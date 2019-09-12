В борьбе за гендерное равенство парикмахер из Лозанны Николя Сетту решил ввести в своем салоне одинаковые цены для мужчин и женщин. (swissinfo.ch)

Мало того, что женщинам платят меньше, чем их коллегам-мужчинам, так они ещё и тратить вынуждены больше: некоторые товары и услуги для женщин обходятся дороже, чем для мужчин. Парикмахер из Лозанны решил изменить ситуацию, введя единую цену «унисекс». Федерация потребителей западной Швейцарии (FRC) приветствует данную инициативу и призывает провести национальное исследование проблемы с целью выяснить, с чем связан факт взимания с женской половины общества так называемой «розовой наценки» («Pink Tax»).

«Тарифы „унисекс“ с 1-го февраля. Настало время соблюдать гендерное равенство и в области ценообразования», — гласит объявление в витрине парикмахерского салона Avant-Propos в Лозанне. Так клиента вводят в курс дела еще до того, как он войдет внутрь: еще на улице он знает, что в этой парикмахерской к нему с точки зрения цен за услуги отнесутся одинаково, независимо от того, мужчина клиент, или женщина. «Цена стрижки у нас определяется длиной волос», — объясняет парикмахер Николя Сетту (Nicolas Cettou).

Перед тем, как войти в парикмахерскую, клиент может ознакомиться с ценовой политикой заведения. (swissinfo.ch)

Ранее за короткую стрижку женщины платили здесь 90 франков (5 700 рублей или 2 400 гривен), а мужчины — 59 франков. А сегодня здесь для всех установлен единый тариф в 80 франков. «Услуги для всех у нас одинаковы. Мы выполняем аналогичную работу ножницами и уделяем каждому клиенту, независимо от пола, как минимум час. Таким образом, мы не видим никаких причин, почему женщина должна платить больше, чем мужчина», — утверждает этот парикмахер из Лозанны.

«Одна клиентка спросила меня, почему ее парень, побывавший у нас пару дней тому назад, заплатил на 20 франков меньше ее. И я не нашелся что ответить!»

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Исторические причины

Николя Сетту полагает, что тарифные различия в услугах для мужчин и для женщин сегодня оправдать больше нельзя ничем. Тем не менее, ценовые различия в пределах 20-30 франков в ущерб женского кошелька в Швейцарии все ещё не редкость. Причины такой ситуации кроются в истории парикмахерского дела. «В прежние времена мужские стрижки были куда примитивнее и выполнялись гораздо быстрее, нередко —вжик-вжик, несколько движений машинкой, и все готово. Женщины же чаще приходили за укладкой, чем за стрижкой», — говорит Николя Сетту.

В динамичные 1920-е появились и короткие женские стрижки, так что сегодня короткая стрижка для обоих полов представляет для парикмахера практически работу одной и той же сложности. «Мода изменилась, но соотношение цен осталось прежним. Эта «розовая наценка» сегодня стала более чем несправедливой». Поэтому-то Николя Сетту и решил пересмотреть свою ценовую политику. Окончательно убедил его разговор с одной из клиенток. «Она спросила меня, почему ее парень, побывавший у нас пару дней тому назад, заплатил на 20 франков меньше ее. И я не нашелся что сказать в ответ»!

Противоречивая реакция

С тех пор парикмахерская потеряла ряд старых клиентов, но зато приобрела новых клиенток. Николя Сетту говорит, что «о новой ценовой политике мы предупреждали людей еще за несколько месяцев, обосновывая наш новый подход к формированию тарифов. Некоторые мужчины, однако, этого не поняли. Им показалось, что теперь стрижка будет слишком дорогой, поэтому они больше к нам не возвращалась».

Зато другая категория клиентов с энтузиазмом приняла новую философию парикмахера, будучи готовой платить больше во имя реального, а не голословного гендерного равенства. «Некоторые из числа новых клиентов специально даже начали бывать именно в этой парикмахерской, преследуя цель поддержать эту акцию своим полновесным франком», — рассказывает Н. Сетту.

Зато женская часть населения, разумеется, эту новацию поддерживает. «Некоторые женщины только сейчас осознали наличие проблемы с обеспечением гендерно равноправных цен на парикмахерские услуги», — говорит Николя Сетту. В итоге, если раньше у его парикмахерской доля женщин среди клиентов находилась на уровне 65%, то сейчас этот показатель вырос до 70%. «В конце года мы, конечно, не сможем добиться большего оборота, по сравнению с прежними годами, но мне все-таки кажется, что нам удастся обойтись без потерь», — говорит парикмахер.

