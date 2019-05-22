Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 12:00

В ходе исследования выяснились теоретические последствия катастрофы на швейцарской атомной электростанции. Например, вот этой, расположенной в Обергесгене между Берном и Цюрихом. (Keystone / Peter Klaunzer)

В случае серьезной аварии на одном из швейцарских ядерных реакторов множество жителей других стран пострадали бы от радиации. Об этом говорится в новом швейцарском исследовании, где было рассмотрено потенциальное влияние ядерных взрывов на здоровье людей, живущих поблизости. Основное внимание в исследовании было уделено влиянию метеорологии и географии на перемещение радиоактивного облака.

Например, здесь можно увидеть, как погодные условия 19 января 2017 года могли повлиять на последствия аварии на реакторе в Гёзгене (Gösgen) между Берном и Цюрихом.

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Руководил исследованием Фредерик-Поль Пиге (Frédéric-Paul Piguet) из Института биосферы (Institut BiosphèreВнешняя ссылка), междисциплинарного исследовательского института в Женеве. Ф.-П. Пиге и его команда изучили риск аварии на пяти швейцарских атомных электростанциях, которые по размерам находятся примерно между Фукусимой и Чернобылем. К таким станциям относится и атомный комплекс «Бецнау-1» (Beznau I) в северной части Швейцарии, который работает уже 50 лет, это – самый старый ядерный реактор в мире.

Исследовательская группа использовала погодные условия в течение всего 2017 года для расчета последствий катастроф на швейцарских реакторах и пришла к выводу, что от ядерного взрыва в Швейцарии, население которой составляет 8,5 миллиона человек, пострадают 16-24 миллиона европейцев пострадают! По их расчетам, от 12 500 до 31 100 человек умрут из-за рака и проблем с сердцем, вызванных радиацией. Кроме того, возникнут дополнительные проблемы со здоровьем, в том числе генетические заболевания и бесплодие.

Согласно исследованию, влажная погода почти удвоит число серьезных заболеваний, связанных с радиацией. В 2017 году таких «плохих» погодных дней было 36.

«Нереальное событие»

Ассоциация швейцарских операторов атомных электростанций, swissnuclearВнешняя ссылка, сообщила swissinfo.ch, что приняла к сведению это исследование и намерена подробно его изучить в ближайшие дни.

«Швейцарские атомные электростанции были спроектированы, построены и регулярно модернизируются таким образом, чтобы они могли справляться с серьезными авариями», – объяснила представительница swissnuclear, оценив ситуацию, описанную в исследовании, как «нереальное событие».

«Благодаря многочисленным и независимым системам безопасности крайне маловероятно, что произойдет серьезная авария», – выразила она уверенность.

Швейцарские атомные электростанции контролируются Швейцарской федеральной инспекцией по ядерной безопасностиВнешняя ссылка.

Напомним, что в 2017 году швейцарцы проголосовали за постепенный отказ от атомной энергетики и введение запрета на строительство новых атомных электростанций. При этом около 32% всей электроэнергии в Швейцарии производится на АЭС.



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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