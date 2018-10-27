Мухомор в корзинке относится к ядовитым грибам. Он, наверное, единственный опасный представитель грибного мира, узнаваемый сразу и всеми.

Грибы собирают в плетёные корзинки потому, что им нужен воздух.

На нижней поверхности шляпки плотно располагаются трубочки или пластинки, у некоторые видов шипики или иголочки, похожие на колючки ежа. Эти образования называются пшенофором. Они, а также ножка гриба, могут помочь отличить ядовитый гриб от съедобного.

Грибы, на самом деле, удивительные создания, они не принадлежат ни к флоре, ни к фауне.

В Швейцарии запрещено собирать грибы группами. Но для учеников «Школы опытного грибника» было сделано исключение.

Йоханнес Курт собирает грибы с детства. У него в семье они часто играли роль дешевого заменителя мяса.

Bildergalerie mit stimmungsvollen Bildern über Waldpilze und das Sammeln dieser.

Этот контент был опубликован 27 октября 2018 г. 11:00 27.10.2018 - 11:00

Осенью они, словно после дождя, в прямом смысле массово лезут из-под земли в огромном количестве: речь идет о грибах порой самых удивительных цветов и оттенков. Специализированная школа Pilzspürnasen («Школа опытного грибника») – единственное в Швейцарии учебное заведение, где всех желающих могут научить искусству искать грибы, а также отличать съедобные их виды от ядовитых.

Швейцарцы любят собирать и есть грибы. В швейцарской кухне блюда с этими лесными дарами по праву занимают едва ли не центральное место: это и разнообразные пироги, и «бефстроганов по-цюрихски» (Zürcher Geschnetzeltes), это и подаваемая к ужину дичь. Все они просто немыслимы без грибов. Поэтому «Школа опытного грибника» «Pilzspürnasen» не имеет сейчас никаких оснований жаловаться на недостаток прилежных и внимательных учеников, страстных любителей «тихой охоты».

А иногда грибы начинают играть решающую роль и в личной жизни. Никола Вернке (Nicola Wernke) и Йоханнес Курт (Johannes Kurt), например, познакомились в мэрии в день, когда в Швейцарии можно прийти в муниципальное управление с корзиной грибов и попросить специально обученного сотрудника помочь проанализировать «улов» и отсортировать съедобные грибы от ядовитых.

Йоханнес – страстный грибник с детства и ныне официальный инспектор-грибовед, Никола тоже всегда любила ходить по лесам в поисках интересных экземпляров. В тот день они сразу поняли, что будут идеальной парой, в том числе и в преподавании основ микологии, науки о грибах. А потом у них родилась идея основать вышеупомянутую школу.

Без права на ошибку

Полный курс школы рассчитан на один учебный год. В его рамках учащиеся получают базовые теоретические знания, а также учатся, используя сведения об особенностях более чем 50-ти видов грибов, отличать ядовитые грибы от съедобных. В программе обучения предусмотрены также модули, посвящённые вопросам почвоведения, лесам как экологическим системам, а также механизмам образования и функционирования природных биотопов.

Йоханнес Курт, которого все называют Хузи, объясняет: «Опытного грибоведа отличают развитые чутьё и интуиция, а еще вы должны знать, какие почвы насколько богаты питательными веществами, а значит, наиболее благоприятны для появления грибов. Но главное, конечно, надо быть убеждённым любителем грибов, иметь страсть к грибному делу».

Растёт популярность сбора грибов - но растёт и количество случаев отравления, поскольку не все местные грибы съедобны и не все собирающие могут профессионально отличать пищевые грибы от их ядовитых собратьев. «Грибник, он как сапёр, не имеет права на ошибку», - говорит Хузи. Поэтому сейчас растёт число общин, открывающих у себя специальные контрольные пункты, эксперты которых помогают грибникам разбираться в их добыче.

(Валериу Курту)

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