализации (получения гражданства). Тем самым он подтвердил соответствующие предыдущие решения городских властей (Gemeindeamt) и Министерства юстиции и внутренних дел (Direktion der Justiz und des Innern) кантона Цюрих.

Ключевым аргументом суда стало указание на то, что прямое гражданство по наследству невозможно в этом случае по причине утраты соответствующего статуса предыдущими поколениями. Несмотря на то, что бабушке заявителя в 1939 году действительно было предоставлено «вечное гражданство» в одной из швейцарских общин, она автоматически потеряла его в 1961 году при вступлении в брак с гражданином Австрии — в соответствии с действовавшим на тот момент правом.

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Чтобы сохранить гражданство, ей необходимо было официально заявить об этом при заключении брака, чего она не сделала. После этого, как отмечается в судебных материалах, ситуация усложнилась. И бабушка, и мать заявителя впоследствии были натурализованы, однако бабушка не являлась гражданкой Швейцарии на момент рождения своей дочери, а мать — на момент рождения самого заявителя. Таким образом, возможность получения гражданства по рождению исключена: соответствующие условия в линии наследования прав гражданства отсутствуют.

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Заявитель пытался обосновать своё право апелляциями к «уничтожению исторической правовой традиции» и заявил, что заинтересован в том, чтобы «историческое право на гражданство, связанное с его родом, не исчезло в одночасье». Он также ходатайствовал о приобщении к делу исторических материалов, включая досье о гражданстве его рода из городского архива Цюриха, однако суд отклонил их как не имеющие юридической силы.

В решении суда подчёркивается: «Все должны быть равны перед законом, даже предполагаемое законно приобретённое право (wohlerworbenes Recht) должно соответствовать действующему законодательству». При этом суд указал, что заявитель вправе пройти обычную процедуру натурализации, так же, как это ранее сделали его мать и бабушка. Не согласившись с таким постановлением, заявитель направил жалобу в Федеральный суд в Лозанне (Bundesgericht), который должен будет окончательно разрешить дело.

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