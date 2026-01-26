Швейцария формирует правила обучения ИИ на защищенном контенте

Журналисты, композиторы, писатели и художники в последнее время в разных странах выражают одинаково резкое недовольство тем, что (и как) системы искусственного интеллекта используют защищённый авторским правом контент для так называемого «обучения». В Швейцарии эта дискуссия уже вышла на парламентский уровень: страна пытается найти баланс между поощрением технологических инноваций и сохранением эффективного механизма защиты прав интеллектуальной собственности.

В настоящее время на рассмотрении в парламенте находится депутатская инициатива (Motion), которая предлагает ограничить деятельность компаний, «обучающих» большие языковые модели (Large Language Models, LLM), запретив им автоматически собирать медиаконтент без предварительного разрешения правообладателей. Как известно, LLM «обучаются» на огромных массивах данных, и некоторые компании в сфере ИИ получают в свой адрес обвинения в том, что они используют для таких целей пиратские копии защищенного контента, тексты, доступные только по платной подписке или в целом контент, защищённый авторским правом.

Представители творческих профессий называют такие действия «прямым хищением». Сегодня ИИ способен писать связные тексты, генерировать изображения и музыку, создавать прочий контент, который почти (но только почти) неотличим от результатов труда людей. Издатели отмечают и другой тренд: люди перестают ходить на сайты и кликать статьи, довольствуясь выдачами контента, формируемыми ИИ. И даже вполне успешные порталы, живущие за счет монетизации охвата и за счет числа кликов, начинают проваливаться в финансовую пропасть.

«То, что делают компании, развивающие ИИ, это современное пиратство. Они крадут наш тщательно подготовленный контент». Таково мнение президента Ассоциации швейцарских медиапредприятий (Verlegerverband Schweizer Medien VSM) Андреа Мазюгера (Andrea Masüger), высказанное им недавно в интервью газете Neue Zürcher Zeitung. Искусственный интеллект сейчас одновременно воспринимается всеми и как благо, и как угрозу для медиа и свободных искусств. Он помогает в поиске информации, генерирует идеи и способствует созданию новых форм контента. Но те же самые LLM, с другой стороны, подвергают привычные бизнес-модели «креативной деконструкции», напоминая о том, что происходило примерно 20 лет назад во время начала эпохи массового скачивания музыки из файлообменных сетей.

Показательным примером в этом смысле был тогда иск группы «Металлика» к компании «Напстер».Внешняя ссылка Грозит ли миру нечто подобное на новом витке технических инноваций? Швейцарские законодатели как раз и пытаются определить сейчас оптимальный путь урегулирования этой проблемы. В декабре 2024 года депутат парламента Швейцарии Петра Гёсси (Petra Gössi) внесла на рассмотрение инициативу, которая фактически запрещает большим языковым моделям собирать данные без предварительного согласия правообладателей. Такая система идёт значительно дальше положений европейского «Регламента об искусственном интеллектеВнешняя ссылка», который возлагает ответственность на создателей контента и уполномочивает их самих вручную закрывать при желании доступ к своему контенту.

Инициатива Петры Гёсси вызвала смешанную реакцию. С точки зрения научного сообщества она носит, скорее, контрпродуктивный характер. Учёные предупредили, что такой закон может вообще поставить крест на развитии исследований в области ИИ в Швейцарии. Появились опасения, что такой режим фактически парализует развитие швейцарской языковой модели Apertus. «Инициатива сформулирована крайне неудачно и демонстрирует непонимание сути проблемы, этот шаг сопоставим с попыткой запретить использование интернета или прекратить импорт компьютеров в Швейцарию», — заявил эксперт по искусственному интеллекту из ETH Zürich и один из руководителей проекта Apertus Иманоль Шлаг (Imanol Schlag) в комментарии порталу Swissinfo.

