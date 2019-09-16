Инициатива Швейцарской народной партии (SVP) относительно денонсации режима свободы перемещения с ЕС вновь стала причиной национальных дебатов относительно перспектив и модальностей развития отношений Берна и Брюсселя. (© Keystone / Gaetan Bally)

Швейцарская народная партия (SVP), консервативная политическая организация с наибольшей электоральной поддержкой, не оставляет попыток ужесточить условия иммиграции в страну, в том числе и легальной трудовой иммиграции из стран ЕС на основании положений швейцарско-европейского соглашения о свободе перемещения. Недавно она выдвинула «Ограничительную инициативу» («Begrenzungs-Initiative»), которая требует данное соглашение денонсировать. Для консервативных кругов это давно назревшая мера, для левых — святотатство, для правительства Швейцарии опасная игра с огнём. Сегодня парламент Швейцарии обсудит это предложение. О чем идет речь?

В 2020 году, теперь это уже точно, швейцарский народ проголосует на общенациональном референдуме по народной законодательной инициативе «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungs-Initiative)Внешняя ссылка» («За умеренную иммиграцию / Ограничительная инициатива»). На этой неделе парламент Швейцарии как раз обсуждает этот законопроект. За последние 20 лет это будет уже пятый референдум на тему критикуемого многими режима свободы перемещения труда и капитала между Швейцарией и ЕС. Напомним некоторые «этапы большого пути».

В 2000 году швейцарцы одобрили на референдуме первый пакет двусторонних (секторальных) Внешняя ссылкасоглашений с ЕС, одним из которых было как раз соглашение о свободе перемещения людей, капиталов, услуг и трудовых кадров. Особенность этого пакета состоит в том, что все договоры, его составляющие, действуют только вместе (принцип «домино»): денонсируется один договор — утрачивают силу все остальные. В 2005 году швейцарцы согласились распространить режим свободы перемещения на десять новых восточноевропейских членов ЕС, а в 2009 году еще и на Болгарию с Румынией. И вот теперь новая попытка вынести вопрос режима свободы перемещения с Евросоюзом на суд народа.

Почему именно сейчас? Конец инфобокса

Народ долгое время поддерживал курс правительства на укрепление и углубление отношений с ЕС, в том числе и в миграционной сфере. Все изменилось в 2014 году, когда избиратели в рамках прямой демократии впервые поставили такой курс под большой вопрос. На референдуме в феврале 2014 года они одобрили запущенную Швейцарской народной партией (SVP) народную законодательную инициативу «Против массовой иммиграции» (Masseneinwanderungs-InitiativeВнешняя ссылка), текст которой предписывал ввести режим годовых квот и ограничительных контингентов по легальной иммиграции. По сути это было прямое нарушение народом им же самим, народом, в своё время одобренного режима свободы перемещения между Швейцарией и ЕС.

Возникла правовая коллизия, из которой парламент, в компетенции которого находится выработка порядка реализации решений, принятых народом на референдумах, сумел все-таки «выкрутиться», введя режим внутреннего предпочтения при приеме на работуВнешняя ссылка: это значит, что свободные вакансии должны сначала в обязательном порядке предлагаться гражданам Швейцарии или иностранцам, уже живущим в Швейцарии на ПМЖ с правом работы, и только потом кадрам, проживающим на данный момент за пределами Конфедерации.

С учетом того, что Евросоюз не был (и не будет) готов пересматривать положения соглашения о свободе перемещения, такое решение было единственно возможной опцией, с одной стороны, соблюсти волю народа, с другой — не обрушить весь первый пакет соглашений с ЕС (помним про «принцип домино»). С точки же зрения Швейцарской народной партии (SVP) такое решение стало нарушением воли народа, а кроме того, если брать тему отношений с ЕС, оно не представляло собой эффективного инструмента регулирования трудовой иммиграции из стран ЕС и ЕАСТ (для работников из «третьих стран», в том числе и из бывших советских республик, рынок труда Швейцарии как был закрытым, так и остаётся).

