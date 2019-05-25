В Швейцарии очень развита культура купания и плавания, как для спорта, так и для удовольствия. Здесь существует более 500 специально сооруженных и природных открытых водных бассейнов для купания, причем некоторым из них уже более 100 лет. И многие уже начали свой сезон.

Летняя неделя, когда швейцарской фотограф Бенджамин Мансер (Benjamin ManserВнешняя ссылка) делал эти фотографии, была душной. Жара висела над городом, казалось, жизнь в нем остановилась, и заказов на фотоснимки практически не было. Вместе с друзьями Бенджамин Мансер убивал время в открытом бассейне в Арбоне, городке недалеко от Санкт-Галлена.

«Я лично – не самый хороший пловец и даже немного побаиваюсь воды. Итак, я валялся на травке и дремал, то засыпая, то снова выныривая из снов, разбуженный криками, которые доносились со стороны башни для прыжков в воду», – вспоминает сам фотограф.

Присмотревшись к прыгунам, он пришел в полный восторг. И было от чего! Фотограф решил, что сам он никогда не посмеет взобраться на эту 10-метровую башню даже для того, чтобы полюбоваться на виды с высоты, не говоря уже о том, чтобы спрыгнуть в воду. Зато на следующий день он пришел к бассейну с камерой.

И завел разговор с отважными пловцами, спрашивая, можно ли их сфотографировать. Не желая нарушать правила бассейна, где в параграфе 5.6 говорится: «Съемка и фотографирование разрешены только по согласованию с руководителями плавательного бассейна», заручился он и поддержкой руководства.

Свободный полет

В результате на свет появилась целая серия жизнеутверждающих фотоснимков, впечатляющая своей, казалось бы, однотипностью и формальной простотой. Тела, схваченные камерой, словно висят в воздухе, между бетонной платформой и поверхностью воды, и оба этих ориентира оказываются за пределами изображения. Некоторые фотографии можно вертеть в руках, гадая, где здесь верх, а где низ – они сделаны в момент, когда человеческое тело находится в свободном полете. Этот миг свободы завораживает зрителя.

Повторить прошлогодние подвиги купальщиков из Арбона можно прямо сейчас. Правда, температура воды в бассейне пока не очень комфортная, всего лишь +19 ° C, а Боденское озеро даже на несколько градусов холоднее. Но солнце набирает силу, так что скоро водное пространство достаточно прогреется и наступит настоящее пляжное лето.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!