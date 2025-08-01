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5-я Швейцария

Президент Швейцарии обратилась к зарубежной диаспоре

В своём обращении к швейцарскому зарубежному сообществу по случаю национального праздника Швейцарии Дня 1 Августа президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер подчеркнула значительное увеличение численности граждан Швейцарии, постоянно проживающих за пределами страны, и указала на то, что они играют важнейшую роль «её неофициальных послов».

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Все больше швейцарцев и швейцарок, проживающих за рубежом, первыми замечают и ощущают изменения в странах своего проживания — перемены, которые рано или поздно затронут и Швейцарию. Об этом заявила президент Швейцарской Конфедерации в своём видеообращении к соотечественникам за рубежом по случаю Национального праздника страны Дня 1 августа. Приводим ее обращение в неофициальном переводе на русский язык.

Дорогие соотечественники за рубежом,

Число граждан Швейцарии, проживающих за пределами страны, уже превысило 820 000 человек — это в два раза больше, чем в 1980-х годах. А значит в мире стало ещё больше людей, которые строят мосты между Швейцарией и другими странами, укрепляя взаимопонимание и сотрудничество между ними. Многие из вас становятся своего рода неофициальными посланниками нашей страны — теми, кто раньше других замечает и ощущает перемены, которые рано или поздно затронут и Швейцарию.

Мы живём в эпоху перемен. Прежняя модель многостороннего взаимодействия на основе максимально свободной торговли постепенно отступает перед политикой силы и протекционизмом. В разных частях света под сомнение ставятся демократические институты и основные гражданские свободы. Всё это порождает неопределённость — в том числе и в нашей стране.

Швейцария, будучи небольшим государством с глубоко интегрированной в мировую экономику народным хозяйством, в полной мере ощущает последствия этих сдвигов. Мы выступаем за устойчивый международный порядок, за мир, демократию, безопасность и открытые рынки. Но объективно наше влияние на глобальные процессы остаётся ограниченным.

Тем не менее я убеждена: Швейцария способна уверенно пройти через эти сложные времена, опираясь на свои сильные стороны и концентрируясь на тех областях, где она может действовать самостоятельно. Наша страна традиционно сочетает демократические и либеральные традиции с инновационностью и открытостью. Именно на этой основе Федеральный совет и ведёт диалог с нашими основными торговыми партнёрами и всеми странами мира.

Государство, которое сохраняет верность собственным принципам, может уверенно участвовать в международных процессах — и делать это в духе солидарности, ответственности и взаимного уважения.

Уважаемые сограждане,

Многие кризисы в мире затрагивают другие страны куда сильнее, чем Швейцарию. Возможно, вы сами сталкиваетесь с ними в вашей стране проживания. Именно поэтому так важно сохранять контакт с дипломатическими и консульскими представительствами Швейцарии — особенно с учётом того, что наше зарубежное сообщество постоянно растёт и охватывает всё больше уголков мира.

Каждый из нас принадлежит сразу к нескольким сообществам. Возможно, в этом году вы уже отмечали национальный праздник страны, в которой вы сейчас живёте, или день, важный для вашего региона, города или деревни. Но 1 августа — это наш общий праздник: день, когда мы обращаемся мыслями к нашему общему дому Швейцарии. Стране, которая объединяет нас, где бы мы ни находились.

В том числе и от имени всего Федерального совета я желаю вам здоровья, безопасности, благополучия и светлого праздника по случаю Дня Швейцарии!

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