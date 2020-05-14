Сергей Магнитский был арестован российскими органами юстиции и затем в 2009 году умер в тюрьме без суда и следствия.

(Keystone)

Федеральный прокурор Швейцарии планирует поделиться с Кремлём весьма чувствительными материалами и свидетельскими показаниями, связанными со смертью Сергея Магнитского и с разоблаченным им масштабным российским налоговым мошенничеством. Инвестор Уильям Браудер намерен помешать такому сотрудничеству Швейцарии с Россией.

Федеральный прокурор Швейцарии планирует поделиться с Кремлём весьма чувствительными материалами и свидетельскими показаниями, связанными со смертью Сергея Магнитского и разоблаченным им масштабным российским налоговым мошенничеством. Инвестор Уильям Браудер намерен помешать такому сотрудничеству Швейцарии с Россией, с учетом того, что этот шаг идет вразрез с положениями сразу четырех резолюций Совета Европы, членом которого является Швейцария, а также противоречит инструкциям Интерпола.

Оба эти органа осудили в своё время попытки России манипулировать европейскими правовыми процедурами, с тем чтобы очернить имя С. Магнитского и бросить тень на его бывшего коллегу Уильяма Браудера, родившегося в США британского инвестора, ставшего одним из самых ярых противников Кремля на международной арене.

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Федеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер (Michael Lauber) обычно не раскрывает публично подробностей сотрудничества его ведомства с иностранными государствами в рамках тех или иных дел. Однако газета «Файнэншл таймс» располагает копиями писем, которые тот направлял юристам в Цюрихе с подробным описанием своих намерений в деле, связанном с Магнитским.

Их подлинность подтвердил представитель У. Браудера. Федеральная прокуратура Швейцарии заявила, что получила несколько резких обращений от российских властей, но отказалась комментировать их содержание. Все эти разоблачения происходят накануне начинающегося в Швейцарии на следующей неделе процесса отрешения от должности самого федерального прокурора Михаэля Лаубера, одной из самых влиятельных фигур в Швейцарии. На него оказывается сейчас сильное давление в связи с его манерой вести расследование громкого дела о коррупции в FIFA.

Право и порядок Федеральный прокурор Швейцарии может быть отрешен от должности Нарушил ли федеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер служебные нормы этики, или просто допустил халатность в делах о коррупции в ФИФА? Автор: Саймон Бредли (Simon Bradley). Русскоязычную версию материала подготовил: Игорь Петров Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Swiss attorney faces possible impeachment over FIFA probe

Это расследование находилось на грани полного провала в результате его курса в рамках этой проблематики в целом и прозвучавших в его адрес обвинений в том, что он пошел здесь на широкомасштабное сокрытие (релевантной информации), в частности. Столь же часто в последние месяцы звучат и вопросы о том, насколько он беспристрастен, лично незаинтересован и нейтрален по отношению к России.

Скандально знаменитое дело

За последнее десятилетие противостояние Уильяма Браудера с российским правительством превратилась в громкое международное дело. Швейцария является здесь одной из ключевых площадок. По мнению У. Браудера «коррумпированные российские чиновники запарковали в Швейцарии, скрытном и состоятельном альпийском государстве, миллионы и миллионы украденных у себя на родине денег». Инвестиционный фонд У. Браудера «Hermitage Capital» был в 2008 году буквально ограблен высокопоставленными чиновниками Министерства внутренних дел России на сумму в 230 млн долларов. Когда адвокат фонда Сергей Магнитский разоблачил их, он был арестован российскими органами юстиции и затем в 2009 году он умер в тюрьме без суда и следствия.

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Американский «Акт Магнитского» 2012-го года, который впоследствии пролоббировал Уильям Браудер, является одним из самых мощных санкционных инструментов в руках Вашингтона против Кремля: на его основании под санкциями оказались десятки высокопоставленных российских чиновников. В качестве ответной меры российские власти возбудили против У. Браудера ряд уголовных дел. В 2013 и 2017 годах российские суды заочно осудили его за уклонение от уплаты налогов и мошенничество. «Предстал» перед судом в 2013 году и тоже был признан виновным и сам уже умерший к тому времени С. Магнитский.

Российские органы прокуратуры неоднократно пытались арестовать или задержать У. Браудера в Европе и добиться его экстрадиции в Россию с использованием существующих в сфере борьбы с трансграничной преступностью международных процедур. Адвокаты У. Браудера заявили федеральным властям в Берне, что они намерены противодействовать предлагаемому сотрудничеству швейцарской федеральной прокуратуры с российской стороной. «Инструмент взаимной правовой помощи ... явно является частью политики преследования и репрессий, проводимой российскими властями в отношении наших клиентов, [которые] виновны [только] в их стремлении бороться с безнаказанностью тех, кто несет ответственность за смерть Сергея Магнитского», — говорится в их обращении, направленном 1-го мая 2020 года на адрес Федерального прокурора М. Лаубера.

