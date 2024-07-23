Швейцария не будет переселять горные долины

Курирующий экологию федеральный министр Альберт Рёшти возражает тем, кто призывает «оставить опасные регионы страны». Keystone-SDA

После штормовых ливней, гроз, селей и камнепадов, обрушившихся в последние недели на горные долины ряда кантонов Швейцарии, в стране все чаще раздаются голоса в пользу эвакуации из этих регионов всего населения. Курирующий экологию министр Альберт Рёшти (SVP) возражает.

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Министр транспорта, энергетики, окружающей среды и коммуникаций (Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK) Альберт Рёшти отверг призывы к переселению людей из альпийских долин. В интервью газете NZZ am Sonntag, которое было первоначально опубликовано в Интернете в воскресенье 14 июля 2024 года, он сказал, что такое переселение означало бы потерю людьми привычной обстановки.

В такой густонаселенной стране, как Швейцария, «лучшим решением являются защитные меры, это куда более предпочтительный вариант, нежели принудительное переселение людей из долин в города или пригороды», — указал федеральный советник (министр), представляющий консервативную Швейцарскую народную партию (SVP). По его словам, отказ от целых долин или отдельных поселений не может быть стратегией для Швейцарии.

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«В будущем нам следует ожидать увеличения числа смертей от жары. Городам придется приспосабливаться к этому. Тем не менее никто требует от людей покидать города», — сказал Альберт Рёшти. В качестве другого примера он привел бернский квартал «Матте», расположенный прямо на реке Ааре. «Его уже несколько раз в истории полностью затапливало, но никто никогда никого из этого квартала не переселял». При этом, указал далее министр, страна не будет сидеть сложа руки.

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«У нас возникнет больше зон, на территории которых не будет чрезмерной строительной деятельности. Будут приняты дополнительные меры по строительству там, где существует угроза наводнения, соответствующих объектов инфраструктуры. Мы живем в ситуации самых разных потенциальных опасностей, к которым нужно относиться серьезно, принимая превентивные меры. Но природу нельзя контролировать по своему велению, по собственному усмотрению», — сказал А. Рёшти.

«Это как вождение автомобиля — на дороге тоже может многое случиться. Вот почему Вы пристегиваетесь ремнем безопасности и благодарны за то, что в машине предусмотрены подушки безопасности», — добавил министр. Тема переселения некоторых угрожаемых регионов возникла после штормовых ливней, гроз, селей и камнепадов, обрушившихся в последние недели на горные долины ряда кантонов Швейцарии. «В отдельных случаях переселение может оказаться необходимым шагом, но мы, конечно же, не откажемся от целых долинных регионов».

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На это указала в интервью газете NZZ am Sonntag председатель Постоянного Совещания правительств горных кантонов страны (Regierungskonferenz der Gebirgskantone) Кармелия Майссен (Carmelia Maissen). Она также подвергла критике то, как были организованы меры по оказанию помощи пострадавшему населению, и подчеркнула, что «испокон веков условия заселения альпийских долин постоянно менялись, так было в прошлом, так будет и в будущем».

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