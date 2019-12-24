Дон Алессио (в первом ряду второй справа) и прихожане, рядом со священником слева мэр г. Вакалло Марко Рицца, фото предоставлено Доном Алессио. (Юлия Ильина)

С сентября 2019 г. Алексей Яндушев-Румянцев, католический священник родом из Санкт-Петербурга, назначен настоятелем девяти приходов в кантоне Тичино: двух храмов города Вакалло и семи церквей, расположенных недалеко от границы с Италией в долине Валле Муджио.

Как не просто чужестранца, а католического священника из далекой России встретил очень традиционалистский регион италоязычного кантона Тичино, жители которого до сих пор многие говорят на диалекте, а обычаи и жизненный уклад не меняются веками? Каким образом россиянин Алексей Яндушев-Румянцев стал Доном Алессио, католическим священником в Швейцарии — в специальном интервью русскоязычной редакции SWI swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch: Дон Алессио, расскажите, пожалуйста, о себе?

Алексей Яндушев-Румянцев: Я родился в Царском селе, под Петербургом, первое высшее образование получил в Санкт-Петербурге, специализируясь в генетике и биологии, одновременно посещая занятия в католическом богословском колледже. Однако Господь так устроил мою жизнь, что я стал задумываться о духовном призвании и в 2000 г. поступил в Католическую высшую духовную семинарию «Мария — Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге, а в 2007 г. стал священником и был направлен в Москву секретарем архиепископа католической церкви России.

В последствии я продолжил обучение в Риме, а после окончания учёбы вернулся в Петербург на должность префекта по научной и учебной работе Католической высшей духовной семинарии. Затем снова вернулся в Рим, чтобы закончить докторат по богословию. Там было принято решение оставить меня гостевым профессором в семинарии в Санкт-Петербурге и отправить на миссию в страны, где не хватает священников.

Когда-то Италия, Франция, Швейцария посылали своих миссионеров по всему миру для распространения христианства. В настоящее время ситуация кардинально изменилась и в Европе, где существовала многовековая христианская традиция, наблюдается явление, которое мы называем «духовная пустыня». После обмирщения и секуляризации народ постепенно отошёл от церкви и основ веры.

И хотя основная масса населения считает себя верующей и ходит на богослужения, тем не менее, священников там явно недостаточно. Поэтому я и был назначен настоятелем прихода на юге Тичино с девятью церквями. Количество церквей, которые я должен окормлять, это наглядное доказательство того, насколько здесь не хватает священников. В помощь мне дали двух священников-поляков, которые учатся в Лугано на богословском факультете и в свободное от учёбы время помогают мне особенно в долине Валле де Муджио.

SWI swissinfo.ch: Молодежь действительно не хочет идти в священнослужители?

Алексей Яндушев-Румянцев: Да, молодежь часто ограничивается посещением воскресной мессы. Кроме того, в католической церкви, в отличие от православной, со времён Средневековья существует традиция обязательного целибата, то есть обета безбрачия. И в современном мире это, конечно, является одним из препятствий, мешающим принять решение о поступлении в семинарию.

Дон Алессио у церкви в городе Вакалло, кантон Тичино. (Юлия Ильина)

SWI swissinfo.ch: Каково Ваше первое впечатление о Швейцарии? Как Вас встретили местные жители?

Алексей Яндушев-Румянцев: Мое первое впечатление о Швейцарии очень положительное, я ведь знаю Швейцарию с 1996 года. В то время я ещё не был даже семинаристом, но интересовался богословием и по окончании Петербургского аграрного университета и богословского колледжа в Санкт-Петербурге получил стипендию для обучения в Лихтенштейне, так как брат Правящего Князя основал в Княжестве международную Академию философии.

Это была очень интересная инициатива. Читать лекции пригласили лучших профессоров: социологию преподавал А. Солженицын, а философские дисциплины — Элизабет Энском, ученица Людвига Витгенштейна, известного философа. Так как Лихтенштейн очень маленькая страна, то вся моя жизнь в свободное от занятий время проходила в соседней Швейцарии, где мне удалось много путешествовать, в основном по немецкоязычным кантонам.

