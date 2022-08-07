«В Швейцарии я была в безопасности, но думала лишь об Украине»

Массовый исход людей из Украины продолжается, идут и потоки внутренних беженцев, прежде всего с востока и юга, где идут боевые действия, на запад. Но украинскую границу все чаще пересекают люди и в обратном направлении. © Ti-press

Все больше и больше украинцев и украинок, нашедших в начале российского вторжения убежище в Швейцарии, решают отказаться от стабильности и безопасности в пользу возвращения домой. Потеря связи с родиной для них страшнее ужасов войны.

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После почти трех месяцев жизни в Швейцарии в конце июня Алина Дубина вернулась в Украину. Своих родственников и квартиру она нашла целыми и невредимыми, однако жизнь теперь была совсем иной, она изменилась полностью. До войны Алина пела партию сопрано в Черниговской ФилармонииВнешняя ссылка. Сегодня она безработная, поскольку почти все оркестранты покинули Украину и их разбросало по Европе. Тем самым они повторили судьбу почти шести миллионов украинцев (90% из них женщины и дети), которые, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), были вынуждены покинуть свою страну.

Город ЧерниговВнешняя ссылка, в котором до российского вторжения проживало почти 300 000 человек, подвергся сильным разрушениям. Сегодня этот регион уже не так страдает от обстрелов, однако недавно он снова стал целью ракетной атаки россиян. «На сердце у меня очень тяжело», — говорит Алина. Мы разговариваем с нем по телефону с помощью переводчика на украинский язык. «Я снова обрела Украину, страну, которую я так люблю, но это уже совсем не та Украина».

Певица Алина Дубина до войны. Alina Dubyna

На сегодня убежище в Швейцарии получили более 60 000 человек из Украины, поток беженцев в настоящее время замедляется и все больше людей, таких как Алина, возвращается на родину. Об этом Карин Келлер-Суттер, министр юстиции и полиции (FDJP) Швейцарии, сообщила СМИ в середине июля. По ее словам, эти люди хотят внести свой вклад в восстановление Украины. К концу июня, по последним данным Государственного секретариата по вопросам миграции (SEM, подразделение Минюста), официально покинули Швейцарию почти 500 человек, ранее получивших особый ВНЖ категории S, предоставляемый в стране людям, бежавшим от войны в Украине.

Эта цифра постоянно увеличивается и в настоящее время она, безусловно, гораздо больше этих пяти сотен. Точной статистики на предмет о том, сколько людей вернулось в Украину из Швейцарии, в стране нет. Пресс-секретарь SEM Анн Сезар (Anne Césard) говорит, что граждане Украины имеют право перемещаться по Шенгенской зоне в течение 90 дней без визы. Возможно, что люди, которые никогда и нигде постоянно не регистрировались (…), также сначала жили, а потом покинули Швейцарию. Так произошло, например, и с Алиной. Её приезд в Швейцарию вообще стал результатом целой цепочки трагических обстоятельств.

Чернигов, регион-мученик

В самом начале войны город Чернигов был осажден и подвергся сильным российским обстрелам и бомбардировкам. Полагая, что в деревне им будет безопаснее, Алина с ее молодым человеком отправились в Ивановку, к его родителям. Но даже и этот населенный пункт не избежал бомбежек и налётов. Из соседних деревень, оккупированных российскими войсками, в том числе из близлежащей деревни Ягодное (Я́гідне), до них доходили страшные новости, а когда российские войска были выбиты оттуда, то слухи превратились в реальные жуткие факты: примерно 350 человек на протяжении целого месяца содержались в подвале местной школы. Некоторые из заложников преклонного возраста умерли от духоты, других мирных жителей просто хладнокровно убили.

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Многие дома были разграблены, другие полностью разрушены. Алина была потрясена до глубины души. В конце концов, она неохотно, но все-таки подчинилась рекомендации эвакуироваться, найдя себе место в автоколонне, направлявшейся в Киев. Там она получила сообщение от украинской подруги, бежавшей в Швейцарию: ее принимающая семья в городе Куги (Cugy), недалеко от Лозанны, готова также приютить и Алину. Так она и оказалась в начале апреля 2022 года в швейцарском кантоне Во на франкофонном западе страны.

