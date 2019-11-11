Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 10:00

Картина французского импрессиониста Эдуара Мане «Море во время грозы» (Marine, Temps d’orage) была написана в 1873 году.

(sda-ats)

Художественный музей Берна (Kunstmuseum Bern) продал картину Эдуара Мане в один из музеев Токио. Картина относилась к скандальному наследию Гурлитта. Вырученные средства – а это 4 млн долларов - предназначены для того, чтобы установить провенанс других картин коллекции Гурлитта.

Картина французского импрессиониста Эдуара Мане «Море во время грозы» (Marine, Temps d’orage), написанная в 1873 году, недавно предстала перед публикой Национального музея западного искусства (National Museum of Western Art - NMWA) в Токио.

В начале 20-го века картина Мане принадлежала японскому промышленнику, который жил в Париже. За время своего пребывания в Европе он собрал большую коллекцию произведений искусства, в которой в том числе были шедевры французского импрессионизма. Он хотел основать музей в родной Японии – и эти картины стали бы основой коллекции.

400 работ в Париже

По финансовым причинам и из-за политической ситуации ему пришлось вернуться в Японию и отказаться от своего проекта основания музея. Он оставил около 400 произведений искусства в Париже.

Когда в 1940 году национал-социалисты оккупировали Париж, картины из коллекции были размещены недалеко от Парижа, где японский морской офицер в отставке представлял интересы своего соотечественника. Чтобы покрыть расходы на содержание шедевров, этот морской офицер продал двадцать картин из коллекции, в том числе и «Море во время грозы». Затем Мане перешел во владение Хильдебранда Гурлитта, отца Корнелиуса Гурлитта.

Всего коллекция Гурлитта включает в себя 1 557 работ - это картины, скульптуры, графика и рисунки Анри Матисса, Макса Либермана, Пабло Пикассо, Марка Шагала, Отто Дикса и Эдгара Дега. По данным Художественного музея Берна, шесть работ точно относятся к предметам искусства, насильно отобранным нацистами у их владельцев. Конец инфобокса

Остальные произведения искусства Франция вернула ​​Японии в 1959 году – это привело к тому, что 60 лет назад был основан музей NMWA.

Происхождение «четко отслежено»



Картину «Marine, Temps d'orage» Художественный музей Берна унаследовал в 2014 году как часть имущества Гурлитта. Это была одна из более 1500 работ, которые в 2012 году были найдены в двух домах Корнелиуса Гурлитта. Благодаря соответствующим документам происхождение картины Мане «четко отслежено», - объявил в пятницу, 9 ноября, Художественный музей Берна. Это значит, что картина Мане «с большой вероятностью не является насильно отобранным нацистами у его владельцев предметом искусства».

Художественный музей Берна получит за картину 4 млн долларов. В пятничном сообщении также говорится, что музей не хотел бы получать финансовую выгоду от продажи предметов искусства коллекции Гурлитта. Скорее учреждение культуры берет на себя обязательство использовать средства от продажи «исключительно для дальнейшего исследования происхождения других картин коллекции Гурлитта».

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Подготовила Надежда Капоне

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