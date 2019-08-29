Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 10:00

Население Швейцарии увеличилось на 0,7% по сравнению с 2017 годом, преодолев в 2018 году порог в 8,5 миллионов жителей.

(Keystone / Jean-christophe Bott)

На конец 2018 года население Швейцарии составило 8 544 500 человек, что на 0,7% больше, чем годом ранее. Рост числа жителей был зафиксирован почти во всех кантонах, за исключением Тичино (- 0,1%) и Невшателя (- 0,6%).

В кантонах Швиц и Фрибур (+1,2%) население увеличилось больше всего. Кроме того, в некоторых кантонах был зарегистрирован больший рост, чем в среднем по стране: в Цуге, Цюрихе и Ааргау на 1,1%, в Тургау — на 1%, в Женеве — на 0,9%, в Шаффхаузене, в кантонах Во и Люцерн на 0,8%.

Об этом сообщает Федеральное статистическое ведомство (BfsВнешняя ссылка), опубликовавшее на этой неделе актуальные данные по динамике изменения численности населения в Швейцарии за 2018 год.

(1) график населения

Иммиграция в Конфедерацию снизилась на 0,5% по сравнению с 2017 годом, а эмиграция увеличилась на 4,2%.

Из Цюриха в Кориппо

Что касается городов, то крупнейшим городом страны остается Цюрих с населением в 415 000 человек. Второй по величине — Женева (201 000), третий — Базель (172 000). За ними следуют Лозанна (139 000) и Берн (133 900).

В этих пяти городах проживают 12% постоянного населения Конфедерации, отмечает Bfs. Кстати, самым мелким населенным пунктом страны статистическое Ведомство называет деревню Кориппо в Тичино с ее 11-тью жителями.

Доля молодежи в населении Швейцарии (лица в возрасте от 0 до 19 лет) по-прежнему пока выше, чем доля пожилых людей (лица в возрасте 65 лет и старше).

Крупнейшая диаспора — итальянцы

В конце 2018 года в Швейцарии постоянно проживало 2 148 300 иностранных граждан, что составляет 25,1% от общей численности населения (+ 1% по сравнению с 2017 годом). Это самый умеренный рост с 2007 года.

(2) Grafico

Самой крупной диаспорой в прошлом году остались итальянцы — их проживает в Швейцарии 14,9% от общего числа иностранцев, за ними следуют немцы (14,3%), португальцы (12,3%) и французы (6,4%). Вместе эти четыре национальности представляют 48% всех иностранцев, постоянно проживающих в Швейцарии.



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне, SWI-tvsvizzera.it

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