«Отсутствие прогресса»

Российский запрос (направленный в Швейцарию с целью добиться выдачи документальных данных по делу Магнитского) охватывает, в частности, конфиденциальные показания, полученные швейцарской стороной в рамках многолетнего расследования ею случаев мошенничества в отношении фонда «Hermitage Capital», запущенного по требованию У. Браудера в Конфедерации в 2011 году. По его словам, Швейцария была «важным каналом, через который отмывались деньги, получаемые в результате реализации в России мошеннических схем».

Швейцарский связной У. Браудер: российский шпион в органах власти Швейцарии? Американский инвестор Уильям Браудер в швейцарской прессе о неторопливом следствии Федеральной прокуратуры Конфедерации по делу Сергея Магницкого. Этот контент был опубликован 15 февраля 2018 г. 12:33 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Court upholds Swiss investigator’s dismissal due to Russian links

Но до сих пор швейцарские власти не выдвинули никаких обвинений. У. Браудер весьма обеспокоен отсутствием какого-либо прогресса в Швейцарии в этой области, тем более, что если обвинения так не будут предъявлены до следующего года, то всё дело придется закрыть в соответствии со швейцарским законодательством, регулирующим сроки исковой давности, которые к тому моменту истекут.

В 2018 году юристы возглавляемой У. Браудером общественной кампании «Справедливость для Сергея Магнитского» («Justice for Sergei Magnitsky») подали ходатайство с требованием, чтобы швейцарский прокурор лично взял на контроль и возглавил это расследование. Кандидатура Патрика Ламона (Patrick Lamon), правой руки господина Лаубера, была ими отвергнута из-за возможного «конфликта интересов». Сам господин Ламон отрицает любую свою возможную предвзятость в этом деле.

Русские подарки

В прошлом году ведущий эксперт (Федеральной прокуратуры) по России П. Ламон получил административное взыскание за неправомерное принятие подарков от своих российских коллег, в том числе за роскошно организованную ими для него охоту на медведей на Камчатке. Это дело привлекло пристальное внимание (общественности) к связям П. Ламона и самого М. Лаубера с Россией, в том числе и к инциденту 2014 года, когда Михаэль Лаубер использовал для командировки в Иркутск самолет, зарезервированный, как правило, для швейцарского правительства. Фотографии того времени показывают, как и сам прокурор, и Патрик Ламон позируют вместе с высокопоставленными российскими чиновниками во время рыбалки на Байкале.

Право и порядок Швейцарский следователь хотел дезавуировать доклад по делу Магнитского По сообщениям СМИ Швейцарии, осужденный швейцарский следователь хотел получить в Москве данные, способные дезавуировать доклад по делу Магнитского. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета Tages Anzeiger

Во время визита в Москву в 2017 году Михаэль Лаубер получил в подарок огромный набор фарфора, который был настолько велик, что он не смог быть отправлен вместе с багажом рейсовым самолетом, на котором сам Федеральный прокурор улетал в Швейцарию, а потому его пришлось хранить в московском посольстве Швейцарии в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает либеральная швейцарская газета NZZ. Михаэль Лаубер осудил недавно на пресс-конференции всю эту критику в свой адрес как «фронтальную агрессию, которая является прямым посягательством на принцип независимости прокуратуры».

Отношения У. Браудера со швейцарскими властями в последние годы были напряженными. В 2018 году он был задержан на швейцарской границе после своего выступления с речью о правах человека в Женеве. Пограничники допрашивали его «на темы, интересующие российское правительство», — указал он тогда в своем Твиттере. По его словам, российские власти (направляли в адрес швейцарских властей) запросы с просьбой задержать и допросить У. Браудера. Такие же запросы уже отклонялись другими европейскими государствами.

Ранее в этом 2020 году У. Браудер заявлял, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе он был предупрежден британскими спецслужбами о том, что он может подвергаться повышенному персональному риску, источником которого были российские спецслужбы. Скудные подробности предполагаемой шпионской операции российских агентов на этом мероприятии, которая планировалась заранее в течение нескольких месяцев, попали в СМИ всего за несколько дней до открытия ВЭФ. Местная полиция сообщила тогда о подозрительной деятельности российских граждан, выдававших себя за сантехников, но предъявивших вдруг затем дипломатические паспорта.

Copyright The Financial Times Limited 2020.



Право и порядок Прокуратура Швейцарии могла работать «на чужое государство»? Зачем сотрудник швейцарской прокуратуры ездил в Россию? Не превысила ли прокуратура свои полномочия? Эти темы обсудят в парламенте Конфедерации. Этот контент был опубликован 12 июня 2019 г. 11:55

Обзор прессы Газета «NZZ» о «русских одолжениях» швейцарской прокуратуре Воскресный выпуск газеты «NZZ» поместил материал о «тесном сотрудничестве» прокуратур России и Швейцарии. Подробности в нашем обзоре прессы. Автор: Русская редакция SWI Swissinfo

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