Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 11:00 24.09.2018 - 11:00

Эритрейцу Соломону Аклилу 24 года, последние три года он живет в Швейцарии. На фото: в цехах компании Hegg в городе Мюнхенбухзее, примерно в десяти километрах от западу от Берна.

(Luca Beti)

Как и многие беженцы в Швейцарии, Соломон Аклилу (Sоlomon Aklilu) пока еще не нашёл себе постоянной работы. Однако с августа 2018 года у него есть возможность проходить предварительное обучение на одной из фирм в кантоне Берн и одновременно посещать что-то вроде школы рабочей молодёжи. Швейцария намерена повысить общий уровень профессиональной подготовки беженцев, для чего она намерена инвестировать в соответствующие проекты 46,8 млн франков в течение следующих четырёх лет.

Соломон работает на прессовальном станке. Эта деятельность требует чётких движений рук и точности пальцев. Вот очередная медная полоска ложится под пресс. Нажатие рычага — и она, как по волшебству, превращается в прямоугольный профиль-уголок. Соломон внимательным взглядом инспектирует результат, откладывает его в сторону, затем все начинается с самого начала. Эритрейцу Соломону Аклилу 24 года, в Швейцарии он живет уже три года. Мы встречаемся с ним в цеху компании Hegg в городе Мюнхенбухзее, что примерно в десяти километрах от Берна.

В день национального праздника Швейцарии 1-го августа Соломон начал обучение профессии кровельщика. На самом деле это пока еще не полноценное профессионально-техническое обучение, скорее это своего рода подготовительные курсы, задуманные в качестве стартовой площадки для признанных беженцев или лиц, временно принятых в Швейцарии в качестве вынужденных переселенцев и желающих овладеть какой-либо специальностью.

«Я очень хотел получить профессию, но мне пока не хватает знаний немецкого языка», — говорит молодой эритреец с разрешением на пребывание категории F (для временно принятых иностранцев). После нескольких стажировок он наконец получил предложение от компании Hegg пройти предварительное обучение профессии кровельщика. Ханс Хойби (Hans Häubi) работает управляющим директором компании Hegg, предприятия, занимающегося производством и монтажом жестяных изделий, включая кровельные работы. Он всячески старается поддержать Соломона.

«Нам сейчас очень нелегко найти учеников в нашей отрасли, потому что профессия кровельщика-жестянщика сегодня уже не привлекает молодых людей так, как в прошлом. Это ведь довольно тяжёлый физический труд, который подчас приходится выполнять на улице и при любой погоде», — объясняет Ханс Хойби. «После того как я в течение недели понаблюдал за тем, как работает Соломон, я решил дать ему возможность пройти у нас годовое предварительное обучение. И это не только хороший шанс для него, но и инвестиция в будущее компании — подрастающее поколение нам очень нужно».

Для беженцев будет создано 3 600 учебных мест

Ну а где же компании могли бы отыскать себе кадры в области профессий, непопулярных больше у самих швейцарцев? А что если, в самом деле, попробовать найти их среди беженцев? С одной стороны, эти люди больше не будут тогда зависимы от социальной помощи, с другой стороны, они смогут повысить свою собственную профессиональную квалификацию и накопить ценный опыт. Вот только некоторые из причин, исходя их которых Государственный секретариат по вопросам миграции (Staatssekretariat für Migration — SEMВнешняя ссылка) в сотрудничестве с кантонами приступил к реализации проекта «Интеграция посредством предварительного профтехобразования» (Vorlehre IntegrationВнешняя ссылка).

В течение четырёх лет, начиная с августа 2018 года, SEM намерен создать 3 600 учебных рабочих мест для беженцев в самых различных отраслях промышленности, особенно там, где компании испытывают хронический недостаток подрастающего поколения, учеников, которые могли бы в будущем прийти на смену старшему поколению. За каждое такое учебное место федеральный бюджет выплатит данной компании годовую стимулирующую субсидию в размере 13 тыс. франков, кантональные бюджеты возьмут на себя компенсацию всех дополнительных расходов. Например, кантон Берн будет выплачивать по 7 тыс. франков в год за одно такое ученическое место.

Среди примерно семи десятков коммерческих компаний Берна, которые, откликнувшись на призыв министерства образования кантона, изъявили готовность предоставить беженцам шанс найти себя на швейцарском рынке труда, компания Hegg оказалась не случайно. У нее ведь уже есть в этой области определённый опыт: 32 года назад она приняла к себе на работу беженца тамильского происхождения. Ханс Хойби показывает журналисту swissinfo альбом с фотографиями тех лет, его переполняют эмоции, что слышно по голосу. На обложке альбома указана дата: «1984-2016 годы» и имя сотрудника, который два года назад вернулся в Шри-Ланку. «Мы остались на связи, хотя сейчас нас разделяют тысячи километров», — говорит Х. Хойби.

Ну а сегодня компания Hegg может рассчитывать на Соломона. Три дня в неделю он работает или в мастерской компании, или на крышах окрестных домов, а понедельник и вторник отведены для уроков в классах «Ремесленно-промышленного профессионального училища кантона Берн» (Gewerblich-Industriellen Berufsschule Bern — GIBBВнешняя ссылка). Одна из задач: обязательно улучшить свой немецкий. «Моя главная проблема — это язык, а особенно местный диалект, с которым я буду ежедневно сталкиваться на рабочем месте», — говорит беженец. «Моя сильная сторона — математика, в Эритрее я больше года учился в институте, хотел стать химиком, но потом мне пришлось бежать».

Кузнец своего счастья

Сегодня Соломон принимает участие в тренинге в рамках «Подготовительного интеграционного курса». Вместе с ним в классе находятся ещё около 20 молодых беженцев. Большинство из них эритрейцы, другие родом из Бангладеш, Сирии и Афганистана. «Это очень разношёрстная группа», — рассказывает преподаватель Андреас Вютрих (Andreas Wüthrich).

«Некоторые из ребят уже учились у себя на родине в университете и демонстрируют необычайно высокий уровень знаний, а есть и те, образовательный багаж которых куда скромнее». Тем не менее, несмотря на большую разницу в навыках и знаниях, цель у них у всех одинакова: подписать контракт на обучение по той или иной специальности. Министерство образования кантона Берн стремится к тому, чтобы этой цели достигли по меньшей мере 60% учащихся.

В расписании занятий предусмотрены немецкий язык, основы коммуникации, математика, предмет по специальности, введение в профессию, основы государства и права, а также физкультура. Полтора часа выделены для решения административных вопросов и на оказание персональной консультационной поддержки. «Почти все из них попали сюда, преодолев на лодке Средиземное море. Многие потеряли родственников и друзей. Драматические события прошлого часто дают о себе знать, и тогда нам приходится обсуждать их всем вместе на уроках», — говорит Андреас Вютрих.

Соломону Аклилу также пришлось покинуть родину, оставив дома семью. В Швейцарии он искал себе место, которое позволило бы ему достойно жить, а не просто влачить существование. Он хочет сам быть кузнецом своего счастья, формировать свою жизнь так же, как он формирует вот эти медные полоски, которые в мастерской компании Hegg превращаются под его руками в товар настоящего швейцарского качества.

Трудная интеграция беженцев Согласно исследованиюВнешняя ссылка, проведённому в 2014 году, только 48% лиц, получивших в Швейцарии статус беженцев, находят работу даже спустя 10 лет после въезда в Конфедерацию! Среди лиц, совсем недавно попавших в страну на положении временного принятого вынужденного переселенца этот показатель находится вообще на уровне в 25%. А между тем, как указывают эксперты, экономическая интеграция лиц со статусом беженца может принести колоссальную выгоду промышленности. Но пока, по состоянию на 2016 год, почти 86% беженцев зависели от получения социальной помощи, тогда как они вполне могли бы работать, а не «сидеть на шее» у государства. Каковы же причины трудностей, с которыми сталкиваются беженцы при поиске работы или места в рамках системы профессионального обучения? На первом месте, как правило, находятся недостаточные языковые навыки и профессиональные компетенции мигрантов. Свою роль играют культурные барьеры, различия в ценностных и нормативных ориентирах, отсутствие контактов с местным населением. Конец инфобокса



Перевод и подготовка: Надежда Капоне

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