Умереть там, где родился

Украинско-швейцарская художница Оксана Корнелюк, живущая в Швейцарии замужем уже 20 лет, вспоминает то чувство беспомощности и вины, которое охватило её в момент начала войны. Будучи единственным ребенком, она думала с того момента только о том, как бы ей перевезти своих родителей из города Луцк на северо-западе Украины к себе в город Грандсон (Grandson, кантон Во). «Луцк был не самый пострадавший регион, но близость к Беларуси была источником постоянной угрозы», — объясняет Оксана в интервью порталу SWI.

Швейцария и ее помощь тем, кто возвращается Система предоставления убежища в Швейцарии построена так же, как и вся страна, на основе принципов федерализма. ВНЖ категории S беженцы получают на основании решения федеральных властей, затем их распределяют по кантонам (субъектам федерации), которые с этого момента несут за них ответственность, получая выплаты из федерального бюджета в качестве частичной компенсации расходов на прием и размещение беженцев. Ходатайства с просьбой о предоставлении материальной помощи на цели возвращении на родину рассматривают совместно данный кантон и федеральный центр. Немецкоязычные кантоны Цюрих и Аргау недавно проинформировали, что людям, желающим вернуться в Украину, они предоставляют финансовую помощь в размере до 500 франков на каждого взрослого, 250 франков на ребенка и максимум 2 000 франков на одну семью. Подводя первые итоги в июле 2022 года, министр правительства кантона Цюрих Марио Фер (Mario Fehr), тем не менее, отметил, что федеральный бюджет должен был бы выделять на помощь в возвращении украинцев на родину куда больше средств. В одном из своих интервью в середине июля 2022 года министр юстиции Карин Келлер-Суттер напомнила, что «миграционный защитный статус S», впервые активированный в связи с войной на Украине, не предназначен для постоянного проживания в Швейцарии. Она указала, что поручила Ведомству по делам миграции SEM (…) уточнить с кантонами все вопросы (…), касающиеся возможного возвращения. Статус S изначально был активирован на один год до марта 2023 года. Его, безусловно, можно продлить, но не стоит ждать до конца года, чтобы начать думать над организацией вероятного отъезда». По мнению Карин Келлер-Суттер, очевидно, что большинство беженцев из Украины уедут, как только позволит ситуация. Тем не менее министр напомнила, что ситуация была и остается «очень нестабильной и непредсказуемой, поэтому Конфедерация прорабатывает сейчас самые разные сценарии».

Она каждый день звонила своим родителям, стараясь убедить их покинуть город. Отец категорически отказывался. «До конца всю серьезность ситуации оно осознал только тогда, когда он увидел в своем городе блокпосты». В середине марта отец сказал дочери, что нашел возможность на автобусе добраться до Польши, откуда потом родители смогли бы улететь в Швейцарию. Приземлившись в Женеве, они испытали огромное облегчение. Но пока мама Оксаны пыталась как-то обустроиться на новом месте отец, бывший предприниматель, все сильнее ощущал себя виноватым перед теми молодыми украинцами, у которых не было возможности уехать за рубеж, тем более что его родной регион напрямую затронут войной не был. «Он постоянно с тех пор спрашивал меня: «Что я здесь делаю?», — говорит Оксана.

Украинец ремонтирует свой дом, пострадавший от российского обстрела, с. Ягодное Черниговской области, Украина. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

«Отцу 70 лет, он любит общаться с окружающими, но не знает ни слова по-французски, простой поход к врачу превращается для него в настоящее испытание, он боится стать помехой, он скучает по своему дому, к которому очень привязан, короче говоря, он полностью потерял ориентацию. Для него важно умереть там, где родился», — рассказывает Оксана и вздыхает. «В Швейцарии я впервые увидела, как он плачет. Но эти слезы не были связаны с событиями в Украине, они были связаны с его тоской по родине».

