Почему немцы едут в Швейцарию, а швейцарцы — в Германию

Несмотря на близость культур и языков, коммуникация между швейцарцами и немцами порой протекает не так беспроблемно, как вечер за кружкой пива в Цюрихе. Usage Worldwide

На первый взгляд, переезд в Германию из Швейцарии или наоборот кажется делом простым: нужно всего-то пересечь Рейн. Но на практике путь к новой жизни в соседней стране нередко осложняют недопонимания и устоявшиеся стереотипы.

Переезд со всем своим скарбом в соседнюю страну за четыре недели — это выглядит спортивным рекордом. Однако, как показывает кандидатская диссертация этнолога Наташи Бреги (Natascha Bregy), для переезда из Германии в Швейцарию это скорее правило, чем исключение.

В течение пяти лет она, сама недавно переехавшая на учёбу из Швейцарии в Гамбург, изучала опыт немцев и немецкоязычных швейцарцев, сменивших свою страну на соседнюю. Масштаб этого обмена хорошо виден, если обратиться к цифрам. По данным Федерального ведомства статистики Швейцарии (BfS), на конец 2023 года в стране проживало 323 600 мигрантов из Германии — это 3,6% всего населения.

В обратную сторону поток заметно скромнее: в Германии живет 101 000 граждан Швейцарии, что составляет лишь 0,12% населения ФРГ. У этих двух социальных групп есть много общего: большинство — высококвалифицированные специалисты, они говорят на схожих языках, а культурные различия между ними невелики. Казалось бы, ничто не должно мешать им интеграции в новой среде. Казалось бы…



Тем не менее различия есть, и они проявляются уже на этапе планирования переезда, в частности в мотивах миграции. «Немцы переезжают в Швейцарию прежде всего по экономическим или карьерным причинам, тогда как для швейцарцев на первом месте личные мотивы — жажда приключений или любовь», — поясняет Наташа Бреги. И даже если для швейцарца или швейцарки стимулом к переезду становится работа, все равно чаще всего это решение связано с желанием личной самореализации.

Наташа Бреги (Natascha Bregy). zVg

Те или иные мотивы переезда в новую страну могут иметь те или иные, порой неожиданные, последствия. От выбранной цели — карьера, учёба или личная жизнь — зависит и то, сколько времени человек должен вложить в подготовку. Эмиграция ведь почти всегда оборачивается длинным списком дел, которые в идеале нужно бы урегулировать ещё до отъезда: это и пенсионные фонды, и банковские счета, и поиск школы для детей, а медицинская страховка? А поиск жилья? Очевидно, что на всё это следует заложить достаточно много времени. Тем не менее некоторые отводят на подготовку всего… четыре недели.

«Меня удивило, насколько мало подготовлены иные люди, переезжающие в соответствующую соседнюю страну», — говорит Наташа Бреги (Natascha Bregy). По её словам, особенно это заметно среди опрошенных немецких мигрантов, и это прямо связано с причинами их переезда. «У тех немецких мигрантов, которых я опрашивала для своей диссертации, новый работодатель брал на себя значительную часть всех бюрократических процедур», — поясняет исследовательница.

Из-за (предполагаемого многими) сходства двух стран и их географической близости многие эмигранты не ожидают серьёзных препятствий. К этому добавляются и литературные стереотипы. Представление о Швейцарии как о стране девочки Хайди из романов Йоханны Спири с лугами, горами и коровами, по словам Наташи Бреги, формирует у немецких мигрантов неверные ожидания, что может привести к недооценке масштаба трудностей и усилий, необходимых для успешной адаптации к новым условиям.

Предвзятость позитивная и негативная

После переезда немецкие мигранты в Швейцарии чаще других сталкиваются с дополнительным барьером. «Немцев здесь нередко ведь поначалу воспринимают как высокомерных и не готовых к адаптации людей. Однако этот образ мало соответствует реальности», — говорит Наташа Бреги. В итоге им сложнее обосноваться на новом месте и завести новые знакомства. Швейцарцы в Германии оказываются в более благоприятной ситуации: их репутация подпитывается своего рода «позитивной предвзятостью» — устойчивым образом альпийской страны, ассоциирующейся с деньгами, успехом, пунктуальностью и вежливостью.

Внешний контент

Эти качества автоматически приписываются всем выходцам из Швейцарии, что даёт им аванс доверия ещё до того, как они смогут подтвердить его на деле. И немцы, и швейцарцы ожидают, что жизнь в новой стране принесёт им ощутимые преимущества: лучший баланс между работой и личной жизнью (work-life balance), более высокий доход, близость к партнёру или доступ к возможностям большого города, например Берлина. Но даже такой позитивный настрой не гарантирует безболезненной адаптации.

«Стремление дистанцироваться от „других“ и дискуссии о том, кто и по каким признакам может считаться „своим“ — немцем или швейцарцем, — которые обычно ведутся в отношении мигрантов из-за пределов Европы (так называемый IdentitätsdiskursВнешняя ссылка. — Прим. ред. рус.), встречаются и при переездах между этими двумя странами», — поясняет исследовательница.

По её словам, внутриевропейская миграция тоже может сопровождаться барьерами и взаимным недопониманием. То, насколько легко конкретная группа адаптируется к новым условиям, определяется сочетанием социальных, культурных и исторических факторов. Наташа Бреги убеждена: успешная интеграция возможна лишь при взаимных усилиях — со стороны и мигрантов, и принимающего общества.

Также по теме:

