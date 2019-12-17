Швейцария потратит 100 млн швейцарских франков на шесть новых исследовательских центров, каждый из которых ориентирован на передовые области научных инноваций. К следующему году число таких институций во всей Швейцарии вырастет до 22.
При ведущих высших учебных заведениях Швейцарии будут созданы новые национальные научно-исследовательские центры (Nationalen Forschungsschwerpunkte – NFSВнешняя ссылка), максимальный срок работы которых составит 12 лет. Речь идет об университетах Базеля, Женевы, Лозанны и Цюриха, а также в EPFL Лозанны и ETH Цюриха.
Внимание центров будет сосредоточено на различных темах, таких как борьба с устойчивыми к антибиотикам бактериями, исследования эволюции языка и разработка CO2-нейтральных решений для химической промышленности.
Финансирование в размере 100 млн франков будет дополнено неустановленной суммой, поступающей от образовательных учреждений и частного сектора.
Полдюжины проектов были отобраны Государственным секретариатом по вопросам образования, исследований и инновацийВнешняя ссылка, который совместно со Швейцарским национальным научным фондом (SNSFВнешняя ссылка) оценил более 50 поступивших запросов. Программа по созданию NFS была начата в 2001 году, и после успешного завершения исследований два проекта уже были расформированы.
«Проекты по созданию NFS предназначены для стимулирования швейцарских исследований и инноваций в долгосрочной перспективе в таких важных областях, как автоматизация, устойчивость к антибиотикам и квантовые технологии», - говорится в заявлении правительства. «Они также способствуют карьерному росту молодых ученых, поощряют равные возможности и передачу знаний и технологий».