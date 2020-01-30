Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 10:00

Этот уникальный проект нацелен на помощь тем нелегалам, кто, проживая в кантоне Женева, хотел бы легализовать свой статус резидента.

(Keystone/SALVATORE DI NOLFI)

Прокуратура Женевы расследует возможные случаи мошенничества в контексте «операции Папирус». Этот уникальный проект нацелен на помощь тем нелегалам, кто, проживая в кантоне Женева, хотел бы легализовать свой статус резидента. Один человек уже был арестован в середине января 2020 года.

«Задержанный подозревается в изготовлении за плату поддельных миграционных документов», — подтвердил во вторник 28 января 2020 года пресс-секретарь прокуратуры кантоне в интервью газете «Трибюн де Женев». Теперь цель следственных действий состоит в том, чтобы определить общие масштабы этого мошенничества.

Как пишет эта региональная газета арестованный является гражданином Косово, который за деньги изготавливал и сбывал своим соотечественникам поддельные документы. Первым отметило мошенничество и забило тревогу кантональное Управление по вопросам народонаселения и миграции.

«Проведенная проверка привела к раскрытию мошенничества, на основании чего была проинформирована кантональная прокуратура», — заявил пресс-секретарь кантонального министерства безопасности Лоран Паулиелло (Laurent Paoliello) в интервью швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA.

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Как говорят чиновники, нашумевшая «Операция «Папирус» не была ни амнистией, ни массовой легализацией всех нелегалов сразу. Миграционное ведомство кантона в каждом конкретном случае внимательно анализировало «досье» претендента на легализацию, при этом любые подозрения в мошенничестве были и будут доводиться до сведения органов прокуратуры. С учетом сложности проекта «проблемы были и остаются скорее исключением».

Напомним, что в феврале 2017 года кантон Женева приступил к реализации программы легализации нелегалов, быстро приобретшей общенациональное звучание. Данная инициатива была выдвинута депутатом федерального парламента от партии Либералов (FDP) Пьером Моде (Pierre Maudet), который был популярным локальным политиком, курировавшим сферу общественной безопасности, но карьера которого из-за подозрений в коррупции с тех пор оказалась практически уничтоженной.

Власти наметили четкие критерии легализации: претенденты должны не иметь судимости и быть финансово независимыми. Кроме того, семьи с детьми должны постоянно проживать в Женеве не менее пяти лет, а одинокие лица — не менее десяти лет. В марте 2019 года кантон Женева подвел в целом положительные итоги проекта. На данный момент благодаря ему в кантоне был легализован статус около 2 тыс. «лиц без документов». Сколько их всего проживает в Женеве сказать точно никто не может. По оценкам Государственного секретариата по вопросам миграции (Staatssekretariat für Migration), в 2015 году число лиц в Женеве, не имевших законного вида на жительство, достигало 13 тыс. человек.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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