Примерно через полтора месяца он заговорил о возвращении. Поначалу Оксана пыталась как-то откладывать решение этого вопроса, но потом ее отец просто пришел в ярость и пригрозил, что уедет с её помощью или без неё. «Я пообещала, что сделаю все необходимое. Даже если это разобьет мне сердце». Алина рассказывает о похожих трудностях. По ее словам, «в Швейцарии все другое — люди, язык…». Она сама не говорит по-французски и лишь в общих чертах владеет английским. Она очень скучает по своей семье в Украине. Чтобы почувствовать себя нужной, она обратилась к украинской диаспоре в Швейцарии, но это особо не помогает, она думает «об Украине каждый день» и хочет только одного: вернуться домой.

Анна Лысенко — председатель организации «Свободная Украина» (Free UkraineВнешняя ссылка), помогающей беженцам обосновываться в Швейцарии. Трудности с интеграцией она наблюдает постоянно, но больше всего ее беспокоит жилищный вопрос, а также языковой барьер, который может оказаться крайне неприятным фактором, особенно когда нужно найти работу или сориентироваться в бюрократических джунглях. По словам Анны Лысенко негативное влияние на положение беженцев, которое не стоит недооценивать, оказывает и высокая стоимость жизни в Швейцарии, при этом материальные сложности усугубляются ещё и нестабильным эмоциональным состоянием. «Война вызывает у этих людей стресс и отчаяние, нередко возникает и чувство вины за то, что они бежали, а другие не смогли», — говорит Анна Лысенко.

Возвращение в Украину и новое начало

«Я знала, что в Швейцарии я в безопасности, но думать о своих близких было невыносимо». Алина признается, что боялась возвращаться, но «как только я пересекла границу счастье снова быть в Украине, радость воссоединения с родиной, просто захлестнули меня». Что касается Оксаны, то она в итоге аннулировала ВНЖ категории S своего отца и нашла ему место в автобусе, отправляющемся в начале июня в Украину. «Как только я сказала ему об этом, у меня создалось впечатление, что он снова ожил», — признается она. Пассажирами микроавтобуса были люди, ехавшие в Украину из самых разных уголков Швейцарии. Мама Оксаны, напротив, решила остаться еще на некоторое время.

Массовый исход людей из Украины продолжается, идут и потоки внутренних беженцев, прежде всего с востока и юга, где идут боевые действия, на запад. Но украинскую границу все чаще пересекают люди и в обратном направлении. По данным УВКБ ООН к концу июля 2022 года было зарегистрировано почти четыре миллиона прибытий в Украину. С середины июня 2022 года численность лиц, возвращающихся в Украину, возросла более чем на 40%.

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«В марте-апреле 2022 года многие бежали из страны, потому что ожидали худшего», — говорит председательница организации «Свободная Украина». «Потом некоторые из тех, кто бежал, решили вернуться, поскольку они больше не считали свой регион таким уж опасным, впрочем, порог терпимости в отношении к военным рискам сегодня гораздо выше». Тем не менее, как подчеркивает Анна Лысенко, вернувшиеся всё еще находятся в меньшинстве, как правило, это люди, которые считают, что им нечего терять.

«Женщины с маленькими детьми не возвращаются. Для многих людей возвращение просто невозможно, поскольку им реально некуда идти». Алина рассказывает, что она в Чернигове видела многих из тех, кто вернулся. «Конечно, сегодня в этом регионе куда безопаснее, чем во время российской оккупации. Но я считаю, что если люди и возвращаются, то просто потому, что их место здесь». У нее самой развился своего рода фатализм: «В конце концов, каждому уготована своя судьба».

Англоязычная оригинальная версия материала отредактирована Вержини Манжан (Virginie Mangin), немецкоязычная оригинальная версия подготовлена Сибиллой Бондольфи (Sibilla Bondolfi), русскоязычная оригинальная версия подготовлена, выправлена и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.