В настоящее время я приехал в итальянскую часть Швейцарии, в Тичино. После семи лет, проведенных в Риме, здесь я увидел другую Швейцарию и в какой-то степени она мне ближе. Тут та же языковая культура, что в и Риме, но есть очень много различий, особенно в обязательности и пунктуальности общественного транспорта.

Церковь в Вакалло расположена в центре города рядом с мэрией. ( Юлия Ильина / Picasa)

Местные жители приняли меня хорошо, хотя для них я немного экзотический персонаж. Здесь никого не удивишь приездом русского человека, так как, помимо туристов, в Тичино проживают много состоятельных русских. Когда местным жителям сообщили, что после священников швейцарцев, итальянцев и даже поляков, вдруг появился русский, они переспрашивали:

«Вы не ошиблись? Ведь все русские православные! Откуда взялся этот русский?» Им объясняли, что есть такое религиозное меньшинство в России — католики. Здесь в Тичино, это большинство, а в России — меньшинство. Ожидали меня с интересом, многие заранее писали мне по электронной почте, а некоторые даже искали меня на фейсбуке: «Это Вы Дон Алессио?»

Есть даже прихожане, которые зовут меня Дон Алексей из уважения к русской культуре и России. Мне, конечно, очень приятно такое внимание. Почти все, кому я говорю, что я из Петербурга, говорят: «Да, я был в Санкт-Петербурге, или даже в Ленинграде много лет назад». Такое впечатление, что в городе на Неве все побывали хотя бы один раз, а кто-то и несколько раз!

SWI swissinfo.ch: Так как же правильно Дон Алексей или Дон Алессио?

Алексей Яндушев-Румянцев: Дон Алессио, так как италоязычный вариант — это элемент моего приближения к местному населению. Главное — это взаимное сближение культур и людей. Я приехал сюда для служения и мне очень важно стать частью жизни моих прихожан, потому что священническое служение это не просто исполнение литургии, а доступность, открытость человека по отношению к другим. Редко кто приходит делиться радостями, в основном люди приходят с драмами, трагедиями, нерешенными бытовыми, внутренними, духовными проблемами. Поэтому Дон Алессио для меня это знак признания, что я становлюсь «своим».

Прихожанам, я думаю, было тоже непросто принять Дон Алессио из Петербурга. Здесь, к счастью, до меня были хорошие священники и я встретил большую семью, приход, где люди общаются между собой, так как помимо богослужения очень важно христианское общение. А душой я всё равно остался в Петербурге, там, где я вырос, где моя семья, где мой дом и мои корни.

SWI swissinfo.ch: А как происходит взаимодействие с местными властями, со школой?

Алексей Яндушев-Румянцев: В Тичино общество глубоко вовлечено в христианскую жизнь, церковь является его частью и поэтому мы активно сотрудничаем с муниципалитетом. Например, все Рождественские мероприятия проходят в полном взаимодействии, все планы согласованы друг с другом. Во многих мероприятиях участвуют дети, которые готовят разные Рождественские сценки, выступая не только на площади, но и с представлениями в доме для престарелых. А мэр Вакалло Марко Рицца (Marco Rizza), наш прихожанин, лично отвечает за большой вертеп на центральной площади города, который он делает сам, включая заготовку материала, камней, дерева и соломы.

Здесь никто не стесняется христианских традиций и не боится выставить христианские символы, так как позиция такая: мы здесь живём, здесь будут жить наши дети, здесь наши традиции, которые являются частью нашей жизни и культуры, поэтому все, кто приезжает в нашу страну, призваны уважать нашу культуру и наши традиции, а если кого-то оскорбляют христианские символы, то можно выбрать другую страну для проживания.

Кроме того, здесь обязательное преподавание религии в школе, все священники должны преподавать в школе. В Вакалло школа большая и религия преподаются семь часов в неделю. Мне одному это не осилить, поэтому есть добровольные помощники — катехизаторы, которые получили специальное квалифицированное образование. Также я помогаю в социальном центре. Это муниципальное учреждение, работающее в тесном контакте с приходом. Когда я приехал сюда, то подумал, что социальный центр существует для бездомных и нуждающихся, но это совсем не так. Мне объяснили, что в Швейцарии в принципе нет нуждающихся.