Поэтому в январе текущего года партия решила предпринять еще одну попытку добиться-таки своего, запустив уже упомянутую «ограничительную инициативу» при поддержке общественной организации под названием «Акция за независимую и нейтральную Швейцарию» («Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz» — «AUNSВнешняя ссылка»). На сей раз текст, подписи под которым поставили почти 120 тыс. граждан, требует коротко и ясно — денонсации соглашения о свободе перемещения между Швейцарией и ЕС.

Как в настоящее время выглядит эта «свобода перемещения»? Конец инфобокса

В рамках соглашения о свободе личного перемещения (Personenfreizügigkeits-AbkommenВнешняя ссылка), вступившего в силу в 2002 году, граждане Швейцарии и соответственно граждане стран, входящих в ЕС, имеют право свободно приезжать на территорию друг друга с целью проживания или работы, при условии наличия трудового соглашения, намерения создать бизнес или же просто, если данное лицо, имея достаточно средств, приехало в данную страну «навеки поселиться». Ну и, конечно, нужно заключить договор медицинского страхования.

С целью обеспечить равенство стартовых шансов граждан ЕС и Швейцарии соглашение о свободе перемещения предусматривает также автоматическое взаимное признания эквивалентности дипломов о высшем профессиональном образовании, а также был создан механизм, координирующий взаимное обеспечения минимальных стандартов в плане социальной безопасности. Со своей стороны с 2004 года Швейцария ввела в действие комплекс так называемых «фланкирующих мер», призванных защитить высокие швейцарские зарплаты от демпинга со стороны дешевой, восточноевропейской прежде всего, рабочей силы. Открыв границы для трудовых кадров из стран ЕС швейцарское правительство одновременно ужесточило условия труда и занятости для граждан из «третьих стран», не входящих в ЕС и ЕАСТ, причем постсоветское пространство и, например, США, находятся в этом смысле в совершенно равных условиях.

Каждый год правительство Конфедерации разрешает выдавать гражданам этих стран только определенное количество видов на жительство с правом работы — и только для действительно уникальных кадров, которых нет нигде больше, а также для тех, «чьё долгосрочное пребывание в стране и чья социальная интеграция обеспечены, в том числе соответствующими ресурсами и общественной пользой для Швейцарии». Приток кадров из стран ЕС в Швейцарию заметно вырос в период мирового финансового и экономического кризиса, примерно после 2008 года, однако с 2013 года этот поток постепенно стал мелеть, и сегодня в год в Швейцарию на ПМЖ и работу из стран ЕС и ЕАСТ приезжают примерно 30 тыс. человек.

Wanderungssaldo von Ausländerinnen und Ausländern mit Wohnsitz in der Schweiz Grafik: Wanderungssaldo von Ausländerinnen und Ausländern mit Wohnsitz in der Schweiz

Чего конкретно добивается «Ограничительная инициатива»? Конец инфобокса

Речь идет, как обычно, о внесении поправок в Федеральную конституцию. Текст инициативы SVP предлагает вписать в Основной закон новую статью 121b под названием «Zuwanderung ohne Personenfreizügigkeit» («Иммиграция вне режима свободы перемещения»), в которой было бы записано положение, в соответствии с которым Швейцария имеет право в одиночку, без консультаций с кем бы то ни было, регулировать порядок легальной трудовой иммиграции из стран ЕС/ЕАСТ. Кроме того, Швейцария обязывалась бы не заключать больше с иностранными государствами соглашений, в которых была бы предусмотрена опция введения такого взаимного режима свободы перемещения, как раньше в отношениях с ЕС.

Наконец, федеральный центр должен был бы получить задание провести с Евросоюзом переговоры с тем, чтобы обеспечить прекращение действия нынешнего Соглашения о свободе перемещения не позднее чем через 12 месяцев после позитивного решения народа на референдуме по вышеупомянутой «Ограничительной инициативе». Если такое соглашение достигнуто по каким-то причинам не будет, то правительство Швейцарии должно будет в одностороннем порядке денонсировать Соглашение о свободе перемещения с ЕС в течение 30 дней после референдума.

