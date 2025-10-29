Кто в Швейцарии боится искусственного интеллекта?

Агитационный плакат против «цифровой принудиловки». Keystone / Peter Klaunzer

Социологические исследования регистрируют в Швейцарии факт заметного усиления скепсиса в отношении систем на основе искусственного интеллекта (AI). Основные опасения связаны с ненадлежащим использованием личных данных пользователей частными компаниями айти-сектора.

9 минут

В какой-то степени это обстоятельство способно объяснить, почему на недавнем референдуме против введения электронных удостоверений личности проголосовала едва ли не половина тех, кто пришел на избирательные участки.

Символ технологических опасностей

Электронные удостоверения личности (e-ID) были одобрены в Швейцарии лишь очень небольшим большинством голосов граждан, что стало отражением весьма осторожного отношения общества к цифровым инновациям. Согласно итогам ряда социологических исследований, эта сдержанность распространяется в том числе и на искусственный интеллект (AI/ИИ) в самом широком понимании. Именно ИИ в какой-то степени стал в стране символом технологических опасностей, связанных с этим инструментом: он воспринимается как очень мощное, но совершенно непрозрачное по своей природе явление, к тому же находящееся под контролем крупных международных корпораций.

На это указывает, например, исследование Smart and HumanВнешняя ссылка авторитетного швейцарского Института им. Готлиба Дуттвайлера (Gottlieb Duttweiler Institute, GDI). Большинство из 3000 опрошенных им в Швейцарии, Германии и Австрии респондентов считает, что искусственный интеллект изменит их жизнь к худшему, тогда как основную выгоду получат глобальные компании — за счёт дальнейшей автоматизации производства, повышения производительности труда и снижения заработной платы сотрудников. Респонденты также выражают сомнение, что бизнес будет способен использовать AI «ответственно». Возникает вопрос: не стало ли именно это недоверие причиной столь небольшого перевеса сторонников введения в стране системы e-ID?

«Благодаря ИИ и технологиям вроде интернета 5G и облачных сервисов [цифровые] услуги становятся эффективнее, но слияние многих сервисов в единый комплекс инструментов и способов решать те или иные проблемы не всегда несёт с собой только одни плюсы», — отмечает исследователь современных цифровых трендов Джан-Лука Савино (Gian-Luca Savino) из Института им. Готлиба Дуттвайлера. По его словам, высокоразвитые форматы цифровизации, так называемые «агенты», которые предоставляют пользователям доступ к целой экосистеме сервисов и функций, могут использоваться в том числе и для организации слежки за людьми. Яркий пример — китайское сетевое приложение WeChat, с помощью которого в Китае можно делать практически всё: оплачивать покупки, звонить, совершать заказы и так далее. Но одновременно при помощи этого приложения государство осуществляет цензуру и политический контроль за населением.

Где хранятся мои данные?

Подобные примеры злоупотреблений новыми техническими возможностями, о которых часто и громко рассказывают в СМИ, как раз и подпитывают в демократических обществах скепсис в отношении передовых цифровых технологий. «Наши данные показывают, что население обеспокоено, прежде всего, тем, что такие технологии превращают нарушения приватных интересов граждан в обычное дело», — отмечает Джан-Лука Савино. Швейцарцы относятся к ИИ куда более негативно, нежели их соседи в Австрии и Германии: здесь больше людей говорят о чувстве «страха», которое они испытывают, сталкиваясь с искусственным интеллектом.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Почему Швейцария едва не похоронила электронный паспорт? Этот контент был опубликован на Швейцария 28 сентября с минимальным перевесом — 50,4% голосов — поддержала введение электронной идентификационной системы (E-ID). Читать далее Почему Швейцария едва не похоронила электронный паспорт?

«Швейцарцы ожидают от ИИ скорее вреда для общества и видят меньше личной пользы (чем респонденты в сопредельных немецкоязычных странах)», — сообщил нам в электронном письме соавтор указанного исследования GDI, специалист в области анализа потребительского поведения людей Джанлука Шайдеггер (Gianluca Scheidegger). Свою роль также играет доминирование в этой области крупных технологических корпораций. Компании так называемой группы Big Tech располагает данными миллиардов пользователей и использует их по своему усмотрению — в том числе для совершенствования работы сервисных приложений на основе AI.