Пока мастер работает с ее волосами, Марина рассказывает нам, что новая практика в салоне ей нравится: «Это и прогрессивно, и необходимо. Несправедливые ценовые различия не могут не раздражать». Сама она работает в торговле и, по ее словам, часто наблюдает такой тип неравенства. «Например, на женскую косметику у нас гораздо большие наценки, чем на мужскую».

Справедливая оплата?

В условиях жесткой конкуренции в парикмахерском бизнесе инициатива лозаннского салона – дело довольно рискованное. «Некоторые коллеги говорили мне, что они никогда бы не решились на введение унисекс-расценок, опасаясь потери клиентуры», – отмечает Николя Сетту. И в самом деле, сейчас существуют и другие системы справедливой оплаты труда парикмахера. Так, Николя Сетту знает мастера, который ввел у себя практику фиксированной оплаты за 15 минут работы.

Ему самому такой вариант не кажется убедительным – ведь он может стать потенциальным источником стресса как для парикмахера, так и для клиента. Николя Сетту преподает в профтехучилище в городе Сион (кантон Вале). Знакомя с парикмахерским делом молодое поколение, он обсуждает с ними еще и проблему «розовой наценки».

Средства личной гигиены для женщин зачастую стоят куда дороже мужских. А если прибавить к этому еще уходовую косметику и макияж... (© Keystone / Alexandra Wey)

Уход за волосами — эта та область, где гендерное неравенство действительно заметно сейчас особенно ярко. Франкоязычный швейцарский экономический журнал BilanВнешняя ссылка подсчитал недавно, что разница в ценах может достигать здесь 50%. «С другой стороны, очень трудно сравнивать услуги, оказываемые мужчинам и женщинам», — поясняет нам Робин Эйманн (Robin Eymann) из «Федерации защиты интересов потребителей Западной Швейцарии» (FRC).

Это как раз тот самый аргумент, к которому охотно прибегают отделы маркетинга для обоснования ценовых различий на некоторые товары. В целом же недавний опрос, проведенный франкоязычной швейцарской общественной (негосударственной) телерадиокомпанией RTSВнешняя ссылка показал, что сам факт появления на свет женщиной обходится гражданину Швейцарии в сумму более ста лишних франков каждый месяц. Особенно заметна «розовая наценка» на прилавках с косметическими товарами.

«Мы обнаруживаем, например, бритву для женщин розового цвета, которая стоит дороже, чем идентичная мужская версия этой же бритвы», — сетует Робин Эйманн. По ее словам, FRC имеет право лишь на аналитическую и просветительскую работу, но никаких инструментов принуждения у нее в руках нет. Поэтому подчеркнуть всю важность этой проблемы можно было бы проведением маркетингового исследования на национальном уровне.

Парламент, однако, отклонил запрос экс-депутата от партии социалистов Жана-Кристофа Шваба (Jean Christophe SchwaabВнешняя ссылка), которые обращался к правительству с предложением как раз провести такое исследование. «На политическом уровне ситуация в какой-то степени зашла в тупик и забуксовала. Мы надеемся, что после федеральных парламентских выборов этой осенью у нас в палатах появится больше женщин, и весь парламент в целом обратит все-таки на эту проблему соответственное внимание», — отмечает Робин Эйманн.

Прогресс маленькими шажками

Как отмечает FRC, в марте этого года в стране все-таки был сделан верный шаг в правильном направлении. Национальный совет, большая палата парламента, принял предложение депутата-социалиста Жака-Андре Мэра (Jacques-André MaireВнешняя ссылка) о снижении НДС на женскую гигиеническую продукцию до 2,5% с нынешних 7,7%. Правительство Швейцарии поддержало это предложение. Такие товары официально пока не относятся к товарам первой необходимости, а потому настоящее время они пока облагаются более высокими налогами.

В то же самое время наполнитель для кошачьего туалета или срезанные цветы продаются со сниженной ставкой НДС. Такие страны, как Австралия, Канада, Ирландия, Индия, Кения, Ливан, Никарагуа, Нигерия и Танзания уже отказались от любых налогов на тампоны и гигиенические прокладки. Европейский союз также либерализовал недавно свои соответствующие правовые положения с тем, чтобы позволить странам-членам вводить пониженную или даже нулевую ставку НДС на эту категорию товаров.



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