В итоге было предложено приблизить законопроект к нормам Европейского союза: правообладатели, таким образом, должны получить право использовать механизм opt-out, предоставляющий техническую возможность закрывать доступ к своему контенту. В малой палате парламента Швейцарии компромиссная версия этого законопроекта должна была быть вроде бы рассмотрена ещё до конца 2025 года. Изначальная цель (защита медиа от неконтролируемого использования их материалов) остаётся в силе, но многие депутаты считают, что все детали должен будет подготовить и проработать Швейцарский институт интеллектуальной собственности (Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum / IGE). У юристов страны пока нет единого мнения насчет того, нарушает ли вообще ИИ нормы авторского права?

В действующем законодательстве Швейцарии есть пункт, позволяющий воспроизводить защищенный контент для целей научных исследований, и именно на него и ссылаются сторонники самого широкого допуска ИИ к информации и контенту. Швейцарский юрист Венсан Сальваде (Vincent Salvade) приветствует, однако, вмешательство в эту ситуацию законодателей, подчёркивая, что правовая неопределённость мешает и авторам, и компаниям, развивающим ИИ. «Следовало бы внести ясное уточнение, что использование уже существующих произведений для обучения ИИ должно быть четко отрегулировано нормами защиты авторского права. Проблема в том, что ИИ создаёт артефакты, которые конкурируют с работами людей и отнимают у них долю рынка. Но ведь ИИ способен генерировать контент только благодаря тому, что он ранее обучался на работах, созданных человеком», — указал он в интервью Swissinfo.

Занимая должность заместителя генерального директора швейцарского Общества охраны авторских прав Suisa, Венсан Сальваде выступает за создание системы лицензирования, в рамках которой компании, обучающие системы ИИ, должны будут платить за доступ к релевантным данным. Профессор права Цюрихского университета Флоран Тувенен (Florent Thouvenin) считает, что Швейцарии целесообразнее придерживаться европейского подхода. Он допускает возможность введения обязательного лицензирования, которое позволило бы взимать роялти с компаний, продолжающих использовать защищённые материалы для обучения своих лингвистических моделей.

При этом Флоран Тувенен подчёркивает, что именно специалисты Швейцарского института интеллектуальной собственности и должны проработать новый закон в деталях: «Большинство политиков ведь просто не обладают глубокими знаниями в области авторского права. Это очень сложная, узкоспециализированная сфера». Одновременно он предупреждает, что будущие правовые нормы должны быть достаточно гибкими, с тем чтобы учитывать разнообразные и пока неизвестные варианты применения ИИ в будущем. Свою позицию сформулировала и организация Digital Society — швейцарская некоммерческая структура, отстаивающая цифровые права пользователей.

Она предупреждает, что чрезмерно жесткие нормы и правила могут «создавать ещё больше бюрократии, при этом приносить мало дохода и наносить значительный вред, например, привести даже к тому, что глобальные ИИ-компании просто начнут отворачиваться от Швейцарии». Другие страны уже также ищут способы урегулировать порядок использования ИИ в сфере интеллектуальной собственности: одни хотели бы решить этот вопрос путем правового регулирования (как ЕС), другие путем судебных прецедентов (США). При этом не исключено, что глобальные компании в сфере ИИ будут автоматически избегать юрисдикций с наиболее строгими правилами.

Некоторые юристы, например партнёр швейцарской юридической фирмы Vischer Давид Розенталь (David Rosenthal, кантон Берн), считают, что сами медиа должны в проактивном порядке адаптировать свои бизнес-модели к стремительно меняющейся технологической экосреде. «История показывает, что оборонительные стратегии защиты привилегий редко оказываются успешными перед лицом технологического прогресса», — указал он на сайте своей фирмы.

В апреле 2025 года издательские ассоциации Швейцарии, Германии, Австрии и Люксембурга опубликовали так называемую Цюрихскую декларацию. Они требуют от компаний, развивающих ИИ, прозрачности, точной атрибуции источников, справедливой компенсации за использование защищенного контента, ответственности и равного отношения ко всем медиа. «Без ясных правил, определяющих взаимодействие ИИ с журналистским сообществом и контентом, нынешняя экономическая модель, лежащая в основе журналистики, будет просто разрушена. Права интеллектуальной собственности должны соблюдаться полностью, а защита авторских прав на журналистские материалы — гарантироваться, в том числе, и в цифровую эпоху», — говорится в этом совместном заявлении.