Внешний контент

Так обстоит дело, например, с ChatGPT и многими другими схожими инструментами. «Сейчас это настоящий Дикий Запад: объём данных, которыми владеют Google и другие корпорации, настолько огромен, что он давно превышает уровень, который общество считает допустимым», — подчёркивает Анди Фитце (Andy Fitze), один из основателей исследовательско-консалтинговой организации Swiss Cognitive. По его словам, искусственный интеллект позволяет корпорациям использовать больше персональных данных и делать это теперь гораздо более эффективно. «Люди осознали это и теперь они хотят чётко знать, где хранятся их данные и как именно они применяются», — поясняет Фитце.

Показать больше

Показать больше Фронтиры исследований Agroscope тестирует интеллектуальные пугала для защиты посевов Этот контент был опубликован на НИИ Agroscope разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, призванную более эффективно отпугивать птиц от сельскохозяйственных угодий. Читать далее Agroscope тестирует интеллектуальные пугала для защиты посевов

По его словам, эпоха, когда персональные данные можно было использовать без ведома их владельцев и без какой-либо компенсации, закончилась. Опасение, что личные данные окажутся в распоряжении крупных технологических компаний, стало одной из главных причин в Швейцарии активной кампании против введения e-ID. Такая система «обернётся финансовым подарком для Big Tech и для их экономики слежки», — утверждалось на сайте гражданского комитета «Нет системе e-ID». «Многие люди начинают сомневаться в целесообразности такой системы уже при самой мысли о том, что их данные могут попасть в чужие руки», — отмечает Ангела Мюллер (Angela Müller), директор AlgorithmWatch CH.

Она приветствует результат голосования, но, по ее мнению, именно этот фактор и привел к тому, что против электронного паспорта проголосовало такое большое количество избирателей. Немаловажную роль играет и демографический фактор: население Швейцарии стареет, сейчас уже в стране около 13% жителей уже старше 65 лет, при этом 19,9% еще не достигли 19 лет. Данные GDI показывают, что именно пожилые швейцарцы меньше всего доверяют инструментам на основе ИИ, при этом именно они составляют наиболее активную часть электората на референдумах в Швейцарии.

В интересах населения

Жители европейских демократий в целом осторожнее относятся к внедрению новых цифровых сервисов. Там, где решения принимаются централизованно и без особых общественных дискуссий, новые технологии вводятся значительно быстрее. Недоверие к передовым цифровым технологиям особенно заметно также в тех демократических странах, где партийная борьба ведётся особенно остро, где велика степень гражданской поляризации и где правительствам приходится прилагать куда больше, чем обычно, усилий для того, чтобы завоевать доверие граждан. «Страны же с прямой демократией, такие как Швейцария, давно уже известны тем, что реформы они реализуют крайне медленно», — отмечает Джан-Лука Савино.

Однако тот факт, что Швейцария движется по пути цифровой революции медленнее многих других стран, вовсе не обязательно является её недостатком. Напротив, именно Швейцария обладает по этой причине наибольшим потенциалом в плане итоговой совместимости цифровых технологий с демократическими принципами общественного устройства. При этом население Швейцарии осваивает новые цифровые сервисы и функции все более активно: более двух третей жителей Швейцарии уже получают госуслуги в цифровом формате. По данным последнего Национального исследования в сфере электронного управления (National eGovernment StudyВнешняя ссылка), это на 4% больше, чем в 2021 году.

Внешний контент

Согласно данным Института Готлиба Дуттвайлера, повышение степени эффективности предоставления госуслуг — это как раз то улучшение, которого население ожидает от систем на основе ИИ в первую очередь. Савино убеждён, что контролируемая государством и более прозрачная, чем раньше, архитектура нового варианта системы e-ID, в рамках которой граждане полностью контролируют свои данные и могут видеть, кто и каким образом получает к ним доступ, поможет им в будущем в большей степени доверять в целом новым технологиям. «Это и станет примером того, как цифровые инструменты могут быть использованы прежде всего в интересах населения», — подчёркивает эксперт.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше

Показать больше Цифровая демократия Швейцарский E-ID и особенности национального законотворчества Этот контент был опубликован на Рассказываем, как цифровое гражданское общество Швейцарии участвовало в разработке системы электронной идентификации личности (E-ID). Читать далее Швейцарский E-ID и особенности национального законотворчества

Показать больше

Показать больше Демократия Наша рассылка на тему демократии Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами. Читать далее Наша рассылка на тему демократии

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch