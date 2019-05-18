Всем известно, что пчелы – очень важны для природных экосистем! А еще столь же хорошо нам известно, сколь велики угрозы, которым эти насекомые сейчас подвергаются. С 1985 года их общее число на планете Земля сократилось на 25%. В проекте фотографа Марк Латцеля (Marc Latzel) запечатлён особый вид деятельности любого серьёзного пчеловода — выведение пчеломаток.

В Швейцарии, по счастью, профессия пчеловода все еще популярна и востребована: в общей сложности 17,5 тыс. пчеловодов содержат здесь примерно 165 тыс. пчелиных семей. Один из них Питер Линдер (Peter LinderВнешняя ссылка), который создал в регионе Киенталь, в сельской местности недалеко от города Берн, специальную пчелиную ферму под названием CarnicaВнешняя ссылка. Здесь он путем тщательного и заранее просчитанного отбора разводит чистокровных пчелиных маток.

Благодаря своему географическому положению лежащая в горах и довольно обособленная долина Кинталь — идеальное место для разведения пчел. Создатели пчелиной фермы гарантируют, что различные породы пчел здесь не скрещиваются, а значит, тут появляются на свет только чистокровные пчеломатки. Поэтому-то сюда, с целью спарить своих пчелиных цариц и вырастить новый рой, пчеловоды-любители приезжают даже издалека

Царица улья В начале процесса разведения пчелиных маток Петер Линдер берет из сот молодых личинок в возрасте от одного до полутора дней. Их нужно хорошо снабдить кормовым соком. Полноценными королевами могут стать только молодые личинки, находящиеся в хороших условиях. Личинки помещаются в специальные мисочки для разведения маток.

Пятидневная личинка, будущая пчелиная матка, в мисочке. Здесь она питается маточным молочком. Любая личинка может стать королевой, если давать ей сок из рациона цариц улья.

Племенная рамка с отводками для маток. Перед вылуплением маток над каждой ячейкой помещают решетчатую трубку-отводок, чтобы пчелиные матки после вылупления не поубивали друг-друга. Через 16 дней вылупляется юная пчелиная царица. Заводчик дает каждой номер и отмечает цветным клеем. Цвет указывает на год размножения.

А сейчас Петер Линдер загружает полный ковшик рабочих пчел — около 100 граммов — в ящик для разведения и добавляет туда пчелиную матку. Здесь не должно быть мужских особей.

Перед тем, как пчеловоды, которым нужны новые пчеломатки, принесут своих пчел, Петер Линдер должен проконтролировать здоровье трутней.

Молодые пчелы присоединяются к молодой пчеломатке самое позднее через два дня после ее появления на свет.

После этого, когда температура воздуха на улице достигает 12° C, пчелиная матка начинает спариваться. В полете она соединяется с несколькими трутнями, а после успешного оплодотворения трутень умирает. Единственная цель жизни трутней — спаривание с молодыми пчелиными царицами.

Через несколько дней после спаривания королева улья значительно увеличивается в размерах и начинает процесс яйцекладки. В это время за ней постоянно ухаживают десяток рабочих пчел.

Заказ выполнен: пчеловод получает отличных молодых пчел с пчеломаткой, оплодотворенными яйцами и наполненными воском сотами.



Bildergalerie über das Züchten von Bienenköniginnen

Пчелиная семья состоит из рабочих пчел, трутней и одной-единственной пчелиной царицы - пчеломатки. В зависимости от сезона под ее началом находятся от 5 до 40 тысяч пчел! Внешне она не так уж сильно отличается от рабочих пчел, будучи просто немного больше и длиннее. Пчеломатка — центр, смысл и двигатель всей жизни в улье. Мать всех пчел — это настоящая машина, созданная с одной только целью: откладывать яйца. Ее гены, равно как и гены спаривающихся с ней трутней, в дальнейшем регулируют поведение и характер всего роя, от низ зависит, будет ли он дружелюбным или агрессивным, продуктивным или нет, здоровым или подверженным болезням?

Пчелиная царица живет от двух до пяти лет, управляя своими подданными при помощи испускаемых ею специальных ароматов – феромонов. С помощью этих веществ пчелы ориентируются в пространстве, точно зная, к какому улью она лично принадлежит и какое задание она должна выполнять. Феромоны также контролируют и стимулируют половое влечение трутней. Родившиеся летом рабочие пчелы трудятся буквально до конца своей жизни — то есть всего от шести до восьми недель.

Пчеловоды несут свои ульи на пчелиную ферму Carnica для разведения пчеломаток.

(Marc Latzel / 13 Photo)

Сначала нелётная молодая пчела отвечает за уборку улья, потом ей поручают кормление личинок и пчелиной царицы, а в заключение карьеры она принимается за строительство новых сот. Повзрослев, рабочая пчела «уходит в армию» и превращается в защитницу улья. Остаток жизни она проводит за сбором нектара, пыльцы и воды, тем самым, наконец, становясь тем, чем мы ее и представляем — производительницей меда. В конце концов, постаревшая и истощенная, она умирает где-то за пределами улья, как и, ежедневно, мириады других представительниц её пчелиного народа.

20 мая – Всемирный день пчел. Всемирный день пчёл — международный праздник, отмечаемый 20 мая, в день рождения основоположника современного пчеловодства словенца Антона Янши (1734–1773).

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