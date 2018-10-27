Навигация

Навигация по ссылкам

Основной функционал

Фотогалерея Собирать грибы в Швейцарии: без права на ошибку

...
Alle Bilder der Pilze sind wie üppige Gemälde fotografiert, sehr dunkel mit Licht auf dem Pilz

В Швейцарии встречаются до 6 тыс. видов грибов.

Mann am Pilze sammeln, Oranger Pilz in einer Hand

Йоханнес Курт собирает грибы с детства. У него в семье они часто играли роль дешевого заменителя мяса. 

Pilzgewächs in einer Hand, Waldpilz zwischen Herbstblättern

Некоторые грибы растут даже после наступления заморозков на почве. 

Die Gruppe mitten im Wald, alle Augen sind auf die Erde gerichtet

В Швейцарии запрещено собирать грибы группами. Но для учеников «Школы опытного грибника» было сделано исключение. 

Mann hält ein Pilzbuch in der Hand, eine andere Hand zeigt einen Pilz

Грибоведение — это целая наука. Опытные грибники способны различать до 100 видов разных грибов.

Nahaufnahmen in grün braun violett Tönen der Pilze

Фиолетовые и розовые грибы, как правило, относятся к ядовитым видам. 

Pilze und Waldblumen in Nahaufnahme

Грибы, на самом деле, удивительные создания, они не принадлежат ни к флоре, ни к фауне. 

Pilze auf Moos

На нижней поверхности шляпки плотно располагаются трубочки или пластинки, у некоторые видов шипики или иголочки, похожие на колючки ежа. Эти образования называются пшенофором. Они, а также ножка гриба, могут помочь отличить ядовитый гриб от съедобного.

Die beiden Gründer der Schule erklären die Pilze

Никола Вернке (Nicola Wernke) и Йоханнес Курт (Johannes Kurt) с учениками своей школы. 

Waldlichtung mit Tischen, Pilze darauf

Грибы собирают в плетёные корзинки потому, что им нужен воздух. 

Ein Mann hebt ein Pilz gegen das Licht, ein anderer riecht an einem Pilz

Учащиеся школы проходят грибной практикум и учатся отличать виды грибов. 

Nahaufnahme von verschiedenen Pilzen

Мухомор в корзинке относится к ядовитым грибам. Он, наверное, единственный опасный представитель грибного мира, узнаваемый сразу и всеми.  

Bildergalerie mit stimmungsvollen Bildern über Waldpilze und das Sammeln dieser.

Осенью они, словно после дождя, в прямом смысле массово лезут из-под земли в огромном количестве: речь идет о грибах порой самых удивительных цветов и оттенков. Специализированная школа Pilzspürnasen («Школа опытного грибника») – единственное в Швейцарии учебное заведение, где всех желающих могут научить искусству искать грибы, а также отличать съедобные их виды от ядовитых.  

Швейцарцы любят собирать и есть грибы. В швейцарской кухне блюда с этими лесными дарами по праву занимают едва ли не центральное место: это и разнообразные пироги, и «бефстроганов по-цюрихски» (Zürcher Geschnetzeltes), это и подаваемая к ужину дичь. Все они просто немыслимы без грибов. Поэтому «Школа опытного грибника» «Pilzspürnasen» не имеет сейчас никаких оснований жаловаться на недостаток прилежных и внимательных учеников, страстных любителей «тихой охоты». 

А иногда грибы начинают играть решающую роль и в личной жизни. Никола Вернке (Nicola Wernke) и Йоханнес Курт (Johannes Kurt), например, познакомились в мэрии в день, когда в Швейцарии можно прийти в муниципальное управление с корзиной грибов и попросить специально обученного сотрудника помочь проанализировать «улов» и отсортировать съедобные грибы от ядовитых. 

Йоханнес – страстный грибник с детства и ныне официальный инспектор-грибовед, Никола тоже всегда любила ходить по лесам в поисках интересных экземпляров. В тот день они сразу поняли, что будут идеальной парой, в том числе и в преподавании основ микологии, науки о грибах. А потом у них родилась идея основать вышеупомянутую школу.   

Без права на ошибку

Полный курс школы рассчитан на один учебный год. В его рамках учащиеся получают базовые теоретические знания, а также учатся, используя сведения об особенностях более чем 50-ти видов грибов, отличать ядовитые грибы от съедобных. В программе обучения предусмотрены также модули, посвящённые вопросам почвоведения, лесам как экологическим системам, а также механизмам образования и функционирования природных биотопов.

Йоханнес Курт, которого все называют Хузи, объясняет: «Опытного грибоведа отличают развитые чутьё и интуиция, а еще вы должны знать, какие почвы насколько богаты питательными веществами, а значит, наиболее благоприятны для появления грибов. Но главное, конечно, надо быть убеждённым любителем грибов, иметь страсть к грибному делу». 

Растёт популярность сбора грибов - но растёт и количество случаев отравления, поскольку не все местные грибы съедобны и не все собирающие могут профессионально отличать пищевые грибы от их ядовитых собратьев. «Грибник, он как сапёр, не имеет права на ошибку», - говорит Хузи. Поэтому сейчас растёт число общин, открывающих у себя специальные контрольные пункты, эксперты которых помогают грибникам разбираться в их добыче.

пв
(Валериу Курту)

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта