Швейцария не является ни членом ЕС, ни участником европейского экономического пространства, но она имеет доступ к ним и получает от этого огромную выгоду. (© Keystone / Peter Klaunzer)

Единый внутренний рынок является мотором европейского материального благополучия. Наибольшую выгоду, однако, от доступа к этому рынку получает страна, в ЕС не входящая, а именно — Швейцария. Таков несколько неожиданный результат исследования, проведенного немецким Фондом Бертельсмана.

В среднем дополнительные 840 евро в год — именно столько получает каждый житель страны, входящей в Европейскую экономическую зону и в Европейскую Ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ: Швейцария, Исландия, Норвегия). К такому выводу пришел немецкий Фонд Бертельсмана (Bertelsmann StiftungВнешняя ссылка) в своем докладе, подготовленном по случаю прошедшего 9-го мая в румынском городе Сибиу неформального саммита Евросоюза.

По данным этого доклада Швейцария (которая подписала с Евросоюзом два пакета секторальных соглашений, и теперь пытается подписать единый основополагающий рамочный договор) является страной, получающей наибольшую выгоду от возможности иметь доступ к внутреннему рынку ЕС. Так, швейцарцы зарабатывают благодаря этому обстоятельству в среднем дополнительно 2 914 евро в год, на втором месте находится Люксембург (2 834 евро), за ним следуют Ирландия (1 894 евро) и скандинавские страны.

Steigendes Pro-Kopf-Jahreseinkommen dank Binnenmarkt – nach Ländern Grafik: Steigendes Pro-Kopf-Jahreseinkommen dank Binnenmarkt – nach Ländern

Тот факт, что на «пьедестале почёта» расположились именно данные страны, эксперты Фонда объясняют «высокой производительностью труда в этих государствах, сопряжённой с небольшой численностью населения и высокой степенью открытости соответствующих экономик». Общее же правило гласит: чем в большей степени экономика данной страны ориентирована на экспорт и чем более развитой является данная экономика в целом, тем более высоким является среднегодовой доход на душу населения.

Пределы исследования Как пишут сами авторы данного аналитического исследования, их методика и результаты, разумеется, реализуются в пределах ясно очерченных границ. «Наша модель базируется на предположении, не учитывающем, например, такие релевантные факторы, как инвестиции и промышленный рост. Кроме того, вычисленные нами показатели не учитывают характера реального распределения богатства в данной стране. Отсюда вполне может быть так, что даже в регионах, которые получают наибольшую статистическую выгоду от доступа к внутреннему рынку ЕС, реальную выгоду ощущает у себя в кармане лишь небольшая доля населения». Конец инфобокса

Наиболее релевантным при этом фактором, оказывающим позитивное влияние на народные хозяйства стран ЕС и ЕАСТ, является фактор снятия таможенных и иных барьеров на пути товарных и финансовых потоков. Из-за этого «растет торговый оборот, увеличивается конкуренция, что позитивно сказывается в плане производства и уровня цен».

В этом отношении не должен удивлять тот факт, что больше всего от доступа на рынок ЕС выигрывает именно Швейцария: ведь именно эта страна (вместе с Бельгией и Ирландией) занимает высшие строчки в Рейтинге стран ЕС и ЕАСТ по степени их интеграции во внутренний рынок Европейского союза (EU-Binnenmarkt-IntegrationsindexВнешняя ссылка).

Эксперты Фонда исходят из того, что только благодаря заработавшему в 1993 году единому европейскому рынку граждане ЕС в год получают дополнительного дохода в размере 420 млрд евро. В абсолютных общих цифрах на первом месте стоит Германия (86 млрд), на втором Франция (69), затем идут Великобритания (50) и Италия (46).

Региональные различия

В центре исследования Фонда Бертельсмана находились не только страны ЕС и ЕАСТ, но и отдельные регионы. В рамках такого регионального расклада всё равно на первом месте оказываются швейцарские кантоны. Из десяти европейских регионов, получающих особую выгоду от доступа к единому европейскому рынку по меньшей мере семь – швейцарские кантоны, среди них на первом месте Цюрих (плюс 3 592 евро) и Тичино (3 238 евро, второе место).

Steigendes Pro-Kopf-Jahreseinkommen dank Binnenmarkt – nach Regionen Grafik: Steigendes Pro-Kopf-Jahreseinkommen dank Binnenmarkt – nach Regionen

По мнению авторов исследования, «чем ближе к центру находится регион, тем в большей степени заметна экономическая выгода от его интеграции в общий рынок, и наоборот, периферийные регионы получают от такой интеграции заметно меньше выгод». Особенно ярко эта закономерность проявляется в Италии и Великобритании.

В заключении авторы исследования делают вывод о том, что «полученные результаты вполне доказывают способность общего рынка одним фактом своего наличия усиливать региональные различия в области темпов роста производительности труда, приводя к увеличению региональных промышленных диспропорций».

При этом, как заявил председатель правления Фонда Бертельсмана Аарт Де Гойс (Aart de Geus), единый рынок «остаётся основным мотором европейского процветания, выгода от деятельности которого распределяется может быть и не столь ровно, как хотелось бы, но от работы которого все равно в той или иной степени, но выигрывают все».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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