Почему Швейцарская народная партия (SVP) хочет демонтировать режим свободы перемещения с ЕС? Конец инфобокса

С точки зрения этой правоконсервативной партии режим свободной циркуляции товаров, услуг и капиталов идет на пользу только одному ЕС. А вот режим свободы перемещения лиц в одностороннем порядке наносит Швейцарии один только вред. «Народники» указывают, что с момента вступления в силу соглашения о свободе перемещения население маленькой Швейцарии выросло на 1 млн. человек и на конец 2018 года составило8,5 млн человек, причем доля иностранцев в общей структуре населения выросла до 25,1%.

Партия «народников» убеждена, что Швейцария не в состоянии «переварить» такой приток мигрантов, включая и такую категорию, как «маятниковые мигранты» («фронтальерыВнешняя ссылка»), то есть людей, живущих в ближнем зарубежье (в Германии, Италии, Франции), но работающих в Швейцарии. Таких сейчас насчитывается около 322 тыс. человек. Консерваторы убеждены, что иностранцы отнимают у швейцарцев рабочие места, особенно страдают при этом лица старших возрастных групп, которых все чаще просто «заменяют» более молодыми и дешевыми кадрами.

Все более напряженной становится ситуация, по мнению SVP, и на рынке жилья — потенциал строительства нового жилья в стране ограничен, стоимость аренды растет, цены на недвижимость тоже, ландшафты во все большей степени застраиваются, инфраструктура (транспорт, образование) страдает от перегрузок. Иммиграция дополнительно нагружает структуры социального страхования, растет уровень преступности. Но как же быть с уже упоминавшимся «принципом домино»?

Партия уверена в том, что денонсация соглашения о свободе перемещения не приведет к денонсации всего первого пакета секторальных соглашений между ЕС и Швейцарией — Брюссель просто не пойдет на такой шаг, уж очень окажется для всех велика цена вопроса. Партия исходит из того, что ЕС сам заинтересован в сохранении прочных договорно-правовых основ, регулирующих кооперацию Берна и Брюсселя, и что он вынужден будет просто молча «проглотить» решение Швейцарии о денонсации соглашения о свободе перемещения, особенно если учесть, что Швейцария для ЕС является важнейшим торговым партнёром после США и Китая. А вот для Швейцарии, де, семь соглашений первого пакета секторальных соглашений с ЕС судьбоносной роли не играют.

Почему правительство Швейцарии (Федеральный совет / Bundesrat) отвергает эту инициативу? Конец инфобокса

Еще в июне 2019 года министр юстиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер (Karin Keller-Sutter) заявила, что «запуская такую инициативу Швейцарская народная партия играет с огнём». С ней согласны все ведущие партии Швейцарии начиная с центра и вплоть до левого фланга. «Ограничительная инициатива» поставит под серьезный вопрос отношения Швейцарии с ЕС, важнейшим торговым партнёром. Для европейской стороны свобода перемещения (особенно в год 30-летия падения Берлинской стены) является обязательным условием доступа Швейцарии на внутренний потребительский рынок Европы.

Die wichtigsten Handelspartner der Schweiz Grafik: Die wichtigsten Handelspartner der Schweiz

С точки зрения политического руководства Швейцарии режим свободы перемещения имеет для страны центральное значение. Этот режим позволяет швейцарским работодателям быстро и без лишних бюрократических проволочек рекрутировать рабочие кадры в европейском зарубежье. А это вносит вклад в поддержание глобальной конкурентоспособности Швейцарии и гарантирует ей сохранение рабочих мест. Отмена режима свободы перемещения стало бы сильным ударом по позициям Швейцарии как ведущего мирового промышленного и научно-инновационного центра.

Как указывают правительственные эксперты, с момента вступления в силу режима свободы перемещения безработица в Швейцарии не выросла и осталась на прежнем рекордно низком уровне. Не выросла и нагрузка на системы социального страхования (пенсии, социальная помощь). Швейцария как была, так и в будущем будет зависеть от притока квалифицированной иностранной рабочей силы. Без режима свободного перемещения за следующие 20 лет ВВП Швейцарии сократился бы на 5-7%.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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