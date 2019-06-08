Эта обложка бросается в глаза сразу: розовый льняной переплет (дизайн великолепного издания был разработан в творческом ательеВнешняя ссылка hi, Megi Zumstein und Claudio Barandun) призывает раскрыть книгу, обещая встречу с буйством ярких красок — и не обманывает. Заголовок альбома — «Blossom» / «Цветение» — говорит сам за себя и тоже соответствует его внутреннему содержанию. Букет цветов как маленький взрыв цветов и оттенков: такова «мета-тема» издания, с которым мы хотим вас непременно познакомить.

Альбом «Blossom» с его яркой обложкой был опубликован издательством Scheidegger&SpiessВнешняя ссылка в Цюрихе весной 2019 года. Автор фотографий, независимый фотограф Анна Хальм Шудель (Anna Halm SchudelВнешняя ссылка, род. 1945), живет и работает в Цюрихе. У неё за плечами обучение в «Колледже прикладных наук и искусств» в Веве, Швейцария (Berufsfachschule / Centre d’enseignement professionnel de Vevey — CEPVВнешняя ссылка), а также в «Колледже искусств и дизайна» (College of Art and Design) в Бирмингеме, Великобритания. Пять лет она работала помощником цюрихского фотографа Рене Грёбли (René Groebli).

(VERLAG SCHEIDEGGER & SPIESS)

Розовый цвет является в общем-то случайным выбором, он ничего не говорит о визуальных и цветовых предпочтениях фотографа. На его месте мог бы быть любой другой цвет из бесконечной палитры природных красок, с которыми столкнётся любой, кто уделит хотя бы немного времени для того, чтобы перелистать страницы издания. Цветы здесь выступают символом разных времен год, и кстати, кто сказал, что роскошным букетам не место под водой?

Сама Анна Хальм Шудель порой как бабочка перелетает с цветка на цветок, погружаясь в глубину соцветий так, что мы почти физически ощущаем пыльцу и сладковатый запах быстротечной цветочной роскоши. Букеты цветов и опавшие лепестки, как свежие, покрытые росой, так и уже ломкие и поблекшие, напоминают нам, что жизнь (цветов) коротка, но искусство (их фотографирования) к счастью вечно.

Последовательность изображений вовлекает нас в экзистенциальные метания между искушением и мимолетностью, между жизнеутверждающей, радостной и красочной палитрой цветов и выцветшими, увядшими букетами, которые словно говорят нам — memento mori («Помни о смерти»!) С этой классической темой Анна Хальм Шудель связана уже почти четверть столетия, а опубликованные в альбоме в качестве сопроводительных текстов эссе Франциски Кунце (Franziska KunzeВнешняя ссылка) и Надин Олонецки (Nadine OlonetzkyВнешняя ссылка) пытаются разобраться с данной проблематикой уже с применением слова и текста.

Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне. Конец инфобокса

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