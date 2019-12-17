Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 6:30

Несколько проектов NFS были запущены уже в 2001 году.

(© Keystone / Gaetan Bally)

Швейцария потратит 100 млн швейцарских франков на шесть новых исследовательских центров, каждый из которых ориентирован на передовые области научных инноваций. К следующему году число таких институций во всей Швейцарии вырастет до 22.

При ведущих высших учебных заведениях Швейцарии будут созданы новые национальные научно-исследовательские центры (Nationalen Forschungsschwerpunkte – NFSВнешняя ссылка), максимальный срок работы которых составит 12 лет. Речь идет об университетах Базеля, Женевы, Лозанны и Цюриха, а также в EPFL Лозанны и ETH Цюриха.

Внимание центров будет сосредоточено на различных темах, таких как борьба с устойчивыми к антибиотикам бактериями, исследования эволюции языка и разработка CO2-нейтральных решений для химической промышленности.

Финансирование в размере 100 млн франков будет дополнено неустановленной суммой, поступающей от образовательных учреждений и частного сектора.

Полдюжины проектов были отобраны Государственным секретариатом по вопросам образования, исследований и инновацийВнешняя ссылка, который совместно со Швейцарским национальным научным фондом (SNSFВнешняя ссылка) оценил более 50 поступивших запросов. Программа по созданию NFS была начата в 2001 году, и после успешного завершения исследований два проекта уже были расформированы.

«Проекты по созданию NFS предназначены для стимулирования швейцарских исследований и инноваций в долгосрочной перспективе в таких важных областях, как автоматизация, устойчивость к антибиотикам и квантовые технологии», - говорится в заявлении правительства. «Они также способствуют карьерному росту молодых ученых, поощряют равные возможности и передачу знаний и технологий».

Международные проекты Швейцария и Россия развивают кооперацию в научной сфере Швейцария и Россия хотят развивать межгосударственное сотрудничество в области академических обменов, передовых научных исследований и технологий. Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 7:00 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Plans mooted for closer research cooperation with Russia









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