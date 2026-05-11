СМИ Швейцарии приняли Кодекс ответственного использования ИИ
Швейцарская медиаиндустрия приняла Кодекс поведения с целью обеспечения ответственного использования искусственного интеллекта.
Этот документ является актом саморегулирования отрасли и опирается на Рамочную конвенцию Совета Европы об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права (Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law). Он должен укрепить доверие общества к технологиям на основе ИИ. «Доверие — самый ценный капитал медиа», — заявил Андреа Мазюгер (Andrea Masüger), президент отраслевого объединения немецкоязычных издателей Schweizer Medien (VSM).
Документ был представлен на полях Швейцарского медиафорума в Люцерне. Его поддержали также издатели франкоязычной Швейцарии — ассоциация Médias Suisses, объединение прессы кантона Тичино Stampa Svizzera, частные теле- и радиоканалы, общественная ТРК SRG SSR и национальное информационное агентство Keystone-SDA. Совет по делам прессы (Schweizer Presserat), который также занимается этическими вопросами использования ИИ, оценил эту инициативу позитивно.
Инструмент саморегулирования
В идеале Кодекс должен стать инструментом саморегулирования медиаотрасли в момент, когда все исследования ясно показывают: аудитория настороженно относится к контенту, созданному только при помощи искусственного интеллекта. Этот документ ссылается на Рамочную конвенцию Совета Европы об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права, которую курирующий СМИ министр Федерального совета Швейцарии (правительства) Альберт Рёшти (Albert Rösti) подписал в Страсбурге в конце марта 2025 года.
Главный принцип Кодекса прост: ответственными за опубликованный редакционный контент, независимо от того, был ли он подготовлен человеком или при поддержке систем искусственного интеллекта, остаются медиакомпании и их сотрудники. СМИ обязуются обучать сотрудников работе с ИИ, уделяя особое внимание соблюдению авторского права и противодействию распространению заведомо ложной информации. Кроме того, редакции обязаны соблюдать нормы и правила в сфере защиты персональных данных и прозрачно информировать аудиторию о том, как именно они используют ИИ.
Кодекс также вводит обязательные требования к маркировке материалов, созданных с использованием таких технологий. «Всё это поможет укрепить доверие на рынке массовых коммуникаций», — подчеркнул генеральный директор информагентства Keystone-SDA Ханспетер Келлермюллер (Hanspeter Kellermüller). «Кодекс даёт нам общую основу прозрачного и понятного использования искусственного интеллекта в сфере медиа», — указала и Генеральный директор SRG SSR Сюзанн Вилле (Susanne Wille).
Кодексом предусмотрен двухступенчатый механизм рассмотрения жалоб и обращений. На первом этапе люди, которые захотят задать вопросы или подать жалобу, смогут обращаться в соответствующие подразделения самих медиакомпаний. На уровне второй инстанции, если проблему не удастся урегулировать по соглашению сторон, будет вмешиваться независимый посреднический орган — Ведомство омбудсмена по вопросам применения ИИ. Этот орган будет публиковать ежегодный отчёт.
Знак качества
Кроме того, НИИ изучения рекламного рынка Remp разработал собственный порядок сертификации и особый «знак качества». Они будут доступны всем швейцарским СМИ. Законодательные изменения, необходимые для применения в Швейцарии упомянутой Конвенции Совета Европы, должны быть подготовлены до конца 2026 года. Эта Конвенция стала первым в мире юридически обязательным международным документом в этой сфере. Её цель помочь создать правовые рамки, поддерживающие инновации и одновременно гарантирующие защиту основных прав и свобод человека и гражданина.
Выступая на Швейцарском медиафоруме, президент Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin) призвал СМИ использовать ИИ ответственно и прозрачно. Он подчеркнул, что демократии нужна надёжная информация. «Если искусственный интеллект используется разумно, он может значительно укрепить медиа в качестве одной из опор демократии», — указал Ги Пармелен.
«Швейцарский медиафорум» (Swiss Media Forum — Schweizer MedienkongressВнешняя ссылка) — ежегодное общественное мероприятие с участием лидеров общественного мнения из сфер СМИ, коммуникаций, экономики и политики. Основан журналистами и в настоящее время поддерживается четырьмя ведущими частными медиахолдингами страны CH Media, NZZ, Ringier и TX Group, а также общественной ТРК SRG SSR; кроме того, форум может рассчитывать на поддержку Ассоциации издателей швейцарских СМИ (VSM).
Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