Всем, кому это необходимо, дают пособие, есть также социальная помощь, пенсии всем достаточно для нормальной жизни. Но у кого-то могут возникнуть дополнительные траты: у некоторых всё забирают дети с несложившейся судьбой, другие тратят на алкоголь или дурные привычки. Социальный центр — это центр для людей пенсионного возраста, где они могу общаться. Потому что в Швейцарии распространен иной подход: когда человек выходит на пенсию, его надо развлекать. Поэтому социальный центр существует исключительно с этой целью. С 9 утра для людей пенсионного возраста предлагаются разные различные курсы: иностранных языков, гимнастики, улучшения памяти и т.д. Здесь я также служу мессу в первый четверг каждого месяца.

SWI swissinfo.ch: Посещает ли молодежь церковь?

Алексей Яндушев-Румянцев: Да конечно, в церковь проходит подготовка к первому причастию, к миропомазанию и даже помимо обычной мессы, есть воскресная месса, когда приходят родители с детьми. Мы очень рады, когда приходят семьями на богослужение, так как дети — это наше будущее.

SWI swissinfo.ch: Существует ли проблема вообще с посещаемостью богослужений?

Алексей Яндушев-Румянцев: В Вакалло 3 500 жителей и у нас три воскресных богослужениях, куда суммарно приходят 600-700 человек. Вы спросите, где же оставшиеся 2 900 жителей? А многие люди просто живут своей жизнью и не испытывают потребности в Боге и церкви, рассуждая, как и многие мои друзья в России, примерно так: «Ну что церковь, у меня свой контакт с Богом, личный, можно и дома помолиться, если Бог вездесущий, зачем идти на коленях стоять и лоб крестить?»

Дон Алессио, католический священник родом из Санкт-Петербурга Алексей Яндушев-Румянцев, в церкви в Вакалло.

(Юлия Ильина / Picasa)

Эта общая проблема современного общества. Она заключается не в том, что люди ленивые, а в том, что им не хватает основных знаний о христианской жизни и о роле церкви в нашей жизни. Для этого и существует катехизация, которой мы занимаемся в школе с детских пор, так как часто бывает, что родители не в состоянии передать им основы веры. Даже бабушки и дедушки теряют эту способность. А почему? Всё из-за благополучия — сейчас очень редко, когда три поколения живут вместе: бабушки, дедушки , родители и дети в одном доме.

У каждого своя квартира, свой дом, свои виллы. С экономической точки зрения это хорошо — показатель экономического благополучия, что у каждого своё жилье. А в межчеловеческом, в межличностном плане, возникает большая проблема: нет обмена мнений между разными поколениями, нет того, что создаёт семейную традицию. Внуки редко видят бабушек и дедушек и мало общаются между собой. Бабушка и дедушка едут забрать внуков из школы, чтобы отвезти на хоккей, 5 минут в машине : внук уткнулся в телефон, бабушка в руль, вот это их общение, потом родители завозят детей иногда к бабушке и дедушке, чтобы спокойно сходить в кино, театр или в ресторан. Сначала происходит кормление, а потом включается телевизор. Вот и всё общение...

SWI swissinfo.ch: У вас уже были контакты с русскоязычным сообществом?

Алексей Яндушев-Румянцев: Когда было моё торжественное вступление в должность настоятеля, пришла одна семья: муж швейцарец, а жена из Украины. Я спросил католичка она или православная, она ответила — я христианка, крещёная в православной вере, а здесь хожу с мужем на мессу. Так что разные бывают ситуации. У каждого свой путь к Богу и здесь Бог сам управит и поможет. Я знаю, что в Тичино большое русскоязычное сообщество, слышал о православной церкви в Мелиде и сразу после всех рождественских праздников, так как сейчас мы должны посетить все дома престарелых, больницы, надеюсь познакомиться